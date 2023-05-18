И ведь не краснеют: как армяне подставляют Красный Крест

Автор: Лейла Таривердиева

В среду азербайджанскими СМИ была распространена очередная видеозапись, сделанная на новом погранично-пропускном пункте, установленном 23 апреля Государственной погранслужбой Азербайджана. На видео автомобили и грузовик с эмблемой МККК (Международный комитет Красного Креста) пересекают ППП, водители и персонал проходят паспортный контроль.

Интересно, что именно сегодня в армянских СМИ появился комментарий руководителя коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зары Аматуни, которая заявила, что Комитет сам приостановил гуманитарную деятельность по Лачинской дороге в связи с "необходимостью в уточнении некоторых процедурных вопросов". О каких именно процедурных вопросах шла речь, она не сказала. Тем не менее, этот комментарий немного погасил истерику, устроенную армянскими медиа после того, как в конце апреля МККК перестал ездить через захлопнувшуюся государственною границу Азербайджана. Точнее, не погасил, а лишил армянские медиа возможности ее продолжать в том накале, в каком СМИ Армении, диаспоры и прочие сочувствующие армянам российские и зарубежные издания пели анафему Баку в последние недели.

Но еще раньше, оказывается, руководитель офиса МККК в Ханкенди (создававшегося, заметим, без согласования с азербайджанской стороной) заявила, что прекращение перевозки больных по Лачинской дороге - это их инициатива. Данная новость прошла незамеченной. Армянам в лице международной гуманитарной организации не понравилось проезжать через азербайджанский ППП и они решили остановить деятельность. Прекратив перевозку больных, незаконно действующий ханкендинский офис разослал жалобы "органам, принимающим решения" и стал ждать достижения каких-то договоренностей, которые "будут приемлемы для всех". Не знаем точно, чего они ждали, возможно, надеялись, что погранпост вскоре под давлением международного осуждения и российской бронетехники будет снесен и можно будет, как и прежде, спокойно ездить, не "унижая своего достоинства", как это называют жители зоны РМК. Под "унижением достоинства" подразумевается законный паспортный контроль и таможенный досмотр на международно признанной государственной границе Азербайджанской Республики. Кстати, в соцсетях утверждают, что армянский офис МККК встал на дыбы после того, как на погранпункте потребовали документы на провозимый груз. Документов не оказалось. Думается, их никогда у армян и не было, и они не предполагали, что это когда-нибудь потребуется.

Короче - у проезжающих машин с красным крестом попросили документы и те обиделись, возмутились и побежали жаловаться.

В реальности, как уже признала и сама армянская сторона, никаких препятствий для провоза машинами МККК больных и симулянтов из Ханкенди в Армению азербайджанские пограничники не чинили. Никто не спрашивал истории болезни и не проверял, действительно ли больные так больны, не нюхал содержимого капельниц и не заглядывал никому под бинты. Все, что требовалось - предъявить документы. Это оказалось для армян, представляющих международную гуманитарную организацию, настолько невыполнимым условием, что они, наплевав на тысячи (если верить армянским медиа) умирающих в зоне РМК соплеменников, сами решили приостановить процесс. Тем не менее, все подавалось в соответствующем ключе и формировало представление об азербайджанцах как о бессердечных варварах. Там, мол, младенцу, или старушке, или беременной, или инвалиду и т.д. срочная операция требуется, а эти монстры на ППП не пропускают Красный Крест.

Между тем, за это время через Лачинский ППП проезжали машины "скорой", перевозившие из зоны РМК больных. На погранпункте проезжавших вежливо проверяли и пропускали целыми и невредимыми и без задержек. Два дня назад, например, в Армению спокойно перевезли девятерых. Информируя об этом, армянские СМИ старательно подчеркивают, что машины скорой помощи ехали "в сопровождении российских миротворцев", наводя читателя на мысль, что иначе жизнь армян была бы под жуткой угрозой.

"У МККК есть определенные процедуры, связанные с гуманитарным передвижением", - говорит вышеуказанная Аматуни. Само собой, у организации имеются свои процедуры и правила, но нигде не удалось найти хотя бы намека на то, что государства обязаны пропускать транспорт МККК через границу без досмотра. Гуманитарная помощь не облагается таможенными сборами, но это не значит, что она не подвергается проверке. И у МККК в этом плане нет никаких привилегий, даже если в машине сидят лица с армянскими фамилиями. В связи с последней ситуацией в армянские медиа было выплеснуто множество комментариев, реплик и обвинений, однако никто, в том числе юристы, и в том числе российские, не смогли привести обоснования якобы незаконности действий азербайджанской стороны. Да существуй хоть какие-то пункты, прописывающие запрет на досмотр гуманитарных караванов, думается, армяне бы нам об этом обязательно сообщили. Все эти дни истерика крутилась лишь вокруг каких-то непонятных цифр. Вникая в них, с удивлением узнаешь, что чуть ли не каждый десятый в зоне РМК ждет срочной операции или смертельно болен. Прямо сейчас, если верить СМИ, 1140 человек "лишены возможности оперироваться", и всем требуется вывоз в Армению.

Еще раз подчеркнем - Баку проезд караванам МККК не запрещал. Даже несмотря на то, что в Ханкенди офис организации действует незаконно, без требуемого соглашения с азербайджанской стороной. Это не значит, что Азербайджан намерен мириться с таким положением до бесконечности. Официальный Баку ранее заявил, что офис МККК в Ханкенди обязан подчиняться бакинскому офису организации, а не женевскому и, тем более, не ереванскому. В МККК было направлено обращение с призывом положить этому конец и предоставить Азербайджану конкретный график подчинения офиса в Ханкенди бакинскому офису.

На какой стадии находится вопрос на данный момент, неизвестно. Учитывая, что требование Азербайджана полностью законно, организация обязана его рассмотреть и удовлетворить, но сильно сомневаемся, что армянская сторона согласится подчиниться. Возможно, с этим связаны демарши ханкендинского и ереванского офисов. О бедных умирающих старушках и страдающих младенцах в Ереване и Ханкенди думают в последнюю очередь. Эти несчастные нужны им лишь как инструмент пропаганды.

Обвинить Азербайджан не в чем. Проезд для гуманитарных грузов и для больных открыт, но с соблюдением всех процедур в рамках национального законодательства. Национальное законодательство в нашей стране является приоритетным, а международное гуманитарное право идет вслед за ним. Особенно в тех случаях, когда оно осуществляется выборочно и предвзято. Та же МККК до сих пор пальцем не пошевелила для поиска почти четырех тысяч азербайджанцев, тридцать лет считающихся пропавшими без вести. Поэтому претензии вправе предъявлять как раз сам Азербайджан.

Итак, в среду через погранично-пропускной пункт на мосту Хакари в Лачине приехал транспорт МККК. Сопровождающие его лица молча прошли паспортный контроль и проследовали дальше. Интересно, почему армянская сторона прекратила бойкот...