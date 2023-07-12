Красный Крест может поставить крест на доверии Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Как-то так получилось, что добрая воля Азербайджана всегда воспринимается армянами, их адвокатами и международными организациями как слабость. Понятие благородства настолько обесценено и искажено в современном мире, что гуманные шаги расцениваются как проявление бессилия. Азербайджан не давал никаких поводов для того, чтобы его считали слабым. Однако его гуманные поступки и благородные намерения интерпретируются противником и прочими совсем в ином свете. Что ж, каждый меряет по себе, по своему нутру и своим представлениям о том, что хорошо, а что плохо.

Во вторник Госпогранслужба сообщила, что погранично-пропускной пункт в Лачине закрыт для автомобилей Международного Комитета Красного Креста. В транспортных средствах МККК в очередной раз была обнаружена контрабанда. Нет, не оружие и прочие запрещенные грузы, как это было до декабря 2022 года. Контрабандой называется все, что незаконно ввозится на территорию государства. Это может быть партия мобильных телефонов, сигарет или топлива. Под видом перевозки болящих и страждущих, в машинах ереванского офиса МККК в Ханкенди контрабандным путем доставлялись различные товары. Как выясняется из сообщения ГПС, началось это не сегодня. С тех пор, как на Лачинской дороге в конце минувшего года появился контроль, были неоднократно выявлены факты незаконных действий под эгидой этой международной организации. Пользуясь ее именем, армяне проворачивали свои дела, и нет никаких гарантий, что до введения контроля транспортными средствами МККК сепаратистам не доставлялось оружие и боеприпасы.

"Использование автомобилей медицинской эвакуации, принадлежащих МККК, для контрабанды является не только грубым нарушением законодательства Азербайджанской Республики, но и злоупотреблением доверим нашей страны к МККК как к гуманитарной организации", - говорится в сообщении ГПС.

За соблюдением своими структурами и сотрудниками закона должен следить сам Комитет. Независимо от того, каково окончание фамилий у работников офиса МККК в Ереване, все должны следовать принятым нормам и вести себя соответственно уставу и правилам. Даже армяне, несмотря на их "избранность". Конечно, по сравнению с тем, что перевозилось по Лачинской дороге до начала акции экоактивистов и, тем более, до установки ППП на мосту Хаккари, сигареты и мобильники это детские игрушки. Но если не обратить внимания на эти "мелочи", армянские перевозчики обнаглеют. К сожалению, у азербайджанской стороны большой опыт, чтобы в этом сомневаться.

Задают вопрос: почему общественность не знала о происходящем, хотя случаи незаконных перевозок машинами МККК, оказывается, фиксируются с начала года? Отвечаем: из соображений все того же благородства и добрых намерений. Если кто не заметил, у азербайджанской стороны есть очень хорошая черта - не поднимать шума, когда можно обойтись без этого. Это не значит, что меры не принимаются. Еще как принимаются. Просто Баку всегда дает нарушителям шанс исправиться. Только представьте, сколько шансов на исправление было предоставлено российским миротворцам, прежде чем им был закрыт проезд через погранпункт "Лачин". Так же долго испытывал терпение Баку МККК. И своими действиями в период оккупации, и поведением во время Второй карабахской войны, и в послевоенный период.

Эта международная гуманитарная организация, как видим, не способна контролировать свои офисы на местах. Либо она политизирована и осуществляет свою деятельность на Южном Кавказе с какими-то иными целями. После инцидента 15 июня и перекрытия въезда и выезда через азербайджанский ППП, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы представительства МККК в нашей стране Драганы Кожич. Глава МИД передал через госпожу Кожич готовность азербайджанской стороны предоставить МККК возможность перевозить через ППП в Лачине армян из Ханкенди в Армению в медицинских целях и обеспечивать остающихся в зоне РМК жителей лекарствами и медпринадлежностями. Что касается других потребностей, то для доставки армянскому меньшинству Карабахского региона продуктов и товаров Красный Крест может воспользоваться дорогой Агдам-Ханкенди.

Делегация МККК в Баку вопрос обеспечения местных армян не курирует, этим незаконно занимаются ереванский офис и нелегитимно действующий офис в Ханкенди. У МККК есть офис в Баку, но руководство организации почему-то не задействует его в гуманитарных операциях на суверенных территориях Азербайджана. Незаконный офис МККК в Ханкенди это клоака, в которой работают представители недружественных Азербайджану стран. Не удивительно, что ситуация дошла до критической точки. Руководство МККК должно решить эту проблему, но почему-то этого не делает, откровенно демонстрируя неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Похоже, у международной гуманитарной организации есть какой-то интерес в обеспечении армян зоны РМК именно из Армении. Или, может, кому-то нужно сохранять видимость "блокады" и создавать условия для критики в адрес Баку?

