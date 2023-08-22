Если бы армяне знали…

Автор: Лейла Таривердиева

Кто в курсе, была когда-то такая программа - "Кабачок 13 стульев". В одной из сценок пани Моника в ответ на вопрос, для чего ей голова, ответила "я ею ем". Только для этих целей используют свои головы армянские политики, пропагандисты и немалая часть обычных граждан. Не потому, что не способны думать, а потому что привыкли, что за них это делает кто-то другой. Кто-то другой, большой и сильный, все сделает и принесет армянам победы, земли, резолюции ООН и прочее на тарелочке. В принципе, нельзя сказать, что привычка возникла из ниоткуда, у нее были практические основания. Армянами и их неразборчивостью в средствах достижения цели попеременно пользовались все, кто решали в этом регионе свои задачи. Сейчас происходит то же самое. Вместо того, чтобы начать думать своей головой, проанализировать случившееся осенью 2020 года и осознать реальность, Армения опять схватилась за обещания и заверения тех, кому нужно просто ее руками утрясти свои дела в регионе, пусть даже ценой новой крови. Россия и Запад решают свои задачи, а армянство разбрасывает сотни тысяч и миллионы, покупая голоса, заявления, слушания, не приносящие никакого действенного результата.

Наши местные демагоги и откровенные провокаторы много лет обвиняли (и продолжают обвинять) азербайджанские власти в том, что они не покупают лоббистов, конгрессменов и сенаторов, не тратят средства на перекупку общественного мнения в каких-то странах и на прочие операции, на которые раскошеливается армянство. А зачем это делать? Потому что тратятся армяне? Так армяне потому и тратятся, что знают - правда не на их стороне и международное право тоже. Чтобы все это обойти, конечно же, требуются немалые деньги и могучее лобби, которое будет проталкивать твою неправду, тормозя реализацию закона справедливости. Однако в конечном итоге весь массив наработанных бонусов разбивается об основополагающие нормы и принципы, на которых и держится этот мир. Достаточно устойчивый миропорядок стоит не на морально-нравственных ценностях, не на совести, не на ужасе перед геенной огненной, а на принципах международного права и страхе за свое собственное благополучие. Да, сильные мира сего часто нарушают правила, но до институализации результатов почти никогда не доходит (Косово - редкое исключение), потому что иначе устойчивый миропорядок рухнет. Никто не заинтересован в том, чтобы начались повсеместные войны за территории, ресурсы и продовольствие. Поэтому что бы не случилось, должны оставаться незыблемы два принципа: территориальная целостность государств и неприкосновенность международно признанных границ. Обещая армянам азербайджанские земли, советское руководство еще не знало, что Союза скоро не станет, и республики превратятся в субъекты международного права. Но даже советские законы не позволяли армянам запросто заполучить территории без согласия Баку, о чем им никто, уверены, не говорил.

Кстати, сегодня Армения, когда ей наступили на хвост, поняла, насколько эти принципы важны. С тех пор, как азербайджанская сторона начала активно поднимать вопрос возвращения азербайджанцев на свои исконные земли в Армению, принцип "права на самоопределение" как-то незаметно и благополучно был забыт. Баку применил контраргумент, против которого никто ничего не может возразить. Международной общественности, покровителям Армении и Еревану указали, что Азербайджан будет добиваться решения этого вопроса и всегда будет оказываться на два шага впереди своих обвинителей.

Те же демагоги пытались растревожить общественность паническими атаками на тему "армяне готовятся, а мы ничего не делаем". Армяне, мол, купили известного юриста Окампо, поработали со странами-членами Совбеза, сделали то, сделали се, потратили столько-то, а мы сидим сложа руки и ждем у моря погоды. Действительно, молчание официального Баку по поводу трескотни, устроенной армянской стороной и ее покровителями вокруг экстренного заседания Совета безопасности ООН, у некоторых вызывало недоумение. Кто-то воспринимал это как признак слабости и растерянности, но умеющие логически мыслить понимали, что все обстоит как раз наоборот - официальный Баку уверен в себе и спокоен. И как показало "историческое" заседание, в Азербайджане не сидели сложа руки и подготовились в той мере, в какой стоило вообще готовиться к этому представлению. Достаточно сказать, что Азербайджан в отличие от Армении был представлен не главой МИД, а своим постпредом в ООН. Провал армянской жалобы был понятен с самого начала, однако нельзя сказать, что это заседание ничего не дало - оно помогло заглянуть под маски некоторым странам и сделать некоторые выводы. Так что определенная польза от армянской затеи была. Правда, извлекли ее мы, а не армяне.

Что получила армянская сторона? Ничего кроме разочарования. И еще она после случившегося потеряла возможность повторно требовать сбора Совбеза по тому же вопросу. Было доказано, что никакой блокады, голода и предвестников геноцида в зоне РМК нет. Доказать обратное армянская сторона и ее адвокаты не смогли. Демонстративно простаивающие на границе почти месяц фуры с якобы гуманитаркой, поездки европейских чиновников и дипломатов в Зангезур и рассматривание в бинокли азербайджанского ППП - ничего не помогло. Армяне попались на те стереотипы, которые сами строили годами и в которые в конце концов сами же начали верить. Согласно этим стереотипам, весь мир готов ради них закрыть глаза на все и через все перешагнуть. Как выяснилось, это не так.

