Армянская пропаганда проиграла уже тогда, когда российская фура остановилась в Барде

Доставка груза Российского общества Красного Креста (РОКК) в Ханкенди это очень позитивное событие. Была разблокирована дорога Барда-Агдам-Ханкенди, чему усиленно мешали долгое время сепаратисты и Ереван. Создан прецедент, который, уверен, будет иметь продолжение.

Об этом сказал в интервью Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Азербайджанское общество Красного Полумесяца сыграло в этом процессе немалую роль, что очень важно для нас. Гуманитарный вызов со стороны РОКК был воспринят нами положительно. Гуманитарная дипломатия это большая сила. Порой ее недооценивают, но напрасно. Гуманитарная дипломатия порой может достичь результата там, где не поможет оружие. Инструментарий гуманитарной дипломатии достаточно широк, и мы используем все возможности для того, чтобы добиться своих целей. Наши цели заключаются в том, что в случае, если где-то, в каком-то регионе нашей суверенной страны складывается ситуация, вызывающая определенное беспокойство, мы должны любыми путями оказаться там для оказания помощи. Это наша миссия, как Красного Полумесяца, как составной части Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

С Российским обществом Красного Креста мы сотрудничаем с 2012 года, когда был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопомощи. Основываясь на этом документе и на конституции КП, мы можем оказывать друг другу помощь как в рамках нашего движения, так и по линии билатеральных взаимоотношений. И мы, и россияне являемся членами Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, компонентами единого международного движения КК и КП. Осуществленная нами в сотрудничестве акция имеет очень большое значение с точки зрения торжества гуманитарного права. Она еще раз показала силу гуманитарной дипломатии, силу Красного Креста и Красного Полумесяца.

Те, кто задают сегодня нам вопрос "а как же наши две фуры", отвечу, что речь в данном случае идет не о политической, а гуманитарной акции. Продовольственная помощь была направлена нами не из политических соображений, а в рамках гуманитарной дипломатии. Наша задача как Красного Полумесяца - использовать любые варианты, чтобы удовлетворить потребности населения армянонаселенного региона нашей страны. Уточню - любые варианты, не противоречащие национальному законодательству и Конституции Азербайджана. Потому что, услышав о любых вариантах, армянская сторона может указать на Лачинскую дорогу и двадцать с лишним фур, два месяца простаивающих по другую сторону границы. Вариант открытия Лачинской дороги для проезда этих грузов не рассматривается. Речь может идти только о грузах МККК, и то при наличии определенных договоренностях с Азербайджаном.

Мы как гуманитарная организация не могли остаться равнодушными к сообщениям о наличии в зоне РМК трудностей с продовольствием и снарядили в Карабах два грузовика с 40 тоннами муки. Однако наши грузы деструктивные силы не пропускают две недели, не позволили сепаратисты и перегрузить муку на транспорт миротворцев. Этот факт и другая имеющаяся у нас информация говорят о том, что никакого голода среди армянского меньшинства в реальности нет. Будь там голод, сепаратистская верхушка не выбирала бы маршруты помощи и не отказывала бы простым жителям региона в "турецком хлебе". Каждый нормальный человек, если у него действительно голодают дети, будет готов забыть о принципах, о политике, о капризах и прочих бессмысленных вещах и примет помощь даже у противника. Какие могут быть принципы, какая политика, когда голодают дети? Отсюда вывод - либо в зоне РМК никто не голодает, либо сепаратистам, прошу прощения, наплевать на собственных детей. Даже не знаю, какой вариант для них предпочтительнее.

Я неоднократно говорил об этом, но повторю - хлеб не имеет национальности. Неправильно отталкивать руку помощи, исходя из политических соображений и этнических интересов. Сепаратистская верхушка должна знать, что совершает сегодня преступление будущего армянского народа.

