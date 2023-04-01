Армянское лобби во Франции готовит крупную провокацию на Лачинской дороге

Автор: Лейла Таривердиева

Остались ли у Азербайджана вопросы к Франции? Вопросы задаются тогда, когда есть надежда выправить какие-то кривые представления, избавить собеседника от заблуждений. Но в случае с Францией усилия Азербайджана вернуть отношения в здравое русло терпят неудачу. Армянство очень крепко держит в своих руках эту страну, а традиционная для Парижа исламофобия и туркофобия добавляют возведенной армянами преграде особую прочность. Пробить ее очень трудно, если вообще возможно. Здравый смысл, отсылки к международному праву и логика тут не работают.

Два дня в Армении находится на отдыхе глава региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье. Этот господин давно известен своей армянофилией, вряд ли основанной исключительно на платонической любви к армянству. Он возглавляет крупный регион, населенный значительной по численности армянской общиной с центром в Лионе, посещает Армению регулярно, и на встречи с ним всегда прибывают представители сепаратистской верхушки, ряженые "министры" и прочие. На этот раз тоже миротворцы доставили в Армению к столу из Ханкенди "министра иностранных дел". Помимо этого Вокье побывал в Зангезуре, мужественно постоял у шлагбаума на границе с Лачином. Кто только за последнее время не стоял у этого шлагбаума и не писал затем в соцсетях на разных языках, что "видел закрытый Лачинский коридор". Думается, в скором времени увидеть "закрытую" Лачинскую дорогу станет таким же волнительным приключением, как разглядеть Лохнесское чудовище - все говорят, что оно существует, но никто его не видел. Вокье не первый и не последний.

Но запомниться он все же сумел. Во-первых, пофоткался, незаконно перейдя на другую сторону шлагбаума, о чем можно судить по фото. Во-вторых, глава французского региона анонсировал провокацию, которую при финансировании армянской диаспоры собирается осуществить на границе с Азербайджаном. Он заявил, что совместно с армянскими организациями Франции намерен организовать гуманитарную колонну, которая прибудет к данному шлагбауму под флагом региона Овернь-Рона-Альпы. "Мы потребуем, чтобы азербайджанцы ее пропустили. Либо колонна проедет и мы откроем небольшую дверь надежды, либо не проедет и это даст нам повод с европейскими организациями вновь поднять вопрос нарушения прав человека и императив действий", - поведал о своих планах Лоран Вокье.

Он, конечно же, прекрасно понимает, что никто его "гуманитарный караван" на территорию Азербайджана не пропустит. Независимо от того, "троянский конь" это, или ящики с французским паштетом. Самое большее, что сможет предложить азербайджанская сторона в случае хорошего поведения французского провокатора, - это перегрузить так называемую помощь (после проверки, разумеется) на транспорт российских миротворцев, но никакого флага Овернь-Рона-Альпы на азербайджанской территории не будет. Француз это знает и заранее шантажирует Баку, предупреждая, что "если не пустите, мы так и запишем". Да ради бога.

Как сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, мы являемся свидетелями абсолютно неадекватных действий абсолютно неадекватных людей. Речь идет о том, что представители органа власти во Франции не отдают себе отчета в том, что делают, какие законы, нормы и принципы своими действиями нарушают, считает политолог.

"К большому сожалению, все это происходит при абсолютном попустительстве МИД Франции, соответствующих дипломатических инстанций, которые должны были бы внушить господину Вокье, что его действия носят противоправный характер. Однако они не только не препятствуют, но еще и поощряют подобные действия. Примечательно, что все это происходит на фоне готовящегося визита министра иностранных дел Франции в Азербайджан. Это еще раз свидетельствует об уровне французской дипломатии. Как можно допускать такого рода провокации в такой момент? Что будет глава МИД Франции обсуждать в Баку и как станет отвечать на вопросы азербайджанского коллеги после подобного? Можно констатировать, что французская политика в отношении нашего региона находится в чрезвычайно плачевном состоянии.

И вообще, если отдельные политики во Франции пытаются оказать помощь армянам Карабаха, они должны объяснить им, что другого пути, кроме как договариваться с Баку, у них нет. Существуют универсальные международные нормы и принципы, подписантом которых является и Франция, которые требуют ото всех без исключения соблюдать основные принципы - территориальную целостность, неприкосновенность границ и невмешательство во внутренние дела друг друга. Объяснить все это армянам было бы самой лучшей помощью и лучшим вкладом в благополучное будущее армянской общины Азербайджана", - сказал Ильгар Велизаде.

Напомним, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана. 15 из них были подписаны сепаратистами с тем самым регионом Овернь-Рона-Альпы. В одном из своих заявлений МИД Азербайджана напоминал французским коллегам, что незаконные "документы", подписанные между местными органами власти Франции и армянскими сепаратистами, противоречат национальным законодательствам Азербайджана и Франции, в частности 73-й статье Конституции Франции, статьям "Общего кодекса территориальных единиц" и пунктам циркулярного документа, подписанного министрами внутренних дел и иностранных дел Европы 24 мая 2018 года.

В августе и сентябре 2021 года суды Лиона и Гренобля аннулировали часть этих незаконных "хартий". Похоже, господин Ворье не в курсе дела...