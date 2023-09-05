Мы будем находиться на дороге Агдам-Ханкенди столько, сколько потребуется

После отправки Азербайджанским обществом Красного Полумесяца продовольственной помощи в Карабах армяне оказались в положении цугцванг, когда любой их шаг, любое заявление на тему "голода" и "блокады" будут играть против них. Они загнали себя в тупик. А затея с хлебными карточками в Ханкенди еще более усугубит их положение.

Об этом сказал в интервью Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Я накануне услышал новость о намерении сепаратистов продавать хлеб по талонам по 200 граммов на человека и очень удивился. Да, сепаратисты давно перестали нас удивлять своими заявлениями и действиями, но в этот раз они превзошли самих себя. Вводить хлебные карточки в то время, как в паре километров стоят грузовики с 40 тоннами муки?! Не думаю, что у сепаратистов есть вразумительное объяснение такой парадоксальной ситуации.

Вряд ли армянская сторона, начиная шоу с "блокадой" и "голодом", ожидала, что события пойдут в этом направлении. Для них сложилась ситуация, когда любое их действие и даже бездействие приводит к результату, не отвечающему их интересам. Вовсе не на их интересы сыграет и затея с хлебными карточками. Они вводят карточки якобы из-за отсутствия муки и сами же неделю не пропускают в Ханкенди продовольственную помощь Азербайджанского общества Красного Полумесяца, отправившего армянам, проживающим в зоне временного размещения российских миротворцев, 40 тонн муки. Такое поведение не укладывается в рамки логики. Прекратили бы блокировать дорогу, пропустили бы груз и не пришлось бы вводить карточки и ограничивать людей в потреблении хлеба. 40 тонн не решат всех проблем, если таковые на самом деле существуют. Но нынешняя продовольственная помощь только начало, он носит тестовый характер, и после того, как нам удастся оценить ситуацию на местах, мы готовы будем сделать еще больше.

Не буду говорить обо всех жителях зоны РМК армянской национальности. Не хочу думать, что авторы провокаций выражают настроения и пожелания всех своих соплеменников. Диктующая правила в зоне РМК кучка сепаратистов действует инстинктами и показывает, насколько они ограничены в мышлении. Сепаратисты не понимают, что мы живем в XXI веке, когда в человеческом обществе, между странами, между людьми существуют совсем другие отношения. Нельзя относиться к людям и их добрым намерениям так, как это делает армянская сторона. В истории были примеры, когда победившая в войне страна протягивала руку помощи проигравшей и та с благодарностью ее принимала. Это называется мудростью, проявлением культуры, приверженностью к ценностям общечеловеческой морали. А как армянские сепаратисты отказываются от нашей продовольственной помощи? Сколько пафоса, истерики, сколько шума на весь мир. И с какой демонстративностью все делается. Отказ в любой форме был бы неразумен и даже преступен, если в зоне РМК действительно имеются продовольственные проблемы, но при другом подходе армяне хотя бы продемонстрировали бы, что им не чужды общечеловеческие ценности. А так...

Я и сам хотел бы услышать логичное обоснование отказа армянской стороны от азербайджанской муки. Именно логичное обоснование, а не то, что мы слышим сегодня. Не "ни крошки хлеба от турка", а что-то вразумительное, основанное на нормах общечеловеческой морали и международного права. Они кричат, митингуют, блокируют дорогу в районе Аскерана, чтобы не пропустить груз Красного Полумесяца, и параллельно демонстративно вводят карточки на хлеб. Где логика? Те, кто призывают блокировать дорогу и не пропускать наши грузовики, это на самом деле и есть истинные враги армянского народа. Зачем они ищут врагов на стороне? И что это значит - "ни крошки хлеба от турка"? Хлеб - это дар Всевышнего. Он не может иметь национальности, расовой и конфессиональной принадлежности.

Вводя хлебные карточки, сепаратисты стремятся имитировать блокадную ситуацию, разыгрывают перед миром спектакль, вот, мол, до чего их довел Баку - третье тысячелетие на дворе, а бедные дети и старики получают хлеб по карточкам... Это спекуляции и политические манипуляции. Возникает совершенно естественный вопрос: почему жители зоны РМК отказываются от продовольственной помощи Красного Полумесяца Азербайджана, если у них там действительно сложилась трудная ситуация? Я не знаю, задаст кто-нибудь из обвиняющих нас стран и организаций такой вопрос, но должны бы задать. Ответ на него в любом варианте играет против сепаратистов. Он либо раскроет перед всем миром нутро армянского национализма, либо докажет, что никакого "голода" в реальности нет.

Мы готовы рассмотреть любые варианты доведения доставленной нами помощи до адресата. Конечно, армянское меньшинство не имеет права указывать Баку, как и какими путями обеспечивать регион. Но, принимая во внимание, что ситуация еще не нормализована, мы готовы пойти навстречу - передать груз посредством миротворцев или Красного Креста. Однако сепаратисты мешают даже этому. На прошлой неделе миротворцы попытались проехать через Аскеран, чтобы перегрузить муку на свои грузовики, но сепаратисты напали на их транспорт и не позволили проехать.

