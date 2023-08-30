С Лачинской на Агдамскую - армянская истерика выбрала дорогу

Автор: Лейла Таривердиева

Во вторник утром из Баку в Карабах выехал гуманитарный конвой Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Два грузовика с 40 тоннами продовольствия прибыли в Агдам и стоят на дороге Агдам-Ханкенди. Пока идут переговоры с миротворцами. Известно также, что сепаратисты перекрыли дорогу в доступной им части бетонными блоками, чтобы не допустить использования трассы для доставки грузов в места проживания армянского меньшинства.

Армяне очень предсказуемы, поэтому со стопроцентной уверенностью можно ожидать, что, если миротворцы не станут чинить препятствий и конвой проследует дальше, его встретит беснующаяся толпа. Крики и вопли с армянской стороны слышатся с той минуты, как появилась новость об отправке конвоя. Сразу поднялся оглушающий вой (в буквальном смысле этого слова), "глаз Саурона" немедленно обратился от лачинского ППП к Агдамской дороге. Сквозь общий гвалт слышится "ни за что", "никогда", "ни крошки хлеба от турок", "там отрава" и тому подобное. Армянский национализм снова показал себя во всей красе, в профиль и анфас, продемонстрировал все нюансы своего убожества. 

Почему грузовиков только два?

Во-первых, потому что в Азербайджане знают, что никакого гуманитарного кризиса в зоне РМК нет. Есть некоторые трудности, вызванные откровенными манипуляциями и самоизоляцией региона, устроенной сепаратистской верхушкой под нашептывания внешних игроков. Чтобы почесать свое самолюбие, Парижу необходимо дожать ситуацию, пусть даже в результате люди на самом деле начнут голодать. К этой вакханалии присоединились и другие европейские страны, организации и политики. Заинтересована в происходящем в определенной степени и российская сторона. Все дружно играют проармянскую пьесу, рассчитывая чем-то в итоге поживиться.

Истерика Армении и Франции из-за гуманитарного груза Азербайджана - Идальго срочно летит в Ереван

Истерика Армении и Франции из-за гуманитарного груза Азербайджана - Идальго срочно летит в Ереван

Во-вторых, азербайджанская сторона не намерена разбрасываться продуктами, да еще мукой. В отличие от торчащего второй месяц на границе армянского каравана, из Баку отправлен реальный груз, а не пустышки. Учитывая, что якобы "умирающие от истощения" приложат все свои оставшиеся после 9-месячной "голодовки" силы к тому, чтобы не допустить проезда грузовиков, конвой носит тестовый характер. Рано или поздно дорога, конечно же, откроется. Армяне только и делают что истерят и протестуют, но ни одно их желание до сих пор не исполнилось. Наверное, волшебная палочка у покровителей сломалась. Или же что-то другое мешает, ну, всякие там мелочи вроде международного права. Азербайджан серьезное государство и не превращает в фарс важные вопросы. Вопрос интеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество это не игра, не шоу, это серьезная программа, которая обязательно будет осуществлена. Это неизбежно как судьба, которая ведет тех, кто хочет, и влачит тех, кто не хочет.

Выстраивать фуры вдоль дороги - это дешевый армянский прием, достаточно жалкий и глупый. Зрелище вереницы грузовиков, тянущихся вдоль серпантина в полукилометре от ППП "Лачин", не впечатляет, а лишь вызывает улыбку. Азербайджан не собирается выглядеть клоуном. Клоунов в нашем регионе достаточно, и отбирать у них пальму первенства Баку не намерен. Честь смешить мир мы оставляем за Ереваном.

Кстати, как раз сегодня к хвосту вереницы (19 фур Спайки + 2 фуры Гранд Канди + 1 грузовик с французскими макаронами) должны пристроиться 10 грузовиков с "гуманитарной помощь", собранной с миру по нитке регионами Франции. Теми регионами, главы которых много лет пользуются армянскими подачками, получают должности за счет армянских голосов и чьи города и села в период оккупации братались с азербайджанскими Шушой, Ходжавендом и Агдере. Лоббисты, многим обязанные армянству, наскребли по сусекам и организовали караван. Согласно армянским СМИ, сопровождать "гуманитарную помощь" будут аж сама мэр Парижа Анн Идальго и мэр Страсбурга Жанна Барсегян. Эти дамы лично намерены довезти груз до Ханкенди и не покинут границу до тех пор, пока их не пропустят.

Ну что тут сказать...

Итого, завтра по ту сторону границы соберутся уже 32 фуры. Что-то тесновато становится на армянских дорогах.

