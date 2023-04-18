После 44-дневной войны Армении лучше в такие игры с Азербайджаном не играть

Судя по сообщению Генпрокуратуры Армении, армяне будут очень стараться представить наших военнослужащих Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова мировому сообществу преступниками и доказывать, что их действия по отношению к нашим солдатам законны и находятся в правовом поле. По озвученным армянской прокуратурой формулировкам можно сделать вывод, что механизм уже запущен.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Что мы можем сделать сейчас? Сейчас мы должны набраться терпения. Конечно, я понимаю, что для семей Агшина и Гусейна такой совет неприемлем. Есть два инструмента воздействовать на этот процесс. Первый - это мандат Международного Комитета Красного Креста. Комитет имеет доступ ко всем этим процессам. В Армении имеется офис МККК, и наш бакинский офис уже с ними связался. Были проведены переговоры, намечен план действий. Теперь главная задача - посетить солдат, определить их состояние и удостовериться в их безопасности. Дальнейшие действия будут продолжаться, как это обычно бывает, путем периодических посещений задержанных для обмена письмами между ними и членами их семей. Эти шаги предусмотрены и всегда практикуются. В любом случае, в этом будет заключаться первый этап процесса. В Армении, само собой, нет наших представителей, и единственный инструмент, к которому мы можем обращаться и который имеет соответствующий мандат, это МККК.

Второй инструмент - это взаимодействие на уровне госкомиссий двух стран по делам пленных, заложников и пропавших без вести.

Стоит ожидать, что армянская сторона постарается спекулировать нашими солдатами что-то для себя за счет них выторговывать. Такого рода спекуляции с армянской стороны всегда были и будут. За тридцать лет конфликта мы неоднократно были свидетелями подобных ситуаций. Я говорю не только о пленных и заложниках времен Первой карабахской войны. Но и в последующем бывали случаи, когда наши военнослужащие, случайно оказавшись на территории, контролировавшейся противником, превращались армянами в инструмент пропаганды и торга. Это очень нечистоплотная практика, и после 44-дневной войны стоило ожидать, что Армения проявит добрую волю и откажется от нее. Однако соседи, судя по всему, не намерены этого делать. Как уже известно, на наших военнослужащих завели уголовное дело. Этого, честно говоря, следовало ожидать. Думаю, скоро их объявят диверсантами, в деле появятся даже какие-то "признания". Следующим этапом может стать якобы нежелание солдат возвращаться на Родину и их просьба об убежище в третьей стране. Я не утверждаю, что все будет именно так. Просто такие сценарии армянская сторона в прежние годы разыгрывала неоднократно. Не исключено, что она постарается выжать все возможное и из нынешней ситуации.

Как и чем все закончится, пока что трудно прогнозировать. В некотором смысле, ситуация развивается в русле, подобном тому, как формировалось дело против Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Нашим вынужденным переселенцам были инкриминировано убийство и диверсионная деятельность, хотя они всего лишь хотели посетить могилы близких и никаких других целей не преследовали. Они шесть лет провели в Шушинской тюрьме, и спасла их только победа Азербайджана в 44-дневной войне.

Хотя нашим ребятам приписывают какую-то "незаконную перевозку оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц", насколько известно, при них во время задержания вообще не было никакого оружия, не то что партии контрабандного вооружения. Солдаты случайно оказались по ту сторону границы, заблудились и углубились на армянскую территорию. Такое случается, когда граница не делимитирована и не демаркирована.

Наши солдаты не являются военнопленными, так как задержаны не во время боевых действий. Их можно смело называть заложниками. Фактически так оно и есть.

Армянская сторона сейчас пытается приравнять как-то наших солдат к своим диверсантам, задержанным в Азербайджане и получившим сроки за диверсионную деятельность и совершенные на суверенной территории нашей страны преступления. Но никаких параллелей тут нет и быть не может. Напомню, что армянская вооруженная до зубов диверсионная группировка в середине декабря 2020 года, через месяц после окончания войны, незаконно перешла на территорию Азербайджана с целью осуществления диверсионной деятельности. Здесь армянские диверсанты численностью более 60 человек были обнаружены азербайджанским спецназом и сдались в плен. При них было оружие, и это была организованная банда, а не двое заблудившихся в горах молодых солдат. Армяне до сих пор выдают этих диверсантов за военнопленных и пытаются подвести под них требования Женевских конвенций, что, конечно, несерьезно. Также несерьезно пытаться уравновесить вооруженный диверсионный отряд двумя заблудившимися безоружными солдатами.

Но армянскую сторону такие несоответствия никогда не останавливают. Судя по сообщению их Генпрокуратуры, они будут очень стараться, чтобы представить наших военнослужащих мировому сообществу преступниками, доказать, что действия армян по отношению к ним законны и находятся в правовом поле. По формулировкам в обвинении видно, что механизм уже запущен. Найдено какое-то оружие, идет разговор о некоем сговоре с группой лиц. Дальше, если идти по не раз разыгранному Арменией сценарию, должны появиться "добровольные" публичные признания, полученные под давлением. Все это уже было, все это нам, к сожалению, знакомо.

