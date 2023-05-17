https://news.day.az/politics/1565092.html Красный Крест свернул деятельность на Лачинской дороге
Красный Крест свернул деятельность на Лачинской дороге
Руководитель коммуникационных программ представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни заявила, что организация сама приостановила деятельность в Карабахском регионе Азербайджана для уточнения некоторых процедурных вопросов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Ранее, омбудсман Азербайджана Сабина Алиева выступила с обращением к Красному Кресту.
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