https://news.day.az/politics/1555201.html Омбудсмен Азербайджана обратилась в Красный Крест с просьбой навестить азербайджанских военнослужащих
Омбудсмен Азербайджана обратилась в Красный Крест с просьбой навестить азербайджанских военнослужащих
Омбудсмен Азербайджана обратилась в МККК с просьбой навестить азербайджанских военнослужащих.
Об этом Day.Az сообщили в Аппарате омбудсмена.
"Как Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) обращаюсь к соответствующим международным организациям по поводу факта бесчеловечного обращения с нашим военнослужащим, призываю их отреагировать на этот факт и призвать Армению соблюдать требования, взятые на себя в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.
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