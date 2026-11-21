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Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Вьетнама Но Фон Ли посетили Дом наследия в Ханое - ФОТО

21 ноября в Ханое состоялась встреча Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с Первой леди Вьетнама Но Фон Ли в Доме наследия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется