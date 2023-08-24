Красный Полумесяц может и готов сотрудничать с Красным Крестом в Карабахе

Мы наблюдаем за всеми процессами, которые происходят вокруг ситуации в зоне РМК, анализируем их. Мы сделали заявление на совете правления Азербайджанского Общества Красного Полумесяца о том, что мы готовы, если в этом есть необходимость, присоединиться к операциям МККК и имеем для этого все необходимые ресурсы - волонтеров, структуры в каждом регионе, региональные центры, специалистов, обладающих большим опытом и навыками.

Об этом сказал в интервью Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Мы вполне отдаем себе отчет, что наше заявление понравится не всем и кто-то даже будет чинить препятствия осуществлению наших благих намерений. Вполне возможно. Мы знаем, в каком мире живем, и видим, что происходит на международной арене.

Можете представить ситуацию, что азербайджанцы где-то, в местах своего компактного проживания, оказавшись в чрезвычайной ситуации, стали бы требовать доставки помощи именно из Азербайджана и именно по выбранному ими самими маршруту? Если такое произойдет, возмущению международной общественности и гуманитарных организаций не будет предела, обвинения в глупости, дикости, ксенофобии и прочих грехах посыплются на головы наших соотечественников. То есть воспринято такое поведение будет очень плохо. Подобные же выходки сепаратистов и Еревана воспринимаются как нечто само собой разумеющееся и даже выносятся на обсуждение в Совбез ООН. Страны мира на полном серьезе рассматривают незаконные требования и недоказанные обвинения, представленные Арменией, вопреки всем законам логики и справедливости.

Ну да ладно, оставим это в стороне.

Философия оказания гуманитарной помощи заключается в том, чтобы любыми путями доставить ее в конкретную географическую зону нуждающимся в ней группам населения или конкретным лицам. Неважно, каким путем будет доставляться помощь - по воздуху, по воде, по земле или под землей, да хоть траншеи рой для этого, но она должна быть доставлена. Потому что главное - спасти людей.

Это гуманитарный процесс, который имеет свой порядок, свои законы и свои механизмы. Человек или группа людей, находящихся в тяжелом положении, если их положение действительно столь тяжелое, не должны думать о том, откуда к ним прибудет гуманитарная помощь, как это делают сегодня армяне, проживающие в зоне временной ответственности российских миротворцев. Армяне указывают, откуда им должен быть доставлен гуманитарный груз и каким именно путем он должен попасть в Ханкенди. Как-то странно для людей, у которых якобы умирают от голода дети и старики, не правда ли? Для якобы умирающих от голода людей почему-то очень важно, чтобы продукты питания были завезены именно по Лачинской дороге. Почему? Какая разница людям, оказавшимся, как утверждает армянская сторона, в "гуманитарной катастрофе", откуда придет помощь и по какому маршруту? Главное, чтобы она пришла поскорее и спасла их детей - разве не так? Когда вопрос ставится иначе, он выходит за рамки гуманитарной проблемы и превращается в попытку политических манипуляций.

Армянское население Карабахского региона в условиях, пока не достигнут окончательный мир и принимая во внимание особенности националистической философии армянства, может протестовать против доставки гуманитарных грузов Национальным обществом Красного Полумесяца. Мы понимаем, что в нынешней ситуации не можем сделать этого напрямую. Но есть варианты. Для этого у нас имеются механизмы. Мы можем передать гуманитарные грузы азербайджанскому офису Красного Креста. Второй вариант - передать помощь через Международную Федерацию КК и КП. Хотя следует учесть, что Федерация с уважением относится к мандату Красного Креста, и сомневаюсь, что она пойдет на этот шаг.

Поясню. В мире существует Движение Красного Креста и Красного Полумесяца. В его состав входят три компонента. Первый - это Международный Комитет Красного Креста (создан в 1863 году), второй - Международная Федерация Красного Креста и Красного полумесяца (1919 год). Третий компонент это созданные в каждой стране Национальные общества либо КК либо КП. В Израиле это Красный щит Давида - структура, в 2006 году присоединившаяся к Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца.

В 1997 году в Севилье было подписано соглашение, по которому состоялось распределение мандатов между компонентами Движения. Учитывая историческую традицию, Красному Кресту была делегирована та часть работы, которая проделывается в условиях военного конфликта, блокады, вооруженных столкновений и других подобных ситуациях. Согласно мандату МККК, Красный Креста также занимается там обменом военнопленными и заложниками, следит за соблюдением международного гуманитарного права и женевских конвенций, содействует установлению связей между пленными и их семьями.

