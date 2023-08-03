Насколько легитимно функционирует Красный Крест в Ханкенди?

Учитывая 30-летнюю деятельность Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане, стало очевидным, что он часто применял двойные стандарты.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая в четверг на вопросы Trend, сказал руководитель общественного объединения "Научные исследования" Тельман Гасымов.

"У них возникали проблемы при предоставлении азербайджанской стороне какой-либо информации о пропавших без вести, пленных и заложниках. Но всякий раз, когда армянская сторона поднимает шум о потерях, МККК сразу же начинает вмешиваться в дела Азербайджана, и игнорируют информацию азербайджанской стороны. После 90-х годов Азербайджану было передано всего 17 из 75 человек, находящихся в списках пленных заложников, гражданских лиц и военнослужащих. Информация об остальных пленных отсутствует. Это связанно с тем, что МККК не интересуется этим вопросом всерьез. Недовольство деятельностью этого комитета возникло не сразу, оно связано с проблемами которые накапливались годами, и беспокоят сегодня гражданское общество. Представительство МККК осуществляет незаконную деятельность в Ханкенди. Это представительство подчиняется непосредственно офису в Ереване. В декабре 2022 года во время протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге, мы стали свидетелями того, как проезжающие автомобили МККК злоупотребляют гуманитарными целями. Также недавно во время проверки грузовиков МККК на ППП "Лачин" была обнаружена контрабанда таких товаров, как сигареты, мобильные телефоны и бензин. МККК признал это и заявил, что не несет за это никакой ответственности. Это еще раз доказывает, что представительство МККК в Ханкенди действует произвольно, и осуществляет незаконную деятельность", - отметил он.

Гасымов также подчеркнул, что деятельность МККК уже разоблачена, и об этом должен знать весь мир.

"МККК занимался на территории Азербайджана не возложенными на него обязанностями, а другой незаконной деятельностью. По этой причине мы выразили свой протест, направив открытое письмо в центральный офис МККК. В случае необходимости, если после предупреждения они продолжат подобную деятельность, Азербайджан будет готов к жестким мерам", - добавил он.