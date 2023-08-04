Армяне уже о чем-то догадываются, но пока не догадываются, о чем

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне армняские медиа дружно анонсировали сформированную в Ханкенди автоколонну, которая направится к погранично-пропускному пункту "Лачин" на мосту Хакари и будет взывать оттуда к Баку и международному сообществу от имени "голодающих". О планах отправить колонну было сообщено, а о том, куда она затем подевалась, никто ничего не написал, будто ничего и не было. В соцсетях задаются вопросом "так доехали они или не доехали?" Нам, знаете ли, тоже это интересно. Такие желтенькие автобусики с намалеванными призывами выполнять требования заявления от 10 ноября. Согласно плану, колонна должна была подъехать к ППП и гипнотизировать азербайджанских пограничников с тыла. Девятнадцать фур Спайки больше недели проводят сеанс гипноза с армянской стороны границы, а эти будут поддерживать их усилия отсюда. То есть должны были поддерживать, потому что ничего не вышло. По некоторым данным, сепаратистов из Баку предупредили, что провокация для них плохо закончится, и они затихли.

Как могла прийти в голову подобная идея, не понимают даже сами армяне. Для чего? Кому это нужно? Некоторые уже начали догадываться, что что-то идет не так, как им обещали и как им хочется. Сначала бессмысленная "гуманитарная" колонна, которая девятый день стоит на приграничном серпантине и развлекает мир. Теперь эти желтенькие автобусы, для которых откуда-то оперативно нашлось топливо. Сепаратистская верхушка который день уверяет население, что в зоне РМК не осталось ни грамма топлива, чтобы привезти в Ханкенди сельхозпродукцию из сел и развезти хлеб по магазинам, а теперь оно нашлось, чтобы заполнить баки десятка автобусов. Просто волшебство какое-то.

Такой автопробег просто не мог увенчаться успехом. Поставить у границы в качестве немого укора вереницу фур было проще - там армяне действовали на своей территории и могли хоть на голове ходить. Иное дело проехать из Ханкенди к мосту Хакари. Нет сомнений, что "мирная акция" должна была перерасти в провокацию с попыткой насильственного прорыва к ППП и соответствующей реакцией азербайджанской стороны. Правда, тут есть один момент - вряд ли армянам это позволили бы миротворцы. В период акции экоактивистов сепаратисты не раз делали попытки подойти с лозунгами к месту событий, но их не подпускали. Не секрет, что РМК действует в контакте с сепаратистами и покрывает их темные дела. Однако серьезное столкновение российской стороне нужно меньше всего. Все помнят, к чему привело недопустимое поведение миротворцев в ходе армянской провокации 15 июня - они лишились Лачинской дороги. Кто знает, чего РМК мог бы лишиться на этот раз, выпусти он из зоны своей временной дислокации желтенькие автобусы.

Тем временем вереница фур на серпантине растет. В среду к каравану Спайки присоединились еще два фуры - на этот раз со сладостями от компании Грант Канди. В зоне РМК детишки уже не рисуют убитых азербайджанцев и ашотов-победителей, они рисуют тортики и конфеты. Слезовыжимательные фотографии, грустные глазки, трогательные картинки в пухлых ручках исхудавших от "голода" малышей, снятых почему-то на одном и том же фоне. Все сделано с отвратительным налетом искусственности и фарса, присущих армянской пропаганде, главными героями которой всегда были дети, беременные женщины и больные старушки, то есть те категории, которые способны вызвать больше жалости. Но дети - особенно ходовой пропагандистский товар, на него хорошо клюют сердобольные европейцы. В то время, как в ресторанах Ханкенди продолжают подавать десерты, детей заставляют играть нелицеприятную роль статистов в пропагандистской массовке. Дяденьки и тетеньки в ООН, Евросоюзе, Красном Кресте, лицемеры-правозащитники и прочие, взглянув на эти фото, смахивают слезу и начинают строчить заявления и выражать озабоченности.

Из ООН накануне пришла весть о глубокой обеспокоенности генсека Гутерриша ухудшением гуманитарной ситуации на местах и призыве принять срочные меры для облегчения доступа для доставки гуманитарной помощи нуждающимся.

Очень интересно было бы узнать, каков процент деятелей, реально верящих в армянские слезы, среди тех, кто делает в эти дни заявления? Что такое армяне и что такое Армения знают все. Вряд ли многим посчастливилось не иметь дела с армянством. Все эти деятели, выступающие с однотипными заявлениями, прекрасно знают, что к чему. Они знают, что дети в Ханкенди с голоду не умирают, что для иностранцев разыгрывается шоу, однако с готовностью в нем участвуют. Карабахская земля богата и плодородна и может спокойно прокормить пару десятков тысяч (про 120 тысяч Пашинян пусть расскажет своему коту, или кто там у него) человек в автономном режиме. Тут армянам, которые, как они сами утверждают, научили человечество скотоводству и земледелию, и карты в руки. В чем же дело? Для чего им овощи и фрукты из Армении? Почему у детей в Ханкенди нет молока и варенья? Не является ли это политической манипуляцией, от которой страдает население? Если в Ханкенди не ходят автобусы из-за отсутствия топлива, за счет чего заправлялись транспортные средства для провокационной акции? Такими вопросами должны задаваться сердобольные международные организации вместо того, чтобы тупо требовать чего-то от Баку и рыдать над картинками про пирожные и пончики.

После осмотра азербайджанского ППП с расстояния в километр представитель ООН в Армении со скучным лицом прочитала что-то по бумажке, переводчица эмоционально перевела - и все разъехались с чувством выполненного долга.

Шоу пока что продолжается. Армянская сторона утверждает, что груз в фурах не скоро испортится, а грузовики оснащены специальными системами охлаждения. Однако знающие люди предупреждают: соляра, на которой работают холодильники, в конце концов закончится. И что будет потом? Если в фурах действительно продукты и если это не только заявленные соль и сахар, то... Впрочем, сами разберутся.

Пока вокруг лачинского ППП разворачивается один безуспешный сценарий за другим, пока армяне, французы и прочие лихорадочно придумывают продолжение сюжета, в Баку уже знают, чем все закончится. А закончится все так - гуманитарные грузы в Ханкенди пойдут по новой, комфортной, многополосной дороге через Агдам. А караван Спайки может продолжать тухнуть на серпантине хоть год.

Как раз сейчас на дороге Агдам-Ханкенди устанавливаются полицейские посты. О чем это говорит? О том, что никакие истерики, никакой шум и ничья озабоченность не могут отвлечь Азербайджан от поставленной цели. В погранпункт на мосту Хакари тоже никто не верил, но он появился и никуда больше не денется.