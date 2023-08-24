Красный Крест Азербайджану не нужен. Как быть МККК, если хочет остаться

Автор: Лейла Таривердиева

В далеком 1863 году у человечества появилась организация под названием Красный Крест, призванная приходить на помощь там, где не могут помочь другие. Во время войн, конфликтов, при разрушительных разгулах стихии. Воевали христианские державы, как правило, в странах мусульманского мира, где символ креста воспринимался не только (и менее всего) в гуманитарном смысле. Конечно, такое прекрасное человеческое качество, как гуманизм, не может зависеть от конфессиональной принадлежности, но военная экспансия и кровопролитие не оставляют людям возможности задуматься о высоком. Поэтому в 1919 году было создано Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Общество Красного Полумесяца Азербайджана было основано 10 марта 1920 года по инициативе Алиаги Шихлинского и Фатали Хана Хойского. Вновь самостоятельной национальной структурой организация стала только после распада Союза, в 1991 году. В это время Азербайджан вступил в тяжелейший период своей истории, когда оказался перед лицом поддержанной державами армянской агрессии. Почти миллион азербайджанцев оказались в результате этнических чисток и оккупации на грани гуманитарной катастрофы. У самой республики не было сил и возможностей решить проблемы людей, обездоленных армянскими захватчиками, и тогда на помощь пришел Красный Крест. Нельзя отрицать, что присылаемая гуманитарная помощь оказала определенную поддержку азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам. Бывшие жители палаточных городков помнят упаковки сухого молока и муки, пакеты с чем-то непонятным, детское питание, которое азербайджанцы, не привыкшие к таким продуктам, боялись давать своим детям. Тем не менее, эта помощь помогла поддержать людей, и спасибо МККК за поддержку.

Но помощь все-таки является помощью, когда она бескорыстна. Сухое молоко открыло организации дорогу для укрепления в Азербайджане, а после подписания перемирия в 1994 году - и для институализации своей деятельности на оккупированных территориях. Последнее МККК сделал, даже не подумав спросить разрешения у Баку. Трудная послевоенная ситуация, внутриполитическая нестабильность и международное давление не позволили предотвратить этот шаг. За годы оккупации МККК развернул обширную деятельность, оказывая сепаратистам всяческое содействие в поддержании жизнедеятельности самопровозглашенного образования. Красный Крест, не интересовавшийся судьбой около четырех тысяч без вести пропавших азербайджанцев, вплотную занимался вопросам пропавших без вести в период боевых действий "граждан НКР". В Ханкенди и Ереване МККК организовывались соответствующие мероприятия, проводились выставки, о чем можно узнать из новостей прежних лет. Пользуясь своим исключительным мандатом, Красный Крест имел все преимущественные права в вопросах, связанных также с азербайджанскими пленными и заложниками, содержащимися в Армении и в зоне оккупации. Азербайджанской стороной предоставлялась информация, но большого рвения в помощи азербайджанцам международная гуманитарная организация не проявляла. Если взять незаконно действующий ханкендинский офис, то его руководителями всегда назначались представители армянофильских стран. В годы оккупации Баку не имел возможности как-то влиять на процессы на захваченных армянами территориях, но руководство МККК, сидящее в Женеве, палец о палец не ударило, чтобы исправить ситуацию.

Офис МККК продолжает действовать в Ханкенди. правда, после 44-дневной воны его возможности начали хиреть, а сегодня функции Красного Креста в зоне РМК сводятся лишь к перевозке, так сказать, больных из Ханкенди в Армению и обратно. Ситуация сильно изменилась, и действовать в обход азербайджанского законодательства уже не получается. МККК привыкла действовать бесконтрольно, и первое время после установки погранично-пропускного пункта в Лачине "крестоносцы" возмущались досмотром и размахивали какими-то документами. Но азербайджанская сторона и ухом не повела, продолжая делать свое дело. Теперь транспорт и сотрудники МККК молча проходят пограничный досмотр.

