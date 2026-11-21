Автор: Лейла Таривердиева

В свете обострившейся в последние дни в Ереване темы пропавших без вести никак не обойти роль Международного Комитета Красного Креста (МККК). Точнее, тот удивительный феномен, при котором организация, облеченная мандатом на поиск пленных и заложников, умудрилась превратить свою миссию в театр одного актера - точнее, в режим полного бездействия. По идее, именно в Женеву стекаются все данные о пропавших и именно там должны бить во все колокола, чтобы прояснить судьбу каждого человека.

Однако не будем обобщать: возможно где-нибудь вдали от Южного Кавказа, там, где на горизонте не маячат армянские интересы, Красный Крест наверняка трудится образцово, оправдывая свой полуторавековой бренд. Но в нашем регионе хваленые швейцарские нейтралитет и качество оказались на удивление избирательными - словно гуманитарные стандарты МККК вступают в силу только при наличии правильной этнической прописки. Так было все годы конфликта, и, как выяснилось после него, менять привычки в Женеве никто не собирался

В начале 90-х, с началом армянской агрессии, Азербайджан переживал тяжелый всесторонний кризис. Страна осталась один на один со своими проблемами, в состоянии гуманитарного, экономического и политического кризиса. Почти миллион азербайджанцев оказался в результате этнических чисток и оккупации на грани гуманитарной катастрофы. У самой республики не было сил и возможностей решить проблемы людей, обездоленных армянскими захватчиками, и тогда на помощь пришел Красный Крест. Нельзя отрицать, что присылаемая гуманитарная помощь оказала определенную поддержку азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам. Бывшие жители палаточных городков помнят упаковки сухого молока и муки, пакеты с какими-то непривычными для них продуктами, детское питание, которое азербайджанцы боялись давать своим детям. Тем не менее, эта помощь помогла поддержать людей, и спасибо МККК за поддержку.

Но организация преследовала собственные интересы и поспешила закрепиться в стране под прикрытием гуманитарной деятельности. Сделав это не самым достойным способом.

Пользуясь тем, что Азербайджан находился перед лицом множества серьезных проблем, после Первой карабахской войны МККК постарался укрепиться в зоне оккупации, открыв там офис и предоставив ему полномочия по работе на оккупированных территориях. Более того, офис в Ханкенди работал в связи с ереванским представительством МККК, а не бакинским. Это был нонсенс. При том, что в Баку действовал официальный офис организации, он был абсолютно бесправен, а всеми делами оккупированных территорий Азербайджана ведал Ереван. Несмотря на неоднократные обращения Азербайджана в Женеву исправить ситуацию и направить ее в законное русло, руководство МККК предпочло оставить все как есть. Офисы организации не имеют права предпринимать какие-либо действия самостоятельно. И бакинский офис Красного Креста бездействовал. Поэтому мало кто удивился, когда после Второй карабахской войны в Баку задались справедливым вопросом, зачем вообще нужна Азербайджану структура, обладающая огромными полномочиями, но палец о палец не ударившая ради интересов азербайджанского народа. В годы конфликта МККК ревностно отслеживал судьбу задерживаемых армян, но не проявлял большого усердия для возвращения азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, оказывавшихся в руках оккупационных сил. Главной заботой представителей международной организации было уговаривать пленных не возвращаться в Азербайджан, а выбрать другую страну и просить убежища.

Даже после того, как ситуация в регионе резко переменилась, МККК не оставил свою практику. Видимо, никто не предполагал, что Азербайджан восстановит свой суверенитет над всеми территориями, и в Женеве полагали, что нелегитимный ханкендинский офис так и продолжит действовать, делая делишки с Ереваном через Лачинскую дорогу.

После Второй карабахской войны МККК настойчиво добивался сохранения за Красным Крестом права на оказание гуманитарной помощи армянам в зоне ответственности РМК. Разумеется, силами офисов в Ханкенди и Ереване. Бакинский офис таки не вступил в "игру", точнее, не был к ней допущен. Эту функцию могло взять на себя Азербайджанское Общество Красного Полумесяца, однако армяне в один голос заявили "нет", и в период между ноябрем 2020 года и декабрем 2022-го армянский Красный Крест занимался перевозкой контрабанды в зону РМК и помогал преступным элементам покидать Карабах. С началом акции экоактивистов на Лачинской дороге "гуманитарная деятельность" осложнилась, хотя автомобили с соответствующей символикой еще пропускались без проверок. Вседозволенность закончилась, когда Азербайджан открыл погранично-пропускной пункт. Тогда и выяснилось, что ереванский офис МККК гоняет в Карабах и обратно вовсе не ради больных старичков и беременных гражданок. Понятие "организация без границ" в армянской интерпретации было извращено. Хотя и Женева была в этом в не меньшей степени виновата, так как МККК нарушил и международное законодательство, и суверенные границы и законы Азербайджана, без санкции Баку открыв в Ханкенди свой офис. А дальше было уже дело техники.

