Заседание Совбеза ООН показало, что мир признал законность дороги Агдам-Ханкенди

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сделала весьма двусмысленное послание международному сообществу в связи с важным событием, которое ставит под угрозу условия безопасности на всем европейском континенте. Азербайджан демонстрирует неизменную поддержку усилиям США в борьбе с террористическими организациями, в то время как Вашингтон недооценивает значение Баку на международной арене. Постоянные члены Совета Безопасности ООН должны сыграть активную роль в урегулировании конфликта, который более трех десятилетий провоцирует армянский режим. Государственный департамент США и ООН должны также предотвращать эскалацию новых вооруженных конфликтов и направлять ресурсы для проведения справедливых и ориентированных на результат мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, у администрации Байдена-Харрис есть для этого все ресурсы, но не хватает воли для противодействия армянским преступникам, которые уничтожают природные ресурсы и наносят урон экономике Азербайджана на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам.

"Вызывает сожаление, что Вашингтон не решается найти устойчивое решение существующего конфликта между Баку и Ереваном. Совбез ООН должен провести серьезную структурную реформу, а число его постоянных членов должно отражать новую многостороннюю динамику, формирующую новый глобальный порядок", - считает американский политолог.

Как подчеркнул наш собеседник, армянское руководство является крайне плохим переговорщиком и все еще живет ложными надеждами о реванше.

"Правительство Армении овладело искусством обманывать и вводить в заблуждение международное сообщество. Армения отказывается от дороги Агдам-Ханкенди, потому что заявления премьер-министра Никола Пашиняна о тяжелой гуманитарной ситуации в Карабахе являются ложью. На деле Пашинян хочет замаскировать поставки оружия из Еревана в искусственные очаги армянского потенциального сопротивления в Карабахе. Если откроется дорога Агдам-Ханкенди, то Пашинян уже не сможет скрывать незаконные военные перевозки в Карабах и способствовать военным провокациям на суверенной территории Азербайджана", - пояснил он.

Тейс назвал причину того, почему резолюция против Азербайджана не была принята на заседании Совбеза ООН.

"Идея Армении наказать Азербайджан в Совбезе ООН провалилась, поскольку правительство Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева ведет успешную дипломатию, которая позволила добиться значимых результатов в вопросах, касающихся международных отношений и безопасности. Азербайджан собрал очень опытную команду переговорщиков, которая выполняет множество важных задач на внешнеполитическом фронте", - заключил Питер Тейс.

Напомним, 17 августа в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с "ситуацией вокруг Лачинской дороги".

Тема заседания сформулирована США, которые председательствуют в организации, на основании обращения Армении.

Членам Совбеза было предложено обсудить ситуацию, которая сложилась в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы и проживают жители армянской национальности.

Абдул Керимханов