Однако все еще остается нерешенным вопрос деятельности незаконно функционирующего в Ханкенди офиса организации. Баку не требует закрыть офис, он требует переподчинить его бакинскому офису МККК. Совершенно непонятно, почему офис комитета, действующий на территории региона Азербайджана, должен получать указания напрямую из Женевы и сотрудничать с армянским, а не азербайджанским отделением МККК. И что уже совсем возмутительно - осуществлять логистику через Армению, да еще указывать властям Азербайджана, по какой дороге доставлять в Ханкенди гуманитарную помощ0ь.

Женевский офис, по всему видно, не намерен решать этот вопрос и стоит за сохранение сложившейся ситуации горой. Мы, конечно, не можем знать, какие возражения приводит глава МККК в ответ на требования из Баку. Может быть, он дико извиняется за задержку и обещает все исправить. Хотя по той уверенности, с которой представители незаконной ханкендинской конторы с армянскими фамилиями продолжают что-то там заявлять, видно, что это не так.

В Азербайджане имеется легитимный офис МККК, который остался не у дел, так как не может без приказа "сверху" осуществлять какие-то действия. Смысл пребывания этой конторы в Баку непонятен. Гуманитарные операции на территории Азербайджана уже давно осуществляет само Азербайджанское государство. В стране действует очень сильное и функциональное Азербайджанское Общество Красного Полумесяца с широкой базой, большим количеством волонтеров и опытных специалистов. 25 ноября 1994 года Милли Меджлис принял постановление "Об улучшении работы Азербайджанского Общества Красного Полумесяца". Этим постановлением Азербайджанское Общество Красного Полумесяца было признано в качестве единственной официальной организации - составной части Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Чтобы стать членом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Общество вначале обязательно должно было быть признано государством. В 1995 году Общество Красного Полумесяца Азербайджана вступило в Международную Федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 8 мая 2007 года был принят Закон "Об Азербайджанском Обществе Красного Полумесяца", а в 2021 году в него были внесены определенные изменения и дополнения.

То есть для реализации гуманитарных операций на национальном уровне у Азербайджана есть своя специализированная структура. О возможностях Азербайджанского государства для оказания помощи своим гражданам мы уже не говорим. Они обширны. Для чего Азербайджану МККК? Эта структура, к сожалению, достаточно засветилась в проармянских провокациях, чтобы просто махнуть рукой - пусть себе работают. МККК действительно не нужен Азербайджану. Его деятельность в нашей стране никогда не была беспристрастной и нейтральной, как должно было быть согласно уставу организации. Он практически всегда был пристрастен, и в Баку предъявляют претензии организации не просто ради удовольствия.

Выше мы не случайно заговорили о мандате. Дело в том, что согласно Севильскому соглашению от 1997 года, оказанием гуманитарной помощи в зонах военного конфликта имел право только Красный Крест. Однако в мае 2022 года в Севильское соглашение были внесены изменения, серьезно изменившие ситуацию.

Согласно поправкам 2022 года к Севильскому соглашению 1997 года, организации Красного Креста и Красного Полумесяца, если они представлены в какой-либо стране, должны осуществлять свою деятельность в координации. Ни бакинское, ни ханкендиское представительства Красного Креста этого пункта соглашения не выполняют и не ​​координируют свои действия с Красным Полумесяцем. Кроме того, поправками к документу была в разы повышена роль национальных обществ стран, прежде имевших фактически птичьи права.

Наверное, это утяжелит материал, но в данном случае необходимо привести цитаты из Соглашения о координационных действиях Движения для коллективного воздействия, которое называют Севильским соглашением 2.0.

"Для реализации нашей общей миссии перед лицом сегодняшних и завтрашних кризисов, мы обязуемся в настоящей версии Соглашения обеспечить признание и укрепление центральной роли Национальных Обществ в странах нахождения. Мы обязуемся объединять усилия, проявляя творческий подход, гибкость и надежность, чтобы иметь возможность использовать наши взаимодополняющие сильные стороны, и вместе оказывать помощь людям, которые нуждаются в нейтральной, беспристрастной и независимой гуманитарной защите и помощи".