Однако не все чрезвычайные ситуации в мире связаны с военными действиями. Могут происходить стихийные бедствия, миграционные процессы, возникать климатические проблемы и пандемии. В этих случаях подключается Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. Национальные общества в каждой стране действуют согласно внутренней законодательной базе, но с учетом устава Международной Федерации.

Мы будем искать механизмы присоединения к гуманитарным операциям в Карабахском регионе, как международно признанной территории Азербайджана. Пока что мы только сделали заявление и дали понять, что у нас есть силы, есть потенциал, есть необходимые возможности. Есть национальный закон о Красном Полумесяце, есть Севильское соглашение, в которое в 2022 году были внесены изменения, согласно которым национальным обществам дано разрешение принимать участие в распределении гуманитарной помощи в условиях военных конфликтов. Так что мы действуем согласно правовым документам, и международным, и национальным. То есть наше заявление полностью правомерно. Будут армяне истерить или нет, это не важно. Есть определенные риски недопонимания, потому что рана пока что свежа, и на ее заживление нужно время как с политической, так и с гуманитарной точки зрения. Хочу верить, что армянское этническое меньшинство в конечном итоге придет к пониманию того, что на самом деле является благом для армянского народа.

Эти люди живут на территории Азербайджана, и если они действительно переживают какую-то гуманитарную проблему, мы, как Азербайджанское Общество Красного Полумесяца, как гуманитарная организация, как составная часть Международного Движения, не можем остаться в стороне. Если МККК испытывает в осуществлении этой задачи какие-то проблемы, мы всегда можем быть рядом. Мы реализуем наши проекты совместно. Когда МККК финансирует какую-то гуманитарную программу в Азербайджане, в ней участвуют наши волонтеры, наши районные комитеты. Учитывая, что Карабахский экономический район является составной частью Азербайджана, наши действия гуманитарного характера не выходят за рамки правового поля и должны быть восприняты положительно.

В любом случае, пока что принципиального решения не принято. Мы пока что лишь сделали заявление о готовности присоединиться к операциям.

Должен напомнить, что МККК в самый тяжелый период для страны оказал азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам немалую помощь. Об этом нужно помнить. После того, как в 1991 году общенациональный лидер Гейдар Алиев обратился к МККК из Нахчывана, в республику прибыл первый гуманитарный конвой Красного Креста. Мы помним палаточные городки, которые долгое время существовали в Азербайджане и приняли около полумиллиона человек. Их обеспечение взяли на себя МККК и МФКККП - это оказание продовольственной, медицинской, психологической помощи. Тогдашний бюджет Азербайджана был мизерным, в нем не насчитывалось и миллиарда долларов. Шла война, страна чрезвычайно нуждалась в гуманитарной помощи, и доноры протянули нам руку.

Порой может создаваться впечатление, что Красный Полумесяц остается в стороне, но на самом деле это не так. Азербайджанское Общество Красного Полумесяца выполняет все свои функции, определенные мандатом. В процессы, ограниченные мандатом МККК, мы не вмешиваемся.

Когда идут военные действия, Красный Полумесяц просто не может быть в гуще процессов, хотя бы потому, что по нам будут стрелять. Исторически так сложилось, что именно эмблема Красного Креста должна с уважением восприниматься всеми сторонами и стрельба по ней считается преступлением против международного гуманитарного права. Приведу один пример. В период 44-дневной войны армянская сторона не раз бомбила наши города далеко за линией фронта, было много жертв и разрушений, но международные правозащитные организации не делали никаких заявлений. Единственным откликом на армянские бомбежки стала реакция на обстрел Барды, при котором погиб наш волонтер. МККК сделал по этому поводу заявление, после чего выступили Хуман райтс вотч и Амнисти интернейшнл.

Одним словом, вне зоны же боевых действий, в других чрезвычайных ситуациях, в период пандемии, при ликвидации гуманитарных последствий стихийных бедствий в Азербайджане Красный Полумесяц незаменим. Мы выполняем свои функции на самом высоком уровне, используя весь наш потенциал.

Мы с большим уважением вспоминаем о той работе, которую провели МККК и Международная Федерация в 90-х годах. Но в любой работе могут быть какие-то проблемы и просчеты. Учитывая это, мы заявили, что готовы присоединиться к процессу и помочь их устранить. Мы стараемся с уважением относиться к мандатам друг друга. И в то же время, требуем, чтобы мандат не был нарушен, парализован, чтобы никто не воспользовался им в своих корыстных или политических целях. Мы наблюдаем за всеми процессами, которые происходят вокруг ситуации в зоне РМК, анализируем их. Мы сделали заявление на совете правления Азербайджанского Общества Красного Полумесяца о том, что мы готовы, если в этом есть необходимость, присоединиться к операциям МККК и имеем для этого все необходимые ресурсы - волонтеров, структуры в каждом регионе, региональные центры, специалистов, имеющих большим опытом и навыками.

