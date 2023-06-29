Почему Ереван использует вооруженные провокации во время переговоров

Автор: Эмин Севдималиев

Для многих людей является загадкой почему переговоры между Азербайджаном и Арменией проходят так тяжело, учитывая то, что посредничество ведется уже несколько лет разными странами. В качестве дополнительного аргумента, который подтверждает тезис о том, что переговоры должны были завершиться приводится результат Второй Карабахской войны, в которой Армения потерпела сокрушительное поражение. Основываясь на этих двух факторах, многие аналитики и обыватели сходятся во мнении, что вопрос уже должен был решиться.

Безусловно, все стороны выиграли бы от урегулирования отношений между Баку и Ереваном. Однако, многие подходят к вопросу поведения Армении весьма однобоко, что не позволяет понять модель поведения политических элит в Ереване. В результате мы не можем понять почему принимаются те или иные решения, что не дает нам возможности делать прогнозы относительно будущих шагов, на которые может пойти Ереван для достижения своих целей. Также такой подход не дает нам понимания причин по которым Армения идет на вооруженные провокации перед переговорами, как и после них.

Трансформация целей и стратегии Армении

Чтобы понять, почему Ереван идет на эти шаги, в первую очередь, необходимо понять какие цели преследует Армения. Вероятно, мы не раскроем крупной тайны, если скажем, что после окончания 44-дневной войны цели Армении перетерпели значительную коррекцию, в силу структурных изменений в ее возможностях. Цели Еревана также изменились из-за того, что Азербайджан занял более выгодную переговорную позицию. До начала войны Ереван предпочитал стратегию противостояния, т.е. принятия шагов, которые по мнению Еревана, должны были обеспечить превосходство перед Азербайджаном.

Причин для такого подхода было несколько. Во-первых, высшее руководство Армении полагало, что страна обладает более высоким уровнем подготовки армии, включая количественное превосходство. Еще одним аргументом, который упрочил веру Армении в это являлось то, что Ереван укреплялся на оккупированной территории Азербайджана около тридцати лет. В Армении полагали, что это делает их позицию неприкосновенной, и по этой причине позволяли себе высказывания, которые угрожали Азербайджану новой войной.

Вторая причина, которая заставила Ереван поверить в свою позицию заключалась в анархичной природе системы международных отношений. К сожалению, несмотря на то, что существует множество норм и правил, зачастую международное право не исполняется. Во многом из-за того, что не существует механизма, которые следил бы за исполнением этих решений. В результате Армения не исполняла резолюции Совбеза ООН и в открытую нарушала территориальную целостность Азербайджана, что давало ей уверенность в своей безнаказанности в будущем.

Последний пункт, который приводил к антагонизму позиции Армении заключался в том, что Ереван верил в силу своей диаспоры, цели которой, на тот момент, совпадали с целями правительств Армении. Технически, в вопросе отношений Баку и Еревана, роль МИДа Армении выполняла диаспора, особенно в ключевых странах, включающих в себя США и Францию.

Комбинация этих трех факторов привела к тому, что Армения не рассматривала в серьез возможность какого-либо конструктивного диалога, так как считала себя более сильной стороной в данном вопросе.

После окончания 44-дневной войны и катастрофического поражения в ней цели и стратегия Еревана изменились. В Ереване возникло понимание того, что с военной точки зрения, как и с экономической, Азербайджан намного превосходит Армению. Также на изменение стратегии и целей Армении подействовало то, что итоги войны были признаны и приняты всеми странами и крупнейшими международными организациями.

Таким образом, после окончания Второй Карабахской войны, Ереван оказался в сложной ситуации. Достижение предыдущих целей, включающих удержание оккупированных территорий и потенциальное продолжение завоевательной кампании против Азербайджана, стало невозможным. В первую очередь из-за изменения баланса сил между Баку и Ереваном.

В результате, Армении пришлось изменить свою стратегии в отношении последующего "взаимодействия" с Азербайджаном, так как структурные возможности страны не позволяли проводить политику противостояния с Азербайджаном.

Вопреки дипломатии - политика провокаций и эскалации

Одним из следствий изменения стратегии явились перемены в модели поведения Армении. Если в начале казалось, что Армения склонна к поиску решения в рамках переговорного процесса, последние месяцы указывают на изменение динамики.

Доминирующая стратегия Армении теперь выглядит так - комбинирование переговоров и совершение провокаций на границе и на территории, на которой временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Для многих является загадкой почему Ереван использует стратегию эскалации во время переговоров. В качестве основных мотивов можно выделить три причины, которые делают такое поведение предпочтительным для Еревана.

Первая причина - занятие более выгодной переговорной позиции. "Инциденты" во время переговоров, как считает Армения, не несут фундаментальной угрозы, что делает такое поведение приемлемым. Главная проблема такого подхода заключается в том, Баку не оценивает по достоинству эти "выходки", что приводит к проведению контртеррористических операций. Операция "Гнев" является одним, но не единственным примером. В результате армянских провокаций складывается парадоксальная ситуация: вместо улучшения переговорной позиции Армении, Ереван получает ухудшение своих позиций "на земле", что приводит к последующему ухудшению возможностей на переговорах. Таким образом цикл замыкается и повторяется перед и во врмя следующих переговоров.

Вторая причина из-за которой происходят провокации - фрагментация и расхождение интересов. Если раньше интересы и позиции правительства Армении, сепаратных бандформирований и диаспоры совпадали и полностью гармонировали, то после окончания Второй Карабахской войны ситуация изменилась. На сегодняшний день интересы сторон, по большей части, являются взаимоисключающими. Если для правительства Армении достижение мира может показаться более привлекательным, сепаратисты и диаспора не разделяют такого подхода.

Для сепаратистов достижение мира будет означать конец, чего они пытаются избежать путем совершения провокаций. Основная цель незаконного формирования - сохранения своего положения любой ценой, что позволяет им наживаться дальше на страдании людей. К этому они готовы идти любым путем, даже если это поставит под угрозу жизни местного населения. Аналогичный подход демонстрирует и диаспора, которая видит в неурегулированных отношениях между Азербайджаном и Арменией бизнес проект. Как только Баку и Ереван нормализуют свои отношения, диаспора лишится цели своего существования - очернения Азербайджана, продвижения интересов Армении на Западе и генерирования значительных средств для исполнения своей миссии. Таким образом, сепаратные бандформирования и диаспора являются бенефициарами эскалаций и провокаций против Азербайджана.

Однако, и правительство Армении имеет причины для провокаций против Азербайджана. Несмотря на участие в переговорах, Армения использует провокации для манипуляций и создание образа жертвы. В Ереване считают, что такой имидж поможет склонить мнение западных политиков и общества, что в итоге, должно привести к тому, что защитой армянских интересов станут заниматься другие страны. Таким образом, наивно будет полагать, что Армения не имеет причин для проведения политики провокаций против Азербайджана.

Ключевая проблема подхода Армении

Может возникнуть логичный вопрос - почему такая политика Армении не срабатывает? Тут можно привести два аргумента, которые объяснят отсутствие успеха. В первую очередь, то что Армения изначально играет в проигрышную игру. В силу того, что действия Армении противоречат международному праву, пространство для маневра сочувствующих ей сил весьма ограничено.

Вторая причина - более важное положение Азербайджана по сравнению с Арменией. В то время как Армения делегировала своей диаспоре дипломатическую работу, которая ограничивалась антиазербайджанской деятельностью, Баку был занят построением равноправных отношений с партнерами из многих стран. Азербайджану удалось это, в том числе, благодаря тому, что стране было что предложить другим участникам международных отношений, в отличие от Армении.

Резюмируя, политика эскалаций Армении не дает ей преимуществ на переговорах. Больше этого, проводя такую политику Ереван усложняет свое положение, так как Азербайджан обладает более благоприятной переговорной позицией и имеет больше аргументов воздействия, включая то, что международное право на стороне Баку.