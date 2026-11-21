Автор: Вугар Исмаилов, Trend

Внешняя политика Азербайджана в отношении стран Юго-Восточной Азии приобретает новое содержание и динамику. Официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам, состоявшиеся ранее визиты высокопоставленных представителей Камбоджи и Лаоса в Баку, подписанные документы и обсуждение вопросов транспортно-логистического сотрудничества свидетельствуют о расширении географии международных связей Азербайджана.

Этот процесс не следует рассматривать исключительно как развитие двусторонних дипломатических отношений. Речь идет о расширении политических, энергетических, инвестиционных и транспортных связей Азербайджана с быстрорастущими экономиками Юго-Восточной Азии, а также о возможности более эффективно использовать географическое положение страны для обеспечения выхода этих государств на европейские рынки.

В этом контексте особое значение имеет официальный визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам. В ходе встреч с руководством Вьетнама обсуждались перспективы расширения сотрудничества в энергетике, торговле, инвестициях, оборонной промышленности, сфере безопасности, туризме и транспорте.

21 ноября состоялась церемония обмена документами между двумя странами. Президент Ильхам Алиев и Президент То Лам приняли Совместное заявление. В числе подписанных документов - меморандум о сотрудничестве в области чрезвычайных ситуаций, пожаротушения и спасательных работ, меморандум о сотрудничестве между Администрацией Президента Азербайджана и Канцелярией Президента Вьетнама, а также исполнительное соглашение об оценке, развитии и реализации проектов солнечных и ветровых электростанций в Азербайджане.

Эти документы свидетельствуют о том, что сотрудничество выходит за рамки политического диалога и постепенно приобретает конкретные институциональные и экономические формы.

При этом визит во Вьетнам не означает, что интерес Азербайджана к этому региону возник лишь недавно. События последних месяцев демонстрируют, что Баку последовательно расширяет отношения со странами Юго-Восточной Азии. Одним из наиболее показательных примеров стали события в рамках VII Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшего в Баку 12-15 октября 2026 года. В эти дни Азербайджан посетили премьер-министр Камбоджи Хун Манет и Президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

В ходе визита премьер-министра Камбоджи состоялся обмен тремя документами между двумя странами. Среди них - рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также меморандум о сотрудничестве между Университетом ADA и Национальным институтом дипломатии и международных отношений Камбоджи.

Эти документы создают правовую и институциональную основу для увеличения товарооборота, развития деловых связей, а также сотрудничества в сфере образования и подготовки дипломатических кадров.

Особое значение для развития отношений с Лаосом имел саммит СВМДА, организованный Азербайджаном. 14 октября были подписаны основные учредительные документы, связанные с присоединением Лаоса к организации, а 15 октября на VII Саммите было утверждено членство страны. Таким образом, Лаос стал полноправным участником СВМДА.

Это важно и с точки зрения дипломатических инициатив Азербайджана. Баку не только развивает двусторонние отношения, но и содействует расширению участия азиатских государств в многосторонних платформах. Присоединение Лаоса к организации показывает, что политические связи Азербайджана со странами Юго-Восточной Азии получают развитие и на многостороннем институциональном уровне.

Одним из перспективных направлений сотрудничества Азербайджана, Камбоджи и Лаоса является противодействие минной угрозе.

Все три страны имеют опыт преодоления последствий конфликтов и войн, в том числе решения проблем, связанных с неразорвавшимися боеприпасами и минами. Камбоджа и Лаос на протяжении многих лет сталкиваются с гуманитарными последствиями минного загрязнения и наличия неразорвавшихся боеприпасов. Азербайджан, в свою очередь, ведет масштабную работу по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

В этой связи существует реальная основа для обмена опытом, подготовки специалистов, внедрения технологий и сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования. Это направление важно как с точки зрения распространения Азербайджаном собственного опыта на международном уровне, так и с точки зрения использования практик других государств.

Совокупно население Вьетнама, Камбоджи и Лаоса составляет около 129 миллионов человек. Для Азербайджана это не только крупный потребительский рынок, но и значительные возможности для сотрудничества в производстве, инвестициях, энергетике и логистике. Среди этих трех стран Вьетнам занимает особое место благодаря масштабам своей экономики, промышленному производству и позиции в международной торговле. Страна является одним из крупных производителей электроники, текстиля, сельскохозяйственной продукции, мебели и других промышленных товаров. Камбоджа и Лаос также укрепляют свои позиции в региональных торговых и производственных цепочках.

Для Азербайджана ключевая задача заключается не только в поставках собственной продукции на эти рынки, но и в привлечении компаний из этих стран к инвестиционным проектам, а также в расширении использования национальной транспортной инфраструктуры для доставки их продукции на европейские рынки.

В отношениях с Вьетнамом уже есть определенные результаты в этом направлении. Как заявил Президент Ильхам Алиев, в 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Вьетнамом превысил 150 миллионов долларов. Меморандум, подписанный в 2025 году между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и вьетнамской компанией PetroVietnam, предусматривает сотрудничество в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений, оказания технических услуг и подготовки специалистов.

Кроме того, вьетнамская компания ROX Group проявляет интерес к проектам в Азербайджане в сферах строительства, инфраструктуры и возобновляемой энергетики. Подписание в сентябре 2026 года соответствующих документов с этой компанией по проектам ветровой и солнечной энергетики свидетельствует о переходе инвестиционного сотрудничества к конкретным направлениям.

