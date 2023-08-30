С Лачинской на Агдамскую - армянская истерика выбрала дорогу

Автор: Лейла Таривердиева

Во вторник утром из Баку в Карабах выехал гуманитарный конвой Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Два грузовика с 40 тоннами продовольствия прибыли в Агдам и стоят на дороге Агдам-Ханкенди. Пока идут переговоры с миротворцами. Известно также, что сепаратисты перекрыли дорогу в доступной им части бетонными блоками, чтобы не допустить использования трассы для доставки грузов в места проживания армянского меньшинства.

Армяне очень предсказуемы, поэтому со стопроцентной уверенностью можно ожидать, что, если миротворцы не станут чинить препятствий и конвой проследует дальше, его встретит беснующаяся толпа. Крики и вопли с армянской стороны слышатся с той минуты, как появилась новость об отправке конвоя. Сразу поднялся оглушающий вой (в буквальном смысле этого слова), "глаз Саурона" немедленно обратился от лачинского ППП к Агдамской дороге. Сквозь общий гвалт слышится "ни за что", "никогда", "ни крошки хлеба от турок", "там отрава" и тому подобное. Армянский национализм снова показал себя во всей красе, в профиль и анфас, продемонстрировал все нюансы своего убожества.

Почему грузовиков только два?

Во-первых, потому что в Азербайджане знают, что никакого гуманитарного кризиса в зоне РМК нет. Есть некоторые трудности, вызванные откровенными манипуляциями и самоизоляцией региона, устроенной сепаратистской верхушкой под нашептывания внешних игроков. Чтобы почесать свое самолюбие, Парижу необходимо дожать ситуацию, пусть даже в результате люди на самом деле начнут голодать. К этой вакханалии присоединились и другие европейские страны, организации и политики. Заинтересована в происходящем в определенной степени и российская сторона. Все дружно играют проармянскую пьесу, рассчитывая чем-то в итоге поживиться.

Во-вторых, азербайджанская сторона не намерена разбрасываться продуктами, да еще мукой. В отличие от торчащего второй месяц на границе армянского каравана, из Баку отправлен реальный груз, а не пустышки. Учитывая, что якобы "умирающие от истощения" приложат все свои оставшиеся после 9-месячной "голодовки" силы к тому, чтобы не допустить проезда грузовиков, конвой носит тестовый характер. Рано или поздно дорога, конечно же, откроется. Армяне только и делают что истерят и протестуют, но ни одно их желание до сих пор не исполнилось. Наверное, волшебная палочка у покровителей сломалась. Или же что-то другое мешает, ну, всякие там мелочи вроде международного права. Азербайджан серьезное государство и не превращает в фарс важные вопросы. Вопрос интеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество это не игра, не шоу, это серьезная программа, которая обязательно будет осуществлена. Это неизбежно как судьба, которая ведет тех, кто хочет, и влачит тех, кто не хочет.

Выстраивать фуры вдоль дороги - это дешевый армянский прием, достаточно жалкий и глупый. Зрелище вереницы грузовиков, тянущихся вдоль серпантина в полукилометре от ППП "Лачин", не впечатляет, а лишь вызывает улыбку. Азербайджан не собирается выглядеть клоуном. Клоунов в нашем регионе достаточно, и отбирать у них пальму первенства Баку не намерен. Честь смешить мир мы оставляем за Ереваном.

Кстати, как раз сегодня к хвосту вереницы (19 фур Спайки + 2 фуры Гранд Канди + 1 грузовик с французскими макаронами) должны пристроиться 10 грузовиков с "гуманитарной помощь", собранной с миру по нитке регионами Франции. Теми регионами, главы которых много лет пользуются армянскими подачками, получают должности за счет армянских голосов и чьи города и села в период оккупации братались с азербайджанскими Шушой, Ходжавендом и Агдере. Лоббисты, многим обязанные армянству, наскребли по сусекам и организовали караван. Согласно армянским СМИ, сопровождать "гуманитарную помощь" будут аж сама мэр Парижа Анн Идальго и мэр Страсбурга Жанна Барсегян. Эти дамы лично намерены довезти груз до Ханкенди и не покинут границу до тех пор, пока их не пропустят.

Ну что тут сказать...

Итого, завтра по ту сторону границы соберутся уже 32 фуры. Что-то тесновато становится на армянских дорогах.

