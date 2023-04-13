Омбудсмен Азербайджана обратилась в Красный Крест с просьбой навестить азербайджанских военнослужащих

Омбудсмен Азербайджана обратилась в МККК с просьбой навестить азербайджанских военнослужащих.

Об этом Day.Az сообщили в Аппарате омбудсмена.

"Как Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) обращаюсь к соответствующим международным организациям по поводу факта бесчеловечного обращения с нашим военнослужащим, призываю их отреагировать на этот факт и призвать Армению соблюдать требования, взятые на себя в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

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