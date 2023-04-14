Если Армения не вернет азербайджанских солдат добровольно, ее ждут большие проблемы

Уже не первый раз, когда в сложных погодных условиях теряют ориентиры военнослужащие и с нашей, и с другой стороны. Мы всегда занимали в таких вопросах чисто человеческую позицию. Не потому, что боимся международного права, а просто так велит наш менталитет, наша вера, наше воспитание и наша совесть, которые не позволяют нам относиться жестоко к пленным врагам. Хотя противник именно так всегда поступал с нашими пленными и заложниками.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Есть множество фактов, есть видеоматериалы, демонстрирующие, как относятся азербайджанцы к оказавшимся в их руках армянам. Перевязывают раны солдатам противника, раненым во время армянских провокаций, отпускают с миром заблудившихся. Был случай, когда армянин подошел к азербайджанскому посту и попросил еды и сигарет. И получил все это. Или возьмем случай, когда азербайджанские врачи доставили в Ханкенди армянку, которой стало плохо на Лачинской дороге. Мы такие и другими не будем.

Что касается армян... Армянское общество заражено, и ничто эту заразу не берет. Если обратиться к истории нашего соседства с Арменией после распада СССР, то она сопровождается сотнями фактов чудовищных преступлений, совершенных армянами в отношении нашего народа. Помимо известного миру геноцида в Ходжалы было множество других преступлений против человечности, совершенных армянами и в Армении, и на оккупированных территориях. Это преступления, совершенные сознательно, с определенным расчетом и исходящие из пещерной ненависти к нашему народу.

Возьмем ситуацию с картами минных полей. Несмотря на то, что, согласно международным конвенциям они обязаны были по окончании войны передать нам их безо всяких предусловий, армяне устроили торг, спекулировали этими данными. А переданные ими в конце концов карты оказались соответствующими действительности лишь на 25 процентов. Они знали заранее, что карты не достоверные и преднамеренно спекулировали ими. Карты минных полей, если они составлены правильно, отличаются от фальшивых, так что армяне не могли просто случайно перепутать или не знать, что дают в обмен на своих диверсантов. Таким образом они убили сразу двух зайцев - показали миру, что якобы выполнили свои обязательства по международным конвенциям и лишили азербайджанскую сторону реальной пользы от предоставленных карт. Азербайджан пошел на обмен, потому что жизни своих граждан, которые будут возвращаться на освобожденные земли, для него важнее наказания нескольких армянских бандитов. И это правильно. Жаль только, что нам противостоит такой подлый противник, не имеющий ни совести, ни чести.

Так что я не удивлен тому, что делает сегодня военно-политическое руководство Армении. Будь то вопрос подписания мирного договора, границ или чего-то другого.

Наши солдаты в сложных погодных условиях заблудились и оказались на армянской стороне, где столкнулись с жестоким отношением. Все, наверное, уже видели в соцсетях, как нашего связанного солдата избивают ногами. Судя по тому, что видео было опубликовано, сделавшие это армяне очень горды своими действиями.

Интересно, что армянское представительство Международного комитета Красного Креста, которое ежедневно гоняет десятки машин в Ханкенди и обратно, до сих пор не нашло времени, чтобы посетить наших солдат. Этот факт сам по себе уже говорит об отношении международных организаций к понятию справедливости и о пресловутых двойных стандартах. Я очень сомневаюсь, что кто-то адресно осудит армянскую сторону. Двойные стандарты уже фактически свели на нет доверие к международным организациям и международному праву. Хотя министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением, имеются видеоматериалы, никакого осуждения мы пока не видим. За исключением лишь реакции пары посольств.

Тем временем армяне лепят истории одна нелепее другой. Армянская сторона стремится заставить наших солдат взять на себя какие-то преступления, назваться головорезами, чтобы можно было представить их преступниками. Сейчас они, насколько мне известно, в этих целях подчищают прежние свои видеоматериалы.

Как будет действовать армянская сторона? Догадаться несложно. Армяне будут пытаться спекулировать нашими солдатами, выторговывая что-то для себя. Пока что мы еще рассчитываем на международные организации, на МККК. Если же они не предпримут должных усилий для возвращения наших ребят, Азербайджан не пожалеет сил и средств для того, чтобы решить этот вопрос самому. Мы не хотим прибегать к силе. Мы просто хотим, чтобы наши военнослужащие, в соответствии с требованиями международных конвенций, были переданы с участием Красного Креста азербайджанской стороне.

Я не буду сейчас перечислять, что именно может сделать в данной ситуации Азербайджан. Это закрытая информация. Скажу только одно: мы своих там не оставим, а те, кто издевались над нашим солдатом, получат по заслугам. Они будут найдены и со временем за все ответят. Солдаты наши там, однозначно, не останутся. Скажу больше, если Армения не вернет их добровольно, она вызовет на свое голову большие проблемы.

Сложившаяся ситуация говорит о том, что Армения не хочет мира, что есть силы, желающие нагнетать обстановку в регионе, используя для этого армян. Эти силы знают, что мы этого так не оставим. К сожалению, все это отдаляет от главной цели - от прочного мира. Азербайджан стремится к добрососедству, к нормальным отношениям. Даже с Арменией. Мы со своей стороны сделали для этого все, что от нас зависело, армяне же морочат голову и тянут время. То они готовы подписать мирный договор, то не готовы... Имея такого соседа, Азербайджан должен всегда, что называется, держать порох сухим.

Лейла Таривердиева