Наши ребята находятся во враждебной среде, под жестким прессингом. Какое воздействие на них сейчас оказывается, мы можем себе в общих чертах представить, исходя из тех видеокадров, которые распространились в соцсетях. Зная методы армянской стороны, приходится сомневаться, что наших парней сейчас кормят витаминами. Зашкаливающий уровень ненависти к Азербайджану и азербайджанцам, который все наблюдали на открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, не оставляет места надеждам, что армянская сторона как-то озабочена мнением мирового сообщества или ее вообще как-то интересует соответствие ее шагов международным нормам. Поэтому надо быть готовыми к любому развитию ситуации. Но при этом, конечно, сохранять голову холодной и не терять самообладания. Нет нерешаемых вопросов, просто надо набраться терпения.

Обстоятельства того, как солдаты оказались на территории противника, будут изучаться. Изучаться будут обеими сторонами. Нам придется набраться терпения, потому что, хотим мы того или не хотим, этот процесс займет достаточно времени. Все будет зависеть от оперативности нашей Государственной комиссии по делам пленных и заложников и сотрудничества с МККК. От армянской стороны можно ожидать чего угодно. Единственная надежда, что Красный Крест использует все свои инструменты гуманитарной дипломатии, чтобы посетить наших солдат, увидеть своими глазами, в каком они состоянии. Когда появится какая-то информация по этому поводу, бакинскоий офис МККК обязательно поделится с нами. Работа идет. Думаю, что результаты будут.

Хотя Красный Крест и не может владеть ситуацией в полной мере. Государственные структуры не всегда заинтересованы в том, чтобы сотрудники МККК посещали пленных и заложников, особенно когда на задержанных делается какой-то расчет. Пленных скрывают, находят другие способы не выводить представителей МККК на них, хотя это прямое и грубое нарушение Женевских конвенций. К сожалению, с армянской стороны, как я уже выше отмечал, нам не раз приходилось сталкиваться с подобным. Достаточно сказать, что нам до сих пор неизвестна судьба 4 тысяч человек, без вести пропавших в годы Первой карабахской войны. Армения не дает нам информации об этих людях, о том, где они захоронены. Азербайджанская сторона сама, по мере освоения освобожденных территорий и разминирования находит ответы на некоторые вопросы. Уже были случаи обнаружения массовых захоронений на деоккупированных землях. По имеющимся сведениям, такие захоронения есть и на территории временного размещения российских миротворцев. Чтобы прояснить судьбу тысяч наших соотечественников, с нашей стороны потребуется очень большая работа. Рассчитывать на добрую волю армянской стороны не приходится.

Нельзя исключать, что армянская сторона поднимет вопрос обмена задержанными лицами. Начнем с того, что любой обмен пленными это возвращение людей в свои страны, к своим семьям, к привычной им жизни. К этому процессу нужно относиться положительно, независимо от того, кого и кому возвращают. Это мое личное мнение. Жизнь человека очень дорога для его родных и близких, какой бы национальности он не был и какое бы гражданство не имел. Ничто не может заменить этот благородный акт. Думаю, инструмент обмена может быть задействован, вероятно, он тоже будет предметом переговоров. И, на мой взгляд, это будет правильно.

Однако говорить об этом рано. Какие условия поставит Ереван, пока сказать трудно. Если уголовное дело у армянской стороны хорошо пойдет, она постарается затянуть процесс, чтобы выжать из него по максимуму для себя. Если никаких признаний не будет и дело застопорится, то им будет выгоднее заговорить об обмене. Все зависит от масштаба той уголовной ответственности, которая будет навешиваться на наших солдат, и от того, удастся ли армянам собрать "доказательную базу". Уже была версия убийства, теперь версия незаконного ввоза оружия. Все это тяжелые обвинения. Если под давлением ребята будут делать какие-то признания, дело еще более осложнится. Но осложнится оно не только для задержанных, но и для самой армянской стороны. В новых реалиях, сложившихся после Второй карбаахской войны, Армении лучше в такие игры с Азербайджаном и не играть.

Азербайджан всегда старался и старается следовать своим обязательствам, взятым им при присоединении к тем или иным международным актам. В том числе положениям Женевских конвенций. Мы неоднократно возвращали случайно оказавшихся на нашей территории или незаконно перешедших границу лиц армянской национальности. Диверсионные отряды и люди, совершившие конкретные преступления, сюда не относятся. Если у армянской стороны будет настрой решить этот вопрос миром, то он решится очень быстро. Армения же, как мы видим, в последние недели, наоборот, эскалирует ситуацию. И кровавая провокация на границе, и истязания нашего солдата, и поджог азербайджанского флага в Ереване - все эти события следуют друг за другом и говорят о том, что армянская сторона намерена нагнетать обстановку.

Но если армяне захотят мирно и быстро решить вопрос в рамках международного права, это будет расценено как акт доброй воли и послужит осветлению имиджа Армении, который она очень подпортила инцидентом на открытии Чемпионата Европы и публичным видео с избиением нашего солдата. Все это видел весь мир. Армяне пытаются как-то оправдываться и что-то объяснять, но ничего не получается. Сожженный азербайджанский флаг - это очень сильный аргумент против Армении. Ереван серьезно подмочил свою репутацию, и добровольное освобождение заблудившихся азербайджанских солдат было бы положительно воспринято в мире, в том числе международными гуманитарными организациями. Но Армения, судя по всему, решила идти по другому пути. Сегодняшнее сообщение их Генпрокуратуры свидетельствует именно об этом.

Лейла Таривердиева