Для армянской стороны любой азербайджанец - враг. Независимо от того, в военной он форме или в жилете с символикой Красного Полумесяца. Даже Красный Крест для них не друг, когда не выполняет их прихоти. С какой истерикой армяне пикетировали офисы МККК в Ереване и Ханкенди, когда те не сумели удовлетворить их требованиям и "пробить" Лачинскую дорогу. Армянская сторона ведет себя как капризный избалованный ребенок, бьющийся на полу магазина и требующий купить ему то, что он хочет. Армянство, несомненно, разбаловано отношением мира к своим прихотям, оно привыкло ко вседозволенности и безнаказанности и думает, что гуманитарное шоу тоже обязательно пойдет на ура, несмотря на явные противоречия в действиях сепаратистов. Сепаратисты полагают, что, не пропуская груз, успешно поддерживают миф о "блокаде" и помогают Еревану противостоять Баку.

Между тем, все обстоит с точностью наоборот. На мой взгляд, отправкой грузовиков на дорогу Агдам-Ханкенди Баку смешал карты армянской стороны. Это был очень правильный и дальновидный шаг. И самое главное - Красный Полумесяц Азербайджана действует не в каких-то провокационных целях, а в рамках конституции Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Помогать друг другу - это естественная форма поведения нормальных людей, нормальных стран и народов. Это традиция. Тем более, естественно, когда помощь оказывается собственным гражданам, проживающим на одном географическом пространстве с тобой. Красный Полумесяц постарается сделать все, чтобы довести миссию до конца. Не буду загадывать, но в целом я настроен оптимистично. В истории Красного Полумесяца не было случая, чтобы мы не достигли поставленной цели, потому что цели наши благие.

Прибытие наших грузовиков на дорогу Агдам-Ханкенди дискредитировало усилия сепаратистов, и чем дольше груз будет простаивать, тем в более нелицеприятном виде предстанут намерения армянской стороны. Ввод хлебных карточек сделает ее положение еще более глупым и ей начнут задавать вопросы. Что происходит? Если нужна мука, вон она, стоит у шлагбаума. В чем проблема? Можно заметить, кстати, что в последнюю неделю международная шумиха вокруг якобы "геноцида уморением голодом" и "блокады" стала потише. Это не случайно. Азербайджан показал, что не только не блокирует армянское меньшинство, проживающее в зоне РМК, но и готов помочь своим гражданам чем необходимо. Армяне оказались в положении цугцванг, когда любой их шаг, любое заявление на тему "голода" будут идти против них. Они загнали себя в тупик.

Сможет ли вывести армян из тупика Франция? Сомневаюсь. Отправка французами "гуманитарной помощи" сепаратистам одновременно с выездом из Баку наших грузовиков, это чистой воды политика. Это пыль в глаза. Армяне не согласятся со мной, но это пыль, прежде всего, лишает зрения их. Франция хочет показать, что она выполнила свое обещание и даже вывела на сцену мэра Парижа. У французов свои цели и свои расчеты, и армянские интересы в этих расчетах играют второстепенную роль. Эти цели не служат миру в регионе. Наоборот, они усложняют ситуацию. 10 грузовиков с помощью от французских регионов, которые почти сразу покинули границу, это была показуха. Это требовалось для того, чтобы Франции было что представить при следующих обсуждениях в ООН. Французы прекрасно знали, что их груз не будет пропущен, просто хотели зафиксировать этот факт. Они попытались влезть в окно, минуя открытую дверь, но не получилось. Потому что двери и окна имеют разное предназначение.

К сожалению, приходится признать, что справедливости в сегодняшнем мире не существует. Не знаю, куда ее загнали. Прежде временами удавалось отыскать ее и применить к делу, стряхнув пыль. Сегодня же мир полностью от нее отказался. Справедливость уступила место интересам. Мир скатывается в глубокую пропасть, из которой будет трудно выйти. Если вообще возможно. Я говорю о мире в целом, а не только о нашем регионе.

Тем не менее, пробить стену международного права армянам пока что не удается. Их обнадежили, использовали, подтолкнули на слом мирного процесса. Думаю, им много чего наобещали такого, чего не способны были выполнить. Те же французы поставили себе за "гуманитарку" зачет и отошли в сторону, а армяне после этих провокаций оказались в еще более сложной ситуации. Ситуация действительно непростая и очень чувствительная, а для армянских интересов практически неразрешимая.

Вместо того, чтобы вводить карточки на хлеб с целью произвести впечатление на мировое сообщество и выжимать слезу у парламентов и политиков других стран, армяне, если у них действительно имеются трудности, должны были сами прийти к шлагбауму у поста РМК и с благодарностью принять наш груз. А они кричат "ни крошки от турка"...

