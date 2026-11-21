https://news.day.az/officialchronicle/1876103.html Президент Ильхам Алиев: Мы признательны за поддержку и справедливую позицию Вьетнама, особенно в период Отечественной войны Азербайджан и Вьетнам также активно сотрудничают в рамках международных структур. Хотел бы особо отметить наше конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, в рамках ООН, Движения неприсоединения, СВМДА.
Президент Ильхам Алиев: Мы признательны за поддержку и справедливую позицию Вьетнама, особенно в период Отечественной войны
Азербайджан и Вьетнам также активно сотрудничают в рамках международных структур. Хотел бы особо отметить наше конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, в рамках ООН, Движения неприсоединения, СВМДА.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на официальном приеме в Ханое.
"Мы признательны за постоянную поддержку и справедливую позицию Вьетнама, особенно в период Отечественной войны 2020 года", - отметил глава нашего государства, подчеркнув, что культурные и гуманитарные связи наших стран также имеют богатую историю.
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