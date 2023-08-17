Армения угодила в собственный "дипломатический капкан" в Совбезе ООН

Автор: Эмин Севдималиев

Состоялось долгожданное заседания Совета Безопасности ООН. Прошло оно ровно так, как предсказывало большинство экспертов, что неудивительно. Главный вопрос в Армении сейчас звучит так - почему заседание совбеза стало проходным мероприятием, на котором не было предпринято каких-либо конкретных шагов?

Армяне и их сторонники ожидали, что заседание Совбеза станет решительным прорывом, который позволит Еревану упрочить свои позиции по отношению к Азербайджану.

Несколько моментов обуславливают то, как проходила вчерашняя дискуссия. Эти факторы делали поведение стран-участниц в заседании предсказуемым и легко поддающимся прогнозу.

Попробуем рассмотреть эти аспекты более детально.

Понимает ли Ереван основные принципы международных отношений?

Организация Объединенных Наций возникла в результате сокрушительной войны, которая нанесла тяжелый удар европейским странам. Для того чтобы не допустить повторения событий Второй мировой войны, был создан новый орган, целью которого является предотвращение повторений аналогичных событий. Совбез, при всех его критических минусах, является ключевым органом ООН.

Одним из таких минусов системы является неспособность ООН гарантировать исполнение решений Совбеза. К сожалению, в Баку эта проблема очень хороша известна, так как Армения отказывалась исполнять резолюции на протяжении около 30 лет. Отсутствие возможностей исполнить решения отрицательно ударяет по имиджу структуры, так как у других участников возникает ощущение того, что игнорирование решений Совета Безопасности не является опасным. В таких условиях принятие каких-либо важных решений возможно только при полной и безоговорочной уверенности в том, что данное решение является правильным. Учитывая отсутствие арбитра в системе международных отношений, неудивительно, что Совбез не пошел на поводу у Армении, в силу того, что это торпедировало бы его легитимность.

Да и доказательная база Армении была слаба. Аргументы армянской стороны выглядели слабыми в силу отсутствия каких-либо неоспоримых фактов. История с грузовиками, которые были направлены без согласования с Баку, была явной провокацией. И несмотря на личные симпатии или антипатии в контексте отношений Азербайджана и Армении, провокационную сущность армянской "гуманитарной миссии" понимают во всех столицах.

Второй момент, который необходимо затронуть, говоря о вчерашнем заседании ключевого органа ООН, - транзакционность мировой политики и дипломатии. Глобальная политика является, в первую очередь, актом продвижения собственных интересов. А если какая-либо сторона уступает, то она хочет получить что-либо за свои уступки. В такой ситуации встает вопрос о дипломатическом и экономическом потенциале Азербайджана и Армении. Азербайджан является участником ряда крупных энергетических и транспортных проектов, включая транспортные маршруты Север-Юг и Средний коридор. Если говорить об этих проектах, то Баку смог реализовать их, в том числе, благодаря тому, что основывался на стремлении достичь взаимовыгодных соглашений и сотрудничества со своими иностранными партнерами. Другими словами, Азербайджанская дипломатия проводила реальную работу, создавая добавленную стоимость для мировой экономики.

Тем временем, армянская дипломатия была сфокусирована на легитимизации своих территориальных претензий к Азербайджану, в то время как мировое сообщество четко осознавало, что Армения является оккупационной силой. Прямое тому доказательство - резолюции того же самого Совета Безопасности ООН. Ереван не участвует в крупных проектах, а слабый уровень развития экономики, как и ее потенциала, не дает возможность говорить о том, что Армения может что-либо предложить. В такой ситуации Еревану не оставалось ничего, кроме того как переложить ответственность за достижение политических амбиций на мировое сообщество, не предлагая ничего взамен. А этот путь являлся изначально провальным и бесперспективным.

Мы много писали о внешнеполитической модели дипломатии Армении. Ключевой подход Еревана в дипломатии основывается на привлечении стран, основываясь на совместном антагонизме к другим странам, в первую очередь, к Азербайджану и Турции. На сегодняшний день Ереван может предложить только это, но для абсолютного большинства стран такой подход не является привлекательным.

Что подводит нас к мысли о том, что Армения подошла к проблеме без должного понимания реалий системы международных отношений. К какому конкретно Совбезу ООН обращалась Армения? К структуре с широким мандатом или к Совбезу, в котором представлены страны, не желающие ставить себя под удар из-за прихотей и манипуляций одной страны?

Если речь идет о первом, то Ереван выступал с зыбкой позиции, так как международное право не на его стороне, о чем всем, в том числе армянским дипломатам, хорошо известно. А если речь шла о втором, то политические элиты Армении просчитались с возможностями своей страны, в силу описанных ранее причин. В такой ситуации даже пламенная поддержка Парижа, который является постоянным членом Совбеза, не стала спасением для Еревана.

Безопасность остается королем в системе мировой политики

Еще один фактор, который заслуживает более детального анализа. Безопасность остается ключевым аспектом международных отношений. Стремление Армении представить ситуацию как "гуманитарный кризис" или используя прочие аргументы армянской пропаганды являлось тщетной попыткой манипуляции Совбезом ООН. Орган не смог бы себе позволить какие-либо действия против Азербайджана, так как это являлось бы прямым нарушением Устава ООН, что дискредитировало бы структуру.

Если бы ООН выступила против Азербайджана, это поставило бы под угрозу существующую модель мировой политики, основанную на принципе территориальной целостности. Особенно учитывая то, что азербайджанская сторона представила массу доказательств, включая фотофакты, указывающие на то, что ситуация далека от той, которую пытаются показать армяне.

Аргументом в пользу этого является также и то, что многие страны подчеркнули важность использования дороги Агдам-Ханкенди. А представитель Албании открыто заявил о необходимости данного шага. Таким образом, можно сделать вывод о том, что международное сообщество явно подтвердило то, что безопасность Азербайджана является первостепенным вопросом.

Армения теряет аргументы

В последние месяцы ситуация была очень сложной и Армения демонстрировала попытки "мягкой эскалации" отношений с Азербайджаном, которые не привели бы к серьезным столкновениям. Но это случилось только после того, как вооруженные провокации во время переговоров привели к ухудшению позиций Армении как на земле, так и за столом переговоров.

Дальнейшие эскалационные действия включали в себя попытку обрамления ситуации в виде религиозного столкновения "христианского и мусульманского" мира, а также попытку представить положение дел как "гуманитарную катастрофу". В Ереване надеялись на то, что заседание Совета Безопасности ООН станет логическим завершением процесса мягкой эскалации, что позволит Армении перехватить инициативу и вести переговоры на выгодных ей условиях.

Однако, армянские дипломаты и стратеги ошиблись в своих выводах. Что подводит Ереван к сложной ситуации, ведь к следующему раунду переговоров Армения подходит с пустым арсеналом, так как ее новые аргументы не получили поддержку мирового сообщества. А это означает то, что переговорные позиции Армении станут значительно хуже. Таким образом, провокации Еревана дали обратный эффект.

Армения оказалась в сложной ситуации. Попытки эскалации не привели к ожидаемому результату, а мировое сообщество отказалось поддерживать заведомо ложную аргументативную базу. К следующему раунду переговоров у Армении остается два выбора - придумать новый аргумент для мягкой эскалации или пойти по пути конструктивного диалога о мире.

Совбез ООН поддержал сторону, правую с точки зрения международного права. Такой исход не вызывал сомнений изначально, но в Армении питали иллюзии на другой исход.