Проезд российской фуры - это фиаско армянской пропаганды. Деструктивные круги в Ереване и Ханкенди потеряли пространство для манипуляций уже тогда, когда в Агдам прибыла продовольственная помощь из Баку. Будь у них разумные политтехнологи, они посоветовали бы, наоборот, пропустить наши фуры, чтобы доказать наличие "голода". Но, с другой стороны, так они доказали бы одновременно отсутствие "блокады", что, конечно, их не могло устроить. Как видим, ситуация тупиковая. Армянская сторона попала в ту ловушку, которую поставила для нас. Еще более недальновидным было запрещать проезд российской фуре. Устроенное сепаратистами шоу понесло большие потери за эти два дня, что груз РОКК простаивал в Барде.

Сепаратисты проявили неуважение к эмблеме не только Красного Полумесяца, но и Красного Креста. Обе эти эмблемы являются эмблемами международного гуманитарного движения, которое признается во всем мире. Никто в мире не имеет права стрелять по этим эмблемам и задерживать их носителей. Это определено Женевскими конвенциями, признанными всеми странами, в том числе Арменией. Тут мы имеем дело с кучкой сепаратистов, которые не признают никаких международных норм. Однако, независимо от их поведения, мы не должны прекращать наши усилия. Мы думаем не о политике, а о людях. Простые жители Карабаха не должны страдать из-за прессинга групп, блоков, клубов, интересов внешних игроков и собственных лидеров. Мы исходим исключительно из принципов гуманизма, которые требуют от нас оказывать помощь людям, независимо от их национальной, расовой, религиозной принадлежности.

Главное для нас - человек, и мы стараемся помочь людям, используя для этого все возможные пути. Если мы не можем доставить свой груз по каким-то объективным и субъективным причинам, мы стараемся найти другие пути для того, чтобы наша миссия была выполнена. Могу с уверенностью сказать, что первый этап нами пройден - маршрут Агдам-Ханкенди заработал. Этот факт имеет очень большое значение. Это была одна из поставленных задач, и после этого, думаю, наши партнеры будут провозить свои грузы в зону РМК через Агдам. Также надеюсь, что в полном масштабе заработает бакинский офис МККК, имеющий мандат и доступ в Ханкенди. Конечно, при наличии у него такого желания. То, что сделал РОКК, могло бы сделать и бакинское представительство МККК. Но, насколько мне известно, армянское меньшинство отказало и Красному Кресту.

Для достижения цели есть много путей, и для нас как гуманитарной организации нет разницы, каким путем это будет сделано. То есть мы не против, чтобы наша мука была доставлена армянскому населению транспортом Красного Креста. В любом случае, цель будет достигнута, миссия будет считаться выполненной. Для нас не имеет значения, доставят муку грузовики МККК, российского Красного Креста, или фуры Красного Полумесяца. В будущем, конечно, при условии доброжелательного отношения местных армян, наш транспорт тоже может совершать перевозки. Сейчас мы может оказать помощь совместно с МККК, посредством МККК, РОКК или российских миротворцев. Есть инструментарий, который можно использовать. Более того, для нас не принципиально, чтобы мука была именно азербайджанского производства. Продовольствие может быть продукцией наших друзей и партнеров. Мы будем удовлетворены в любом случае, главное, чтобы спала напряженность.

Вникая в тонкости происходящего, понимаешь, что в регионе идет безобразная игра, разыгрывается представление с "блокадой", "умирающими младенцами" и так далее. Но, если обратить внимание, в последнее время тема постепенно уходит из информационного пространства. Мы теперь все меньше и меньше слышим страшных и слезливых историй о "страданиях" армян, проживающих в зоне временного размещения российских миротворцев. Теперь говорят только о дорогах, а название "Агдам-Ханкенди" не сходит со страниц армянских медиа. Считаю это победой азербайджанской дипломатии. В первую очередь - гуманитарной. Красный Полумесяц в координации со всеми структурами продолжает этот процесс. На мой взгляд, гуманитарная дипломатия это тот инструмент, который приведет в дальнейшем к достижению окончательного мира.

