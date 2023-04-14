Современный армянский фашизм

Автор: Мехти Ахмедзаде

10 апреля Минобороны Азербайджана сообщило о том, что из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики пропали без вести двое азербайджанских военнослужащих. Услышав об этой новости, жаждущие крови армяне бросились на охоту.

Трое суток шли поиски азербайджанцев, в конце они были найдены. Людоеды и дикари принялись избивать и пытать азербайджанских солдат, гордо публикуя кадры издевательств и надругательств в Сети. Там же, в комментариях, озвучивались угрозы отрезать голову заблудившимся.

Подобное совершенно неприемлемо и должно быть осуждено на международном уровне.

Совершенное армянами жестокое обращение является очередным ярким свидетельством грубого нарушения обязательств, возложенных на Армению соответствующей Женевской конвенцией, "Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и другими важными международными актами, а также широко распространенной в этой стране этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев.

Зангезурская земля, где в свое время азербайджанцы составляли большинство и откуда были насильственно изгнаны, в очередной раз стала очевидцем пыток, которым в Армении подвергают азербайджанцев.

Это гнусное преступление должно быть осуждено международным сообществом. Необходимо дать правовую оценку действиям армянского правительства и виновникам преступления, и обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение азербайджанских военнослужащих, потерявшихся в связи с неблагоприятными погодными условиями и оказавшихся на подконтрольной Армении территории.

В соответствующие международные организации уже направлены официальные обращения с призывом принять неотложные меры, но пока что мы наблюдаем политику двойных стандартов - реакции никакой.

Когда армянский солдат теряется на азербайджанских территориях, эти организации с пеной изо рта призывают немедленно вернуть потерявшегося, несмотря на то, что в Азербайджане никто не пытал задержанных военнослужащих Армении.

Наоборот, мы стараемся оказать помощь, инициируем переговоры, придерживаясь Женевской конвенции. Вторая Карабахская война была тому примером.

Когда в бою армянского солдата захватывали раненым, наши солдаты сразу же оказывали ему первую помощь, а затем отправляли в госпиталь. В Сети есть много фото и видео свидетельств.

Когда армянин, направлявшийся из города Горус в азербайджанский город Ханкенди, по дороге потерял сознание, азербайджанские солдаты передали его азербайджанским врачам, которые на машине скорой медицинской помощи доставили его в больницу в Ханкенди.

В начале января этого года к одному из постов азербайджанской армии подошел гражданский армянин с территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев, и попросил о помощи, заявив, что голоден, ему холодно и захотел сигарету. Армянскому жителю Карабаха была предоставлена еда и сигареты, к нему отнеслись с заботой, затем мирный армянский житель был отправлен в Ханкенди. Это свидетельствует о том, что мы готовы обеспечивать права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе.

Но что мы видим в ответ? Неслыханную дикость...и международные совершенно не видят никаких правонарушений в поведении Армении, не замечают ее бесчинства. В Ереване постоянно говорят о правах человека и своей "заинтересованности в установлении мира и стабильности в регионе", однако бесчеловечное отношение к пленным азербайджанским военнослужащим в очередной раз продемонстрировало ее истинную сущность.

Жестоко избивавших и пытавших наших солдат нелюдей наобходимо привлечь к ответственности. Мир не должен молчать, закрывая глаза на дикость и бесчеловечность армян.