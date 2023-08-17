https://news.day.az/politics/1590098.html Пощечина Армении от представителя Албании в ООН - "Необходимо использование дороги Агдам-Ханкенди!"
Пощечина Армении от представителя Албании в ООН - "Необходимо использование дороги Агдам-Ханкенди!"
Использование других альтернативных дорог, таких как дорога через Агдам, должно быть рассмотрено в связи с налаживанием коммуникаций в Карабахе, сказал представитель Албании в ООН Ферит Хоха.
Как передает в четверг Day.Az, об этом он заявил во время заседания Совета безопасности ООН.
"Позиции Азербайджана и Армении в отношении Лачинской дороги сильно различаются. В этой связи должно быть рассмотрено использование других дорог, таких как предлагаемая из Агдама в Ханкенди", сказал он.
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