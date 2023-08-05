О провальной стратегии «блокадной» эскалации Армении

Автор: Эмин Севдималиев

Довольно длительное время армяне, как и сочувствующие и симпатизирующие им силы, усиленно продвигают миф о "блокаде". Вместе с этим политический истеблишмент Армении использует, возможно, последний из имеющихся в арсенале механизмов, которые ранее не были задействованы.

Очень много было написано об этой попытке трансформации имеющейся ситуации, а также демонстрировались видеоопровержения, которые дают серьезнейшие основания полагать, что вся эта история высосана из пальца. Но большинство аналитиков и специалистов не подходили к вопросу системно, анализируя мотивацию и подход армянской стороны. Именно на эти вопросы мы постараемся ответить, чтобы понять чего и как пыталась добиться Армения.

Очередная эскалация

Во-первых, было бы наивно полагать, что переговоры между Азербайджаном и Арменией будут проходить легко. Этот тезис подтверждает модель поведения Еревана, точнее ее перемены за последний год.

Ранее мы очень подробно описывали причины, по котором Армения (диаспора, правительство и сепаратисты) идет на провокации и эскалации. В контексте эскалаций со стороны Еревана, основной причиной является использование провокации для манипуляций и создания образа жертвы. В Армении считают, что такой имидж поможет склонить мнение западных политиков и общества, что в итоге, должно привести к тому, что защитой армянских интересов станут заниматься другие страны. Таким образом, эскалации и трансформации, которые продвигает Ереван, призваны мобилизовать общественное мнение на западе с помощью "мягкой силы" Армении.

В данном контексте стоит рассматривать попытку продвижения "блокадного" дискурса в качестве продолжения описанной ранее политики Еревана. Однако стоит понимать, что не каждая эскалация является повышением градуса физического насилия. Эскалация также может быть и вербальной. И попытка "обрамления" конфликта с помощью "блокадной" эскалации Армении является отличной иллюстрацией предыдущего аргумента.

Но с помощью какого механизма Армения пытается сделать свой замысел реальностью?

R2P - проблемный ребенок мирового сообщества

Если мы разобрались с целью "блокадной" эскалации и модели поведения Армении, то осталось описать один элемент, который покажет нам полную картину. Учитывая природу пути эскалации, который выбрала Армения, на ум приходит один механизм ООН, который являлся последним незадействованным аргументом Еревана, хотя и является проблемным в своей сути.

Как и многие инициативы ООН, "Обязанность защищать" (Responsibility to protect, также известный как R2P), имела самые благие намерения. Целью R2P являлось предотвращение самых страшных преступлений, таких как нарушение прав человека, геноциды, этнические чистки и преступления против человечества. Вероятно, читатель заметил, что все эти преступления прекрасно вписываются в нарратив армянской стороны и повторяют основные тезисы, которые продвигаются Ереваном в последние месяцы в контексте "блокадного" аргумента.

В контексте "Обязанности защищать" мировое сообщество берет на себя ответственность по предотвращению самых страшных злодеяний, описанных выше. Мировое сообщество решилось использовать эту меру один раз, в Ливии, авторизировав миссию НАТО по стабилизации ситуации в североафриканской стране. Цели миссии в короткий срок трансформировались из благородных в "геополитические" - свержение режима. В результате Ливия стала еще более волатильной страной, по сравнению с моментом до вмешательства.

Мировое сообщество быстро поняло, что R2P прекрасно звучит на бумаге, но в реальной жизни у этого подхода существуют значительные проблемы. Инициатива ставит под угрозу ключевой принцип международных отношений - суверенитет и невмешательство. В итоге Ливийский эксперимент привел к бурным дискуссиям о целесообразности применения механизма в будущем.

Именно ущемление принципа суверенитета является ключевой проблемой, которую не учитывают армянские пропагандисты, продвигая миф о "блокаде". Нарушая принцип суверенитета, ставится под угрозу мировой порядок и международное право, что приведет к колоссальному хаосу, который значительно усложнит ситуацию в проблемном, с политической точки зрения, географическом пространстве. В дополнении, нарушение этого принципа приведет к "сопутствующему урону" в прочих частях света и странах, где наблюдаются сепаратистские тенденции.

Второй момент, который позволяет с уверенностью сказать, что мировое сообщество даже не станет размышлять о том, чтобы пойти на столь безумную авантюру против Азербайджана, является очень банальным и очевидным. Не было нарушений прав человека, как и каких-либо жертв. Армения напоминает мальчика из сказки про волка, и ей никто не верит, когда страна оповещает об очередном "волке". До сих пор нет ни одного задокументированного подтверждения обвинений Армении, в то время как масса видео из социальных сетей демонстрирует отсутствие какого-либо голода.

Третий аргумент, подтверждающий, что мировое сообщество не станет серьезно рассматривать претензии Армении, сводится к отказу от использования альтернативных дорог, с помощью которых можно было бы поставить товары в Карабах на территорию, где временно размещены российские миротворцы. Данная ситуация сама по себе парадоксальная и, мягко говоря, вызывающая серьезные вопросы.

Эти три аргумента позволяют с уверенностью сказать, что мировое сообщество не пойдет на поводу у надуманных аргументов Еревана.

Какие варианты у Еревана?

Список вариантов Армении очень короткий. Армянские жители Карабаха не имеют роскоши выбора и им придется принимать помощь по тому маршруту, по которому она может быть поставлена, а не желаемому ими маршруту. С точки зрения будущих региональных процессов, это позволит облегчить процесс интеграции этнических армян, проживающих в Карабахе, в азербайджанское общество.

Учитывая ограниченное пространство для маневра, процесс реинтеграции является единственной реальной альтернативой для армян, так как попытка армян использовать "Обязанность защищать" в качестве аргумента для давления на Азербайджан не приведет к достижению положительного результата в силу проблемной природы данного подхода и самой инициативы.

Основываясь на рациональном подходе, анализ дает возможность сделать прогноз об очень незначительной вероятности успеха данного подхода, учитывая возможные фундаментальные изменения глобальной системы международных отношений, в гипотетическом случае его успеха.

Выходом из ситуации для карабахских армян видится интеграция. Возможно, она начнется раньше, чем многим кажется?