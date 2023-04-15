Беспокоившаяся об армянских диверсантах Дунья Миятович вступится так же за азербайджанских солдат?

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Азербайджанский военнослужащий заблудился, пересек без оружия условную границу с Республикой Армения и оказался на территории, контролируемой армянскими ВС.

В международном гуманитарном праве есть правило, которое обозначается как "общая защита". Под ней понимаются обязательства государств гарантировать всем лицам, которые не принимают или перестали принимать участие в военных действиях и оказались во власти неприятеля, минимальный объем прав. При всех обстоятельствах с покровительствуемыми лицами следует обращаться гуманно без какого-либо неблагоприятного различия. Международно-правовые нормы под гуманным обращением понимают: 1) запрет убийства, пыток, телесных наказаний, увечий, медицинских или научных опытов и др.; 2) запрет коллективных наказаний, который применяется не только к уголовным наказаниям, но и административным санкциям, действиям полиции или иным санкциям; 3) право на уважение личности, чести, религиозных убеждений; 4) право любого лица, даже привлеченного к уголовной ответственности пользоваться обычными правовыми гарантиями.

Это общие правила, которые распространяются на всех, кто оказался в руках противной стороны, независимо от статуса - военнопленный он или заложник.

Во всех четырех Женевских конвенциях 1949 года есть общая для этих категорий, одинаковая по содержанию статья 3. В части первой этой статьи сказано:

Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением безо всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц:

a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания,

b) взятие заложников,

с) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение,

d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.

Заблудившийся азербайджанский военнослужащий не участвовал в военных действиях в силу их прекращения (эта причина также охватывается статьей 3 каждой из Женевских конвенций!), поэтому он подпадает под действие норм гуманитарного права.

Наконец, есть просто общепринятые нормы человеческого общения, нормы морали. Не знаю, уместно ли о них говорить в контексте просмотра ролика с избиением армянами лежащего на земле азербайджанского военнослужащего со связанными руками.

Совсем недавно, не более месяца назад, кажется, в марте, один армянский военнослужащий заблудился, наши его задержали и сразу вернули. Да, кажется, еще сигареты с собой дали на дорогу. В сети есть кадры, как азербайджанские военнослужащие оказывают медицинскую помощь армянским раненым солдатам. Это позиция, мораль азербайджанской стороны. Мы соблюдаем гуманитарное право, законы войны. Мы не стреляем по мирным городам, по старикам, женщинам и детям, не стреляем в спину.

И в последнем инциденте на границе наглядно видно, как трое-четверо азербайджанских военнослужащих приехали в гущу вооруженных армян, чтобы мирно урегулировать возникшие проблемы. Но те проявили агрессию и затем открыли огонь на поражение. Может быть, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, выражавшая обеспокоенность судьбой армянских диверсантов, совершивших очевидные преступления на территории Азербайджана, и недовольство открытием Музея военных трофеев, проявит свою объективность и осудит поведение армянской стороны?

20 апреля 2021 года армянской стороне удалось протащить в ПАСЕ тему этих диверсантов, и она была перенесена на европейскую площадку. Обратит ли внимание ПАСЕ на эти кадры?

Не лучшим образом проявила в истории с нашими солдатами миссия Международного комитета Красного Креста. Ее представители до сих пор не посетили задержанных азербайджанцев, хотя распространенное армянами видео должно было заставить их сделать это незамедлительно. Азербайджан не имеет обязательств сотрудничать с миссией МККК в Ереване, которая не выполняет своих обязанностей в отношении азербайджанских заложников и нарушает международное право. Мы сотрудничаем с миссией в Баку. Поэтому необходимо закрыть проезд для армянской миссии МККК по Лачинской дороге и обеспечить связь Бакинского офиса МККК с Ханкенди.

Мы помним о почти 4 тысячах военнопленных и заложников из числа мирных граждан, на судьбу которых Республика Армения по-прежнему не проливает свет. Массовые захоронения на находившихся под армянской оккупацией территориях в Карабахском регионе Азербайджана, которые периодически обнаруживают саперы либо строители, - это свидетельство военных преступлений армянства по отношению к азербайджанцам. Мы будем помнить об этом всегда. А вот те, кто в международных структурах, в государствах-посредниках закрывал на эти преступления армянства глаза, а тем более поощрял их, навечно вписали черными буквами свои имена в историю.