Аааа, ну да, наверное, это армяне не хотят видеть на полках магазинов азербайджанскую продукцию. Да? Ну, так, извините, мало ли чего они не хотят. Их желание не имеет никакого значения. Не желающие есть азербайджанский хлеб могут спокойно и беспрепятственно покинуть нашу страну. К тому же, что значит "армяне не хотят"? Не хотят сепаратистская верхушка, Ереван, диаспора и РМК. У Азербайджана есть все возможности обеспечить армянское меньшинство. Это его законное право и законная обязанность. А вот продолжать гонять фуры из Армении на суверенные территории Азербайджана через три года после окончания войны - это есть нарушение и наших законов, и международных норм. Если бы Азербайджан был беден и погружен в проблемы, международная гуманитарная помощь армянскому меньшинству еще была бы как-то объяснена, но наша страна может прекрасно обеспечить не только своих армян, но и всю Армению.

МККК неоднократно предупреждался о незаконности действий, предпринимаемых его структурами на территории Азербайджана, о необходимости закрытия нелегитимного офиса в Ханкенди. Этот офис работал все годы армянской оккупации, оказывая помощь оккупантам. Во время 44-дневной войны сотрудники сбежали в Ереван, но до того успели отметиться паническими заявлениями о якобы обстрелах азербайджанской стороной "мирных граждан" в "Нагорном Карабахе". После войны при содействии российской стороны незаконный офис МККК вновь открылся в Ханкенди. Сбежавшие сотрудники вернулись и занялись прежней деятельностью - поддержкой сепаратистов. Как и в период оккупации, МККК и в этот раз не спросил разрешения Баку и не поинтересовался его мнением, согласовав свое возвращение с Ереваном и Москвой. МККК при всей широте своих границ не имел права на такое пренебрежительное отношение к суверенитету Азербайджана. Более того, после своего возвращения в Ханкенди МККК, как сообщалось, "кардинально изменил характер гуманитарной миссии в Карабахе". По признанию руководителей организации, война убедила их, что "нужно делать больше". В четыре раза был увеличен бюджет миссии в нашем регионе. "То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие", - заявлял Президент МККК.

До сведения руководства организации доводились выявленные факты правонарушений, но никаких мер предпринято не было. И дальше со сложившейся ситуацией Азербайджан мириться уже не мог. МККК организация международная, но не наднациональная. Ее правила не выше законов стран, в которых она работает. Ее обширные права ограничены суверенными правами этих стран. Тем более, никто не давал Комитету права использовать гуманитарную деятельность в политических целях. Это двойное преступление. Даже тройное. Потому что нарушает и законы нашей страны, и правила самой организации, а также рушит доверие к ней. Возвращать доверие - очень сложная работа.

Если сегодня, в условиях жесткого контроля армянские сотрудники организации не боятся перевозить контрабандой сигареты, телефоны и бензин, страшно представить, что находилось в машинах МККК в период отсутствия пограничного досмотра. Мы это не утверждаем, а лишь предполагаем, делая выводы из происходящего сегодня. Потому что некрасивые игры продолжаются. Было четко определено, что после возобновления пропуска автомобилей МККК через погранично-пропускной пункт "Лачин", организация сосредоточит внимание на нуждающихся в медицинской помощи. Однако, просматривая видео с ППП, невозможно не заметить, что в машинах Красного Креста путешествуют в основном здоровые люди, а якобы умирающие под строгими взглядами пограничников вдруг выздоравливают и своими ногами отправляются к месту паспортного контроля.

Когда-то Комитет Красного Креста был нужной и незаменимой организацией. Во времена бесконечных конфликтов, колониальных войн, эпидемий и природных катастроф люди в одежде с красным крестом помогали и спасали. Но времена меняются. В современную эпоху эта, как ее определяют, беспристрастная и нейтральная организация, занимающаяся выполнением исключительно гуманитарной миссии по защите жизни и достоинства", потеряла свою беспристрастность и нейтральность. Ее гуманность распространяется по миру выборочно. В карабахском конфликте МККК всегда была односторонне ориентирована. Жизнь и достоинство около миллиона азербайджанцев, потерявших родные земли, имущество, здоровье, родных и близких, организацию не особо волновали, зато сепаратистам оказывалась всяческая поддержка. Так же организацию всегда больше заботила судьба армянских пленных и пропавших без вести, чем азербайджанских. Широкие права и возможности Красного Креста использовались в интересах армянской стороны. Самое неприятное, что они продолжают использоваться в тех же целях и сегодня.

Чтобы доказать, что мы не правы, Международный Комитет Красного Креста должен начать что-то делать. Сообщается, что МККК признал нарушения при перевозке через ППП "Лачин" и разорвал контракты с четырьмя водителями. Это все мелочи. Ерунда. Чтобы вернуть доверие, МККК обязан, в первую очередь прикрыть свой незаконный офис в Ханкенди и перевести вопросы снабжения жителей зоны РМК на бакинский офис организации. Решением всех вопросов, связанных с жителями Азербайджана, должна заниматься бакинская миссия организации.

А еще Красному Кресту следует начать привыкать к мысли, что лечиться армяне Карабахского региона тоже должны по месту проживания. Эти поездки к доктору в Армению - явление, скажем прямо, ненормальное.