Одним из главных стратегических преимуществ Азербайджана в отношениях с Юго-Восточной Азией могут стать его географическое положение и транспортная инфраструктура. Для доставки продукции, произведенной во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, на европейские рынки используются различные морские и сухопутные маршруты. Их диверсификация приобретает особое значение на фоне растущей неопределенности в глобальных логистических цепочках. Именно в этом контексте Средний коридор становится важным геоэкономическим инструментом для Азербайджана. Маршрут, соединяющий Китай и Центральную Азию с Азербайджаном через Каспийское море, а затем проходящий через Грузию и Турцию в Европу, предоставляет азиатским производителям альтернативные логистические возможности.

Транзитный потенциал Азербайджана не ограничивается железнодорожными перевозками. Бакинский международный морской торговый порт и формирующаяся в поселке Алят логистическая инфраструктура играют важную роль в организации грузоперевозок через Каспийское море. После прибытия в Азербайджан грузы могут направляться в Европу по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и другим транспортным коммуникациям.

Согласно официальным данным, протяженность маршрута Среднего коридора между Китаем и Европой составляет около 8-10 тысяч километров. По этому показателю он имеет преимущество перед маршрутом через Суэцкий канал, протяженность которого составляет около 20 тысяч километров. Согласно официальным источникам, доставка грузов по Среднему коридору занимает 12-18 дней, тогда как через Суэцкий канал - 30-45 дней. При этом экономическую эффективность использования данного маршрута для конкретных вьетнамских грузов необходимо рассчитывать отдельно с учетом вида перевозки, расстояния, портовых расходов и характеристик самого груза.

Здесь важно учитывать и еще один момент: Средний коридор уже используется для перевозки грузов из Китая и Центральной Азии. Следовательно, Азербайджану не требуется создавать совершенно новую логистическую систему. Его задача может заключаться в том, чтобы сделать существующие транспортные возможности привлекательными и для других производителей и экспортеров Юго-Восточной Азии.

Данные по Вьетнаму свидетельствуют о том, что этот потенциал уже начинает реализовываться на практике. По информации министерства энергетики Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года объем транзитных перевозок, связанных с Вьетнамом, увеличился примерно в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За этот период через территорию Азербайджана было перевезено более 8 тысяч тонн таких грузов.

Пока речь не идет о крупных объемах транзитных перевозок, однако эти показатели свидетельствуют о значительном потенциале развития данного направления. В перспективе привлечение вьетнамских компаний к более масштабному сотрудничеству в рамках Среднего коридора, заключение долгосрочных контрактов между грузоперевозчиками, создание логистических центров и расширение возможностей использования порта Алят могут способствовать увеличению транзитных доходов Азербайджана. При этом речь идет не только о доставке вьетнамских товаров через Азербайджан в Европу. Азербайджанские компании также могут получить более широкий доступ к рынку Вьетнама и предлагать свою продукцию потребителям Юго-Восточной Азии.

Рост интереса Вьетнама к Среднему коридору способен открыть новые перспективы для внешней политики и экономической дипломатии Азербайджана.

В этой связи интеграция Вьетнама в логистические возможности коридора, прежде всего, предполагает создание механизмов прямого сотрудничества между Азербайджаном и вьетнамскими экспортерами, портами, логистическими операторами и транспортными компаниями. Торговые связи Вьетнама с Европой, значительный производственный потенциал и экспортно ориентированная экономика могут сделать эту страну одним из перспективных партнеров Среднего коридора. Основными преимуществами, которые Азербайджан может предложить, являются транспортные коммуникации через Каспийское море, возможности Бакинского порта и порта Алят, железнодорожная инфраструктура, а также доступ к европейским рынкам через Турцию и Грузию.

Стратегическое партнерство с Вьетнамом, подписанные с Камбоджей экономические и институциональные документы, присоединение Лаоса к СВМДА, сотрудничество в противодействии минной угрозе и открывающиеся возможности в транспортно-логистической сфере демонстрируют стремление Азербайджана занять более активную позицию в этом регионе.

Главное преимущество такого подхода заключается в том, что Баку развивает отношения с различными регионами не как изолированные направления, а как взаимосвязанные составляющие единой системы внешнеполитических и экономических связей.

Тесные политические и экономические отношения с Европой, сбалансированный подход к взаимодействию с Китаем, США и Россией, стратегическое сотрудничество с Турцией и странами Центральной Азии, новые возможности для партнерства на Ближнем Востоке и открывающиеся дипломатические перспективы в Юго-Восточной Азии создают условия для укрепления международных позиций Азербайджана на более широком географическом пространстве.

Визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам можно рассматривать именно как продолжение этой стратегии. Основная цель заключается не только в укреплении политических отношений, но и в их преобразовании в конкретные инвестиции, торговые связи, энергетические проекты, транспортные коммуникации и долгосрочное экономическое партнерство. Таким образом, расширяя связи с Юго-Восточной Азией, Азербайджан получает возможность позиционировать себя не только как важного политического и экономического игрока региона, но и как "мост" сотрудничества между Азией и Европой. Это означает также укрепление транзитного, инвестиционного потенциала и возможностей экономической дипломатии страны.