То, что происходит сегодня на границе, это не спонтанная акция. Провокация задумывалась французской стороной давно. Сама Армения на такое бы не решилась. Потому что дело заведомо проигрышное, ведет к обострению отношений с Баку, финансовым и имиджевым потерям. Да и смелости не хватило бы без широкой спины, за которую можно спрятаться. В начале апреля, еще до установки ППП на мосту Хакари, на границе побывал глава региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье. Это один из регионов, подачки которого сейчас едут к условной границе с Азербайджаном. Он съездил на природу в Зангезур и пофоткался у шлагбаума, причем, нагло перейдя на азербайджанскую сторону. В ходе своей поездки Вокье анонсировал сегодняшние провокации. Он заявил, что совместно с армянскими организациями Франции намерен организовать гуманитарную колонну, которая прибудет к данному шлагбауму под флагом региона Овернь-Рона-Альпы. "Мы потребуем, чтобы азербайджанцы ее пропустили. Либо колонна проедет и мы откроем небольшую дверь надежды, либо не проедет и это даст нам повод с европейскими организациями вновь поднять вопрос нарушения прав человека и императив действий", - заявил он.

Ну что ж, сегодня обещание мсье Вокье исполнится. Армяне замерли в волнительном ожидании. По представлению армянской пропаганды, удлинение колонны на 10 грузовиков, да еще под французским флагом, произведет особый эффект и откроет все двери. Двери, конечно, не откроются. Насчет эффекта ничего не можем сказать, однако пока что эффект разорвавшейся бомбы произвел азербайджанский гуманитарный конвой на дороге Агдам-Ханкенди. Армянскую блогосферу, экспертные круги, армянских сепаратистов и домохозяек - всех охватил какой-то приступ безумия. Неприкрытое бешенство читается в каждом посте, в каждом материале СМИ, в каждом комментарии. Вызвано оно, конечно же, не страхом, что в мешки с мукой для армян подсыпан крысиный яд. До белого каления армянскую сторону доводит необходимость придумывать доводы против открытия проезда через Агдам и при этом оставаться в глазах мира "голодными".

Это очень непростая задача. Доводы вроде "мы не хотим - и все" тут не работают. Армяне Карабаха не имеют выбора. Маршруты логистики определяет государство, а не какая-та группа населения. Отсутствие сообщения между Агдамом и Ханкенди с самого начала было частью плана по отторжению Карабаха от Азербайджана. После того, как в 1923 году была образована НКАО, делалось все, чтобы искусственно привязать Карабах к Армении. Пресловутый "Лачинский коридор" это один из факторов, который не только служил пуповиной между Арменией и бомбой замедленного действия в лице НКАО, но также создавал условия для увода из Азербайджана заодно и Лачина. Дорогу из Агдама в Ханкенди построил Гейдар Алиев. Придя к руководству республикой, он начал интегрировать автономную области в Азербайджанскую ССР, в том числе посредством дорог.

После оккупации, армяне вернули прежнюю ситуацию, полностью оторвав захваченные земли от страны и привязав их новыми артериями к Армении. Но это осталось в прошлом. Азербайджан в ноябре 2020 года перерезал пуповину и армянам Карабахского региона придется смириться с неизбежным, либо смиренно отправиться к ППП "Лачин" и больше не возвращаться. Армянское меньшинство не имеет права выбирать и указывать, как государству доставлять грузы на те территории Азербайджана, где компактно проживают армяне. Речь не только о гуманитарной помощи, и даже в меньшей степени о ней. Пусть жители зоны РМК не думают, что они сядут на шею государству и будут жить за счет гуманитарки, требуя все больше и больше и корректируя рацион жалобами в ООН и куда-то еще.

То, что нынешний груз называется гуманитарным, это не признание Красным Полумесяцем наличия "гуманитарной катастрофы" в зоне РМК. Это просто гуманный шаг, проявление самого обычного, нормального человеческого гуманизма к тому, кто не заслуживает даже давленого помидора, а ты даришь ему 40 тонн продовольствия. Он же при этом отказывается и еще угрожает террором. Да, уже звучат угрозы уничтожить гуманитарный конвой, если он проедет в зону РМК. А есть и те, кто предлагают принять груз, а потом по армянской традиции инсценировать массовое отравление. О, можно представить себе эти драматические сцены, эти слезы, синих детишек под капельницами, снятых сто лет назад где-нибудь в Ереване. А что, армянам не привыкать к постановкам - за последний год можно было неоднократно наблюдать инсценировки под названием "Азербайджан отключил свет", "Азербайджан отключил газ", "Азербайджан отключил Интернет", "Азербайджан отравил воду", "Азербайджан осушил водохранилище" и так далее.

Честно говоря, вот о чем подумалось в свете всего вышесказанного. Ведь три года назад, исходя из гуманистических соображений, азербайджанская сторона не стала доводить дело до конца, понадеявшись, что светлое начало в зомбированной армянской массе все же победит и все оставшиеся вопросы удастся решить по-человечески. Ошиблись - признаем. Светлого начала либо нет, либо оно слишком слабо.