Армянское лобби во Франции готовит крупную провокацию на Лачинской дороге - ПОДРОБНОСТИ

Армянское лобби во Франции готовит крупную провокацию на Лачинской дороге - ПОДРОБНОСТИ

То, что происходит сегодня на границе, это не спонтанная акция. Провокация задумывалась французской стороной давно. Сама Армения на такое бы не решилась. Потому что дело заведомо проигрышное, ведет к обострению отношений с Баку, финансовым и имиджевым потерям. Да и смелости не хватило бы без широкой спины, за которую можно спрятаться. В начале апреля, еще до установки ППП на мосту Хакари, на границе побывал глава региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье. Это один из регионов, подачки которого сейчас едут к условной границе с Азербайджаном. Он съездил на природу в Зангезур и пофоткался у шлагбаума, причем, нагло перейдя на азербайджанскую сторону. В ходе своей поездки Вокье анонсировал сегодняшние провокации. Он заявил, что совместно с армянскими организациями Франции намерен организовать гуманитарную колонну, которая прибудет к данному шлагбауму под флагом региона Овернь-Рона-Альпы. "Мы потребуем, чтобы азербайджанцы ее пропустили. Либо колонна проедет и мы откроем небольшую дверь надежды, либо не проедет и это даст нам повод с европейскими организациями вновь поднять вопрос нарушения прав человека и императив действий", - заявил он.

Ну что ж, сегодня обещание мсье Вокье исполнится. Армяне замерли в волнительном ожидании. По представлению армянской пропаганды, удлинение колонны на 10 грузовиков, да еще под французским флагом, произведет особый эффект и откроет все двери. Двери, конечно, не откроются. Насчет эффекта ничего не можем сказать, однако пока что эффект разорвавшейся бомбы произвел азербайджанский гуманитарный конвой на дороге Агдам-Ханкенди. Армянскую блогосферу, экспертные круги, армянских сепаратистов и домохозяек - всех охватил какой-то приступ безумия. Неприкрытое бешенство читается в каждом посте, в каждом материале СМИ, в каждом комментарии. Вызвано оно, конечно же, не страхом, что в мешки с мукой для армян подсыпан крысиный яд. До белого каления армянскую сторону доводит необходимость придумывать доводы против открытия проезда через Агдам и при этом оставаться в глазах мира "голодными".

Это очень непростая задача. Доводы вроде "мы не хотим - и все" тут не работают. Армяне Карабаха не имеют выбора. Маршруты логистики определяет государство, а не какая-та группа населения. Отсутствие сообщения между Агдамом и Ханкенди с самого начала было частью плана по отторжению Карабаха от Азербайджана. После того, как в 1923 году была образована НКАО, делалось все, чтобы искусственно привязать Карабах к Армении. Пресловутый "Лачинский коридор" это один из факторов, который не только служил пуповиной между Арменией и бомбой замедленного действия в лице НКАО, но также создавал условия для увода из Азербайджана заодно и Лачина. Дорогу из Агдама в Ханкенди построил Гейдар Алиев. Придя к руководству республикой, он начал интегрировать автономную области в Азербайджанскую ССР, в том числе посредством дорог.

Армяне уже о чем-то догадываются, но пока не догадываются, о чем – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Армяне уже о чем-то догадываются, но пока не догадываются, о чем – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

После оккупации, армяне вернули прежнюю ситуацию, полностью оторвав захваченные земли от страны и привязав их новыми артериями к Армении. Но это осталось в прошлом. Азербайджан в ноябре 2020 года перерезал пуповину и армянам Карабахского региона придется смириться с неизбежным, либо смиренно отправиться к ППП "Лачин" и больше не возвращаться. Армянское меньшинство не имеет права выбирать и указывать, как государству доставлять грузы на те территории Азербайджана, где компактно проживают армяне. Речь не только о гуманитарной помощи, и даже в меньшей степени о ней. Пусть жители зоны РМК не думают, что они сядут на шею государству и будут жить за счет гуманитарки, требуя все больше и больше и корректируя рацион жалобами в ООН и куда-то еще.

То, что нынешний груз называется гуманитарным, это не признание Красным Полумесяцем наличия "гуманитарной катастрофы" в зоне РМК. Это просто гуманный шаг, проявление самого обычного, нормального человеческого гуманизма к тому, кто не заслуживает даже давленого помидора, а ты  даришь ему 40 тонн продовольствия. Он же при этом отказывается и еще угрожает террором. Да, уже звучат угрозы уничтожить гуманитарный конвой, если он проедет в зону РМК. А есть и те, кто предлагают принять груз, а потом по армянской традиции инсценировать массовое отравление. О, можно представить себе эти драматические сцены, эти слезы, синих детишек под капельницами, снятых сто лет назад где-нибудь в Ереване. А что, армянам не привыкать к постановкам - за последний год можно было неоднократно наблюдать инсценировки под названием "Азербайджан отключил свет", "Азербайджан отключил газ", "Азербайджан отключил Интернет", "Азербайджан отравил воду", "Азербайджан осушил водохранилище" и так далее.

Честно говоря, вот о чем подумалось в свете всего вышесказанного. Ведь три года назад, исходя из гуманистических соображений, азербайджанская сторона не стала доводить дело до конца, понадеявшись, что светлое начало в зомбированной армянской массе все же победит и все оставшиеся вопросы удастся решить по-человечески. Ошиблись - признаем. Светлого начала либо нет, либо оно слишком слабо.