К МККК всегда были вопросы. В Азербайджане вызывал недовольство тот факт, что организация бездействовала в решении проблемы пропавших без вести граждан страны. Только после настойчивых запросов Баку уже после 44-дневной войны организация, наконец, передала азербайджанской стороне координаты ряда мест массовых захоронений, в которых находились останки азербайджанцев, погибших во время Первой карабахской войны. Между тем, в письмах, датированных 1998 и 2001 годами, МККК подтверждал, что 54 азербайджанца, захваченных в плен или удерживаемых армянской стороной в качестве заложников, живы. Представители организации посещали этих лиц, содержавшихся в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана. Данные лица были официально зарегистрированы МККК. Однако Армения передала Азербайджану останки лишь 17 человек. О судьбе остальных 37 человек до сих пор нет никаких сведений. Несмотря на неоднократные обращения азербайджанской стороны, МККК уклоняется от решения этого вопроса.

Не в лучшем свете показал себя Красный Крест и во время событий на Лачинской дороге, когда весь мир был охвачен истерикой из-за надуманной "блокады" и "голода" в зоне РМК.

Очень показательна ситуация, сложившаяся в связи с доставкой Красным Полумесяцем на Агдамскую дорогу фур с 40 тоннами муки. По идее, МККК как беспристрастная, нейтральная и все такое организация должна была поддержать эту акцию, но не поддержала. Наоборот, на Азербайджанское общество Красного Полумесяца как члена Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца из Женевы начало оказываться давление. Можно сказать, что фуры с мукой показали истинное лицо международной гуманитарной организации и доказали отсутствие голода в Карабахе.

Давлению со стороны МККК подверглось и Российское общество Красного Креста, намеревавшееся направить в Ханкенди гуманитарный груз. Акция, видимо, не была согласована с центром и не вписалась в организованную "блокаду", которую не разрешалось "прорывать" до достижения армянством его целей. По причине давления грузовик российского Красного Креста остановился в Барде.

МККК участвовал в игрищах армянства, отказываясь доставлять грузы по Агдамской дороге, а принципиально пикетируя шлагбаум на ППП "Лачин".

В 1994 году МККК подписал "меморандум о взаимопонимании" с марионеточным режимом, созданным Арменией на наших оккупированных территориях. Разрешения у Баку никто не спросил. Просьбу азербайджанской стороны предоставить ей текст этого "соглашения" в МККК проигнорировали. Фактически гуманитарная организация своими шагами продемонстрировала неуважение к территориальной целостности Азербайджана и попрала международное право. Неслучайно сепаратистский режим аж распирало от гордости...

Офис МККК в Баку закрылся 3 сентября 2025 года по решению властей Азербайджана. На сайте организации указано, что за 30 лет деятельности в Азербайджане она оказывала помощь населению пострадавших от конфликта районов, вела работу по минной безопасности, помогала в поиске пропавших без вести и посещала лиц, находящихся под стражей. Только не указано, что в основном все это касалось армянской стороны. Не знаем, как восприняли решение Баку закрыть офис. Но сомневаемся, что там обиделись. Там должны были быть готовы к такому исходу. Ведь азербайджанской стороне было прекрасно известно, что и во время 44-дневной войны, и в ходе антитеррористической операции ханкендинский офис Красного Креста служил "глазами и ушами" западных игроков. Вплоть до 2025 года МККК в своих ежегодных отчетах представлял свою деятельность в Карабахе как происходившую вне Азербайджана. Да и карты, публиковавшиеся организацией, ясно говорили о том, что все годы работы в регионе она считала, что работает в Армении.

Как МККК может реабилитироваться сегодня? Азербайджан уже решил все гуманитарные вопросы. Остался только один - без вести пропавшие. В этом вопросе еще остается много пробелов, и Красный Крест, обладая действительно огромными ресурсами и безграничным влиянием, мог бы доказать, что все это не напрасно.