Наше желание совершенно правомерно. Компоненты нашего Движения координируют свои действия, слаженно работают как единый организм в рамках соглашения между МФ, МККК и национальными обществами. Это план совместных действий на случай военных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и других ситуаций, содержащих риски. Кто доминирует на том или ином этапе, так же четко определено. Как я уже отметил, если идут военные действия, то доминирует МККК, а КП выступает как вспомогательная сторона.

Мы, как члены Движения, должны действовать совместно и координировать свои действия. Наши партнеры должны знать, что мы готовы работать в этом направлении. Как они помогают нам в наших гуманитарных проектах - с финансовой, организационной, юридической точек зрения, так же и мы готовы сотрудничать с ними на нашей территории, используя наши ресурсы.

Является ли ситуация в зоне РМК "гуманитарной катастрофой"? Я долгое время был международным экспертом по чрезвычайным ситуациям Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Как международный эксперт скажу следующее. Когда имеет место чрезвычайная ситуация - стихийное бедствие, пандемия, гуманитарная катастрофа и др., прежде всего, необходимо провести оценку ситуации. Нужно определить, что именно произошло, каковы последствия, сколько погибших и раненых, повреждены ли коммуникации, есть ли доступ к воде, продуктам питания и медицинской помощи. И так далее. Эта работа должна быть проведена обязательно, прежде чем давать оценку.

Провести подобную оценку касательно зоны проживания армянского этнического меньшинства Карабахского региона мы не можем, так как там в настоящее время руководит хунта. Имеется оценка МККК, согласно которой есть необходимость оказания гуманитарной помощи. Между тем, учитывая, что Карабахский регион является междуанродно признанной частью Азербайджана, мы тоже должны иметь возможность составить собственную оценку. Пока что такой возможности у нас нет, поэтому я не могу сказать, в чем и в какой мере конкретно нуждается армянское население.

На мой же личный субъективный взгляд, в зоне РМК ситуация не соответствует тем апокалиптическим картинам, которые рисует армянская сторона. Проблемы, конечно, есть, их просто не может не быть, учитывая, как ведут себя сепаратистская верхушка и какие подходы использует для того, чтобы продолжать держать местное население в заложниках. Армяне Карабаха действительно находятся в заложниках, и виноват в этом не Баку. Сепаратисты и Ереван бесстыдно манипулируют судьбами соплеменников в политических целях, стараясь довести ситуацию до реального кризиса.

Люди умирают? Роженицы теряют детей? А где в мире такого не происходит? В самых благополучных и развитых странах имеет место детская смертность, люди тоже умирают от болезней, а у кого-то не хватает денег на лекарства. Это жизнь. И связывать каждую смерть с "блокадой" и погранпунктом в Лачине, навязывать миру мысль о "геноциде" - это не тот путь, который может привести к разрешению проблем армянского населения. Сгущение красок только усугубляет ситуацию. Вместо введения в заблуждение международной общественности, сепаратистам следовало бы разблокировать дорогу Агдам-Ханкенди, если они реально желают блага своему народу.

Армяне привыкли к тому, что им верят на слово, и уверены, что и в нынешней ситуации никто не станет проверять, действительно ли тот, или иной случай связан с голодом, отсутствием медикаментов и "блокадой" в целом. Главное - донести до мировой общественности свою ложь в расчете, что мир по умолчанию на стороне Армении, а значительная его часть вообще не в курсе, что происходит на Южном Кавказе и где находится Карабах.

Однако не думаю, что в мире сегодня в армянские слезы верят так же, как прежде. Об этом можно судить по проваленным Арменией обсуждениям в Совете безопасности ООН. Армяне и их лоббисты к нему очень хорошо подготовились, но это им не помогло. Наш постпред Яшар Алиев продемонстрировал наглядные опровержения так называемой "гуманитарной катастрофы" и был очень убедителен. Несмотря на активный армянский лоббинг, по итогам не было принято не то что резолюции, но даже просто заявления с требованиями и обвинениями в адрес Азербайджана. Не знаю как вам, а мне лично это о многом говорит.

Лейла Таривердиева