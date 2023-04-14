Свора получит ответ за Гусейна Ахундова: "смелость" армянских шакалов

Автор: Акпер Гасанов

Это все, на что хватает их "храбрости", "мужества". Трусливые, жалкие жители страны, 11.000 военнослужащих которой были дезертирами в проигранной Арменией 44-дневной войне. Они по-шакальи набросились сворой на военнослужащего азербайджанской армии Гусейна Ахундова, который попал в плен, заблудившись в условиях ограниченной видимости в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

Они повалили нашего бойца на землю, связали ему руки и избивали его с трусливой "смелостью", снимая процесс на камеру и затем выложив все это в Сеть. То была сублимация комплекса неполноценности, животного страха перед нашей армией в "героизм по-армянски". Ни у кого в Азербайджане и до того не было иллюзий касательно реального морально-нравственного облика армян. Мы лишь получили очередное доказательство того, кто живет с нами по соседству.

Вспомню эпизод из своего детства. Улица Алишера Навои в Наримановском районе Баку. Стандартные четырехэтажки, панельные дома с футбольной, асфальтовой площадкой в центре двора. Ежевечерние баталии двор на двор. В нашем дворе собралась хорошая команда. Я и сам неплохо гонял мяч в детстве, ведь ходил в футбольную секцию. В общем, побеждали мы ребят из соседнего двора часто.

А в соседнем дворе, так получилось, в команде сверстников, год-два туда-сюда не считалось, играли сразу четыре армянина Миша, Алеша, Сема, Самвел. Так вот иду утром через их двор домой. Они всем квартетом перегораживают дорогу, начинают толкаться, провоцируют драку. Пришлось врезать Самвелу. Он упал, при этом ударившись при падении головой об асфальт. Кровь пошла. Совсем немного, но что тут началось?!

Эти трое разбежались по домам, звать родителей. И вот, как сейчас помню эту картину, прибегает масса взрослых людей, поднимают Самвела на руки и несут в наш двор с криками и причитаниями. Остановились перед нашим блоком, орут, обращаясь к нашему окну: "Ара, ребенка убили!". "Убитый" Самвел явно чувствовал себя некомфортно, ибо крутили им и вертели в разные стороны.

Дома никого не было, орущим армянам никто не отвечал, но они не унимались. Приволокли и участкового милиционера, за которым оперативно сбегал Миша. Милиционер начал расспрашивать меня и сильно удивился, когда узнал, как все было. А потом подоспели наши соседи-азербайджанцы. Которые быстро и доходчиво объяснили орущим, что драки между детьми являются событием неприятным, но частым. И что четверо против одного- это не красиво. Ну и предложение сойтись стенка на стенку тоже прозвучало.

Толпа армян из соседнего двора, услышав такое предложение, быстро ретировалась. Чуть Самвела по дороге не уронили. С тех пор они с нами в футбол не играли. Да и двор наш обходили стороной. И эта ситуация из моего детства очень похожа на ту, что произошла сейчас, когда толпа армян напала на безоружного, одинокого азербайджанского солдата. Разница лишь в том, что он не навалял никому из армян.

Но я убежден, что ответ будет. Очень жесткий. В идеале, конечно, следовало бы идентифицировать, найти и приволочь за шкирку тех, кто напал на нашего военнослужащего. Но если это не получится, то нужно ставить задачу шире. В общем, взять в плен армянских военнослужащих для нашей армии- не сложная задача. Да, есть вероятность, что многие из них убегут при появлении наших бойцов на горизонте. Но кого-то все же, в самое ближайшее время, пленить можно.

И вот тогда я хочу посмотреть на то, как запоют в Армении все те, кто сейчас радуются там кадрам подлого избиения сворой трусов азербайджанского военнослужащего. А еще, я хочу послушать, как запоют тогда ныне прикусившие язык представители МККК, Европарламента, проармянские конгрессмены и сенаторы в США и Франции, многочисленные российские пропагандисты. Я тогда буду внимательно фиксировать вой армянских политиков разного ранга. Но будет уже поздно. Раньше думать нужно было о последствиях.

Впрочем, если бы в Армении обладали такой способностью, то не предъявляли к нам территориальных претензий, не начинали Первую Карабахскую войну, не держали бы долгих 28 лет под оккупацией наши земли. Понятно же было изначально, что ответ будет и очень мощный. Но, надежда на заступничество исторических покровителей армян, сыграла с ними злую шутку. Впрягаться за РА по-настоящему никто не стал, а один на один против нас они - мастера спорта в спринте.