"Статья 5: Координация движения в оперативных ситуациях: Организация

Статья 5.1 "Руководитель/координатор" и "соруководитель/сокоординатор"

В ситуациях, вызывающих коллективный отклик Движения:

a) В пределах своей страны Национальному Обществу поручается роль "руководителя/координатора" для всех ситуаций, указанных в статье 5.4".

Обратимся к статье 5.4:

"Статья 5.4 Ситуации, вызывающие коллективный отклик Движения

A) вооруженный конфликт существует, когда вооруженные действия происходят между двумя или более сторонами, при этом процесс организации находится на минимальном уровне; согласно Женевским конвенциям и Дополнительным протоколам, а также настоящему Соглашению, термин "ситуация вооруженного конфликта" охватывает всю территорию сторон в конфликте в части, касающейся защиты и помощи лицам, пострадавшим от этого конфликта;

B) термин "прямые последствия конфликта", согласно Женевским конвенциям и Дополнительным протоколам к ним, применяется после прекращения активных боевых действий и распространяется на ситуации, когда лица, пострадавшие от конфликта, продолжают нуждаться в защите и помощи до восстановления мира на данной территории;

C) термин "прямые последствия конфликта" также применяется к ситуациям, в которых достигнуто восстановление мира, но пострадавшие лица продолжают нуждаться в помощи в постконфликтный период, особенно в контексте программ реконструкции и реабилитации;

D) термин "прямые последствия конфликта" также применяется к ситуациям, в которых лица, затронутые конфликтом, находятся на территории государства, не являющегося стороной конфликта и не затронутого внутренними беспорядками, особенно после крупномасштабного перемещения населения;

E) внутренние беспорядки не обязательно подразумевают вооруженные действия, но серьезные акты насилия в течение длительного периода времени или скрытую ситуацию насилия, будь то политического, религиозного, расового, социального, экономического или иного происхождения, сопровождающуюся одним или несколькими признаками, такими как: массовые аресты, насильственные исчезновения, содержание под стражей под предлогом безопасности, приостановление судебных гарантий, объявление чрезвычайного положения, введение военного положения;

F) стихийные бедствия и другие кризисы, которые требуют ресурсов, превышающих ресурсы принимающего Национального Общества, и для которых применяются Принципы и правила оказания гуманитарной помощи Красного Креста и Красного Полумесяца (2013 г)".

Согласно статье 5.3 Севильского соглашения 2.0,

"A) Принимающее Национальное Общество, действующее в качестве руководителя/координатора...

c) играет центральную роль в совместном создании и осуществлении коллективного реагирования Движения в соответствии с оперативными планами и возможностями Движения".

И так далее.

О чем говорят эти цитаты? О том, что в пределах Азербайджана МККК больше не имеет исключительных прав. И вопросы гуманитарных операций в зоне временной дислокации российских миротворцев больше не являются прерогативой Красного Креста. Эти операции должны осуществляться при координации с Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца, которое выступает в качестве руководителя/координатора, МККК же играет роль соруководителя/сокоординатора.

Азербайджан всегда с уважением относился и относится к международным организациям, старается дипломатично решать все вопросы и не педалировать возникающие проблемы. Он не ставит вопрос выхода Красного Креста со своей территории вообще. Дело в том, что сегодняшний Азербайджан во всех отношениях способен решать гуманитарные и прочие проблемы своих граждан сам, без посторонней помощи. Попытки тормозить его на этом пути не делают чести международной гуманитарной организации. Мы понимаем, что МККК старейшая гуманитарная организация в мире, уважаем роль, сыгранную ею где-нибудь в Африке, но в Азербайджане она только создает проблемы. Нас как-то не особо волнует, что Красный Полумесяц не нравится армянским сепаратистам. Это их проблема, а не наша. И тем более, это не забота МККК. Красный Крест должен забыть о своей прежней исключительности, прекратить спекулировать свой эмблемой и начать уважать законы Азербайджана, если хочет остаться.