В армянском сегменте соцсетей некоторые пытаются выставлять пропуск российской фуры как победу армянской стороны. Но это, конечно, самообман. Армянская пропаганда проиграла уже тогда, когда фура РОКК остановилась в Барде и простояла там два дня. Они не знают, как сегодня проглотить этот провал, буквально застрявший у агитпропа в горле. Все, что слышится оттуда, если прислушаться, носит характер оправданий. Совершенно бессмысленных оправданий. На самом деле прорыв на дороге Агдам-Ханкенди это не заслуга сепаратистов, а провал. Это победа гуманитарной дипломатии Азербайджана, нашего человеколюбия, беспристрастности, мультикультуральности и толерантности. Это те же фундаментальные принципы, которые заложены в основе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и которым следует Азербайджанское общество Красного Полумесяца. Эти принципы заложены в политике Азербайджанского государства, которое одинаково относится ко всем гражданам страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Позиция азербайджанской стороны заключается в следующем: мы готовы протянуть руку армянскому меньшинству, мы готовы жить в мире, готовы предоставить программу реинтеграции, а армяне должны позитивно отреагировать на этот процесс.

Красный Крест и Красный Полумесяц находятся вне политики, мы - проводники гуманитарной дипломатии. Эта дипломатии, как показывает история, не раз помогала решать сложные проблемы. Пусть не сегодня и не завтра, но в будущем не исключаю открытия в Ханкенди отделения Красного Полумесяца с волонтерами и работниками из числа местного населения. Так же, как и в других регионах Азербайджана.

С МККК мы находимся в тесном взаимодействии, информируем друг друга о процессах, обсуждаем технические моменты. МККК хочет активно участвовать в гуманитарном процессе в Карабахе, но есть определенные трудности. Самая большая трудность - быть нейтральными и завоевать доверие обеих сторон. Мало нравиться только армянам, чтобы получить доступ в зону РМК, нужно устранить и некоторое недоверие, сложившееся в азербайджанском обществе к деятельности Красного Креста. МККК старается быть нейтральным, но насколько у него это получается - трудно сказать. Посмотрим на реальную ситуацию. Наши две фуры стоят две недели у поста РМК с 40 тоннами муки. Красный Крест может перегрузить муку на свой транспорт и доставить армянскому населению. Примет оно нашу помощь или нет, это уже другой вопрос.

Если вы спросите, как долго еще наши фуры будут стоять в Агдаме, отвечу так: столько, сколько нужно. Это наша земля, наш транспорт, мы не имеем никаких правовых проблем с пребыванием на этой территории. Не имеют проблем и наши находящиеся на месте сотрудники и волонтеры. У нас налажена посменная система, которая четко работает. Так что мы можем находиться в Агдаме так долго, как потребуют того обстоятельства.

Когда фуры Спайки развернутся (если сумеют) и отправятся туда, откуда прибыли, увидим, как будут развиваться процессы. Продолжение спектакля с "блокадой" усиливает напряженность и мешает решению имеющихся проблем. Я уже не говорю о том, как далеко отодвинуло это шоу достижение окончательного мира. С тех пор, как все это началась, никто уже не говорит о переговорах и мирном договоре.

Посмотрим, что и как будет происходить. Когда представление с "голодом" завершится и ситуация разрядится, процесс продовольственной помощи может перейти в другую плоскость. У нас имеется обширный инструментарий, большой опыт и возможности действовать в самых разных направлениях. Если говорить о помощи извне, то любая сторона, желающая оказать материальную, гуманитарную, техническую или продовольственную помощь армянскому меньшинству Карабахского региона Азербайджана, должна следовать определенной процедуре, принятой в мире. Она должна обратиться к той стране, на территорию которой собирается доставить эту помощь, представить свои намерения Азербайджану. Что, кстати, и сделала российская сторона. Она обратилась к нашему правительству, осуществила акцию через РОКК, а Красный Полумесяц поддержал этот процесс.

И вот сегодня мы стали свидетелями успешной акции. Гуманитарная дипломатия дала свои плоды. Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями позитивных процессов и на политическом фронте.

Лейла Таривердиева