Логика - это великая вещь. Наши соседи с ней не дружат. Совсем. И очень напрасно. Логика дает возможность не оказаться в неприглядном положении и не потерять лишних денег. Например, на "особое мнение" каких-то мировых авторитетов. Вроде аргентинца Окампо, ставшего символом армянских неудач. Для карьеры бывшего главы международной судебной инстанции, как утверждается, авторитетного и уважаемого, такой прокол непозволителен. Юрист международного уровня должен был понимать, что затея с ООН обречена на неудачу. Он должен был сказать об этом армянской стороне, честно и открыто. Но Окампо просто сделал оплаченную работу, оставив армянских заказчиков в пикантной ситуации. Армяне слишком рассчитывали на громкость его регалий и авторитет. Философия атаки строилась на его выкладках. На проблемы в его биографии они предпочли не обратить внимание, считая, что в противоборстве с "авторитарным" Азербайджаном этот, как его всегда представляли, борец с "диктаторами" будет выглядеть выигрышно в любом случае. Расчет оказался неверным - доклад Окампо, наоборот, усложнил армянам задачу, потому что был составлен безобразно. Думается, юрист и сам это знал.

Знает о том, что армянские претензии безнадежны, и лоббист Адам Шифф. Диаспора, пикетируя его дом в Лос-Анджелесе и требуя выполнения "супружеских обязательств", буквально вырвала у него заявления и обещания, которые он не в состоянии выполнить. Армянство заставило его прервать молчание и пообещать добиться доставки грузов в зону РМК воздушным путем. Нелюбовь к логике помешала армянам подумать о причинах того, почему он не включился в развернутую ими кампанию сам. В конечном итоге, Шифф пообещал армянам то, что может для них сделать только Баку и никто другой. Они порадовались и разошлись, не задумавшись: а как лобби собирается провести самолет с консервами в Ханкенди через воздушное пространство Азербайджана без его согласия?...

После того, как первый шок прошел, для армянской стороны настало время задуматься о том, почему она снова проиграла. Лобби, деньги диаспоры, "христианский клуб", туркофобия и исламофобия, на которые были сделаны ставки, не сработали. Почему? Судя по армянским медиа, большинство не знает правильного ответа. Плохие отношения с логикой и просто безобразные идеологические установки сделали свое дело - виноватыми в поражении признаны не противоречие требований армян международному праву, а любители Инстаграма, выставлявшие в соцсети фото пиршеств, свадеб и пышных дней рождений. И что удивительнее вдвойне - осуждают пользователей не за то, что не поделились с "голодающими", а за то, что выдали правду о ситуации в зоне РМК. Ведь если бы не скрины, продемонстрированные постпредом Азербайджана в ООН, победа Армении была бы обеспечена, считают на армянской стороне.

Немногие относятся к ситуации с пониманием и признают: нужно было иметь свою голову на плечах и вместо обострения отношений с Баку идти с ним на договоренности. Армения и диаспора были в очередной раз обмануты теми, кто многие годы пользовался армянскими гонорарами, получал высокие посты и удерживается до сих пор на них за счет армянства. Бесполезность трат на лобби стала ясна уже во время Второй карабахской войны. Никакой лоббинг, никакие экстренные слушания, никакие заявления и голосования не смогли остановить естественный процесс восстановления справедливости. Как бы оно не нарушалось на каждом шагу, международное право все же существует и против этого факта не могут помочь никакие особые мнения. Мы неслучайно говорим о логике. Обладай армянство этим прекрасным качеством, оно не стало бы тратить финансы и надежды на господина Окампо. Будучи генеральным прокурором МУС и поддерживая при этом близкие отношения с Ереваном, он не сделал ничего, чтобы использовать международную уголовную инстанцию для продвижения в практической плоскости вожделенной идеи наказания Турции за "геноцид армян". Он посещал Армению, любезничал с военным преступником Саргсяном, давал надежду и не более. Свое "особое мнение" по поводу армянского мифа он высказал уже после потери высокого поста. Задумавшись о причинах того бездействия и сегодняшней прыти, армяне могли бы сделать достаточно интересные выводы. Но они не стали задумываться, они положились на советы покровителей, начертивших для них дорожную карту очередного провала.

Что касается Азербайджана, то он после экстренного заседание СБ ООН теперь еще активнее займется вопросом задействования дороги Агдам-Ханкенди и укреплением погранично-пропускного пункта "Лачин". Никто в ходе заседания не поддержал Армению в ее тезисах о якобы незаконности того и другого. По большому счету, Азербайджану не требуется чье-то разрешение на реализацию своих законных прав, но такая ситуация усиливает наши позиции, и это, конечно, большой бонус. Трасса Агдам-Ханкенди и ППП на мосту Хаккари получили международное одобрение. Пусть и молчаливое. Молчание, как известно, есть знак согласия.