Я не очень понимаю, почему армянское меньшинство Карабахского региона так себя ведет. Мы во время 44-дневной войны проявили высшую степень гуманизма, не тронув населенную армянами часть Карабаха, не стали добивать врага, чтобы не нанести вреда мирному населению. Благодаря нашей заботе о гражданских лицах от разгрома фактически спаслась крупная армянская группировка, спрятавшаяся за спинами мирных жителей Карабаха. Мы не бомбили дома армян, не стреляли по их детям и старикам. Мы их пощадили, хотя каждый азербайджанец, уверен, мечтал поднять в ноябре 2020 года флаг Азербайджана над Ханкенди. Мы не стали проливать лишней крови и решили завершить все оставшиеся вопросы путем переговоров. Так за что такая ненависть? Почему армяне не принимают наш хлеб, строя из себя обиженных? Им абсолютно не за что на нас обижаться. Они не лишились домов, не оказались вынужденными бежать на чужбину, не жили в палатках впроголодь, как наши беженцы. И это при том, что сделали столько зла азербайджанскому народу, пролили невинную кровь. Они же еще на нас обижаются? После всего, что было, мы протянули им руку помощи, потому что осознаем необходимость мира и стабильности. А они эту руку отталкивают.

Я всегда говорю - главное оружие Азербайджана в том, что он действует в рамках правового поля. Это делает нашу броню - во всех отношениях - непробиваемой. Сейчас тоже мы действуем исключительно в рамках международного права и своих международных обязательств. Красный Полумесяц не выходит за рамки мандата или обязательств, отправляя продовольственную помощь армянскому меньшинству Карабахского региона. Установив палатки напротив поста РМК, мы не нарушаем никаких законов и норм. Мы находимся на своей земле, на международно признанной территории Азербайджана, где нам никто не указ, кроме Конституции и законов страны и интересов нашего народа. Причем, наша земля - это территории и по другую сторону шлагбаума. Никто не может предъявить нам каких-то претензий. И мы будем находиться там столько, сколько нужно. Наши сотрудники и волонтеры, которые ожидают решения вопроса, ни в чем не нуждаются. Они у нас ребята крепкие, оказывали помощь при пожарах, землетрясениях, наводнениях, одним словом, всякое повидали. Мы составили расписание, по которому наши сотрудники поочередно находятся на месте событий и контролируют ситуацию. У нас нет проблем.

Мы не государственная, не политическая организация. Мы также не выдвигаем никаких требований, поэтому наше пребывание на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди неправильно сравнивать с акцией экоактивистов на Лачинской дороге. Та акция имела совсем другой характер, это была общественная протестная инициатива. Мы же не протестуем, а выполняем гуманитарную миссию - осуществляем операцию по продовольственному обеспечению армянского меньшинства Карабахского региона Азербайджана. И мы тверды в своем намерении ее выполнить. Еще раз повторю - учитывая ситуацию, мы не настаиваем на личной доставке грузов, мы готовы передать их посредством Красного креста, перегрузить на транспорт миротворцев. Для нас не принципиально на данном этапе самим появиться в Ханкенди, мы не устраиваем шоу, мы хотим помочь. Армяне отталкивают руку помощи и делают это демонстративно.

Даже если нам придется ждать разблокировки дороги долго, мы к этому готовы. Мы будем находиться на дороге Агдам-Ханкенди столько, сколько потребуется, вплоть до решения вопроса. Как я уже сказал, мы не испытываем никаких проблем. У нас имеются мобильные технические группы, наши люди живут в Агдаме, где у нас немало волонтеров. Местное отделение Красного Полумесяца имеет свой офис, обеспечение и так далее. Мы не испытываем никаких проблем, координируемся с нашими партнерами и друзьями. И ждем развязки. Ждем, когда "голодающее" армянское население Карабахского региона образумится.

Гуманизм и благодарность - это прекрасные качества, и какой народ ими больше одарен, тот и выигрывает. Вспомним февральское землетрясение в Турции и то, с какой благодарностью турки приняли гуманитарную помощь, отправленную Арменией. Хотя у Турции есть очень много вопросов к Еревану. В армянской конституции черным по белому прописаны претензии на турецкие земли и не признание турецкого государства. Тем не менее, туркам и в голову не пришло выставлять бетонные блоки на дорогах, собираться у границы и демонстративно препятствовать проезду армянских фур. Так и должен вести себя цивилизованный народ. В армянских источниках в те дни довелось видеть мнения, что Турция, мол, очень нуждалась, поэтому открыла временно границу для провоза помощи из Армении. Это полная ерунда. Армянская гуманитарная помощь не играла критически важной роли, это был мизер, исходящий из желания Еревана просто отметиться в этом международном процессе и поставить себе галочку. Отказавшись от грузов из Армении, турецкая сторона особой потери не ощутила бы. Так что дело не в нужде, а в умении быть благодарными. Турецкий народ никогда не позволил бы оттолкнуть руку помощи.

В заключение я бы посоветовал жителям зоны РМК перестать быть инструментом в политических спекуляциях, проявить мудрость, вспомнить - кто еще помнит - доконфликтные времена и задуматься над тем, кто на самом деле желает блага армянскому народу.

Лейла Таривердиева