Коалиция Иран-Индия-Армения не является выходом из пучины бедствий для Еревана

Автор: Эмин Севдималиев

После окончания Второй Карабахской войны правительство Армении ищет возможности для пересмотра концепции внешней политики. Если до сентября 2020 года Ереван был уверен в том, что Россия и страны ОДКБ придут на помощь и реализуют внешнеполитические амбиции Армении жизнями своих солдат, то во время и после 44-дневной войны эта надежда рассеялась.

Как результат, Вторая Карабахская война привела к двум значимым изменениям во внешней политике Армении. Во-первых, разрушился основополагающий элемент политического дискурса Армении о том, что т.н. "арцах" никогда не будет в составе Азербайджана. Это было очень значимым событием, так как это событие единолично изменило социальный контекст в Армении, что привело к фрагментации политических сил и СМИ. Сегодня, смотря на обилие политических реплик в столице, а также на вольности, которые позволяют себе местные СМИ при использовании различных эпитетов в отношении главы правительства, становится ясно, что Армения продолжает страдать от раскола в обществе, вызванного политическими причинами.

Раскол, сам по себе, не является новостью, мы уже затрагивали его. Выше была указана одна из причин, которая привела к нему, но данный феномен имеет еще одну причину.

Вторая причина, которая привела к расколу, является неопределенность в контексте безопасности. Армянское общество, как и ряд политиков, полагает, что после поражения в войне Армения не способна обеспечить свою безопасность. Действительно, Армения обладает самой слабой армией в регионе, но способности армии являются лишь одним из факторов, который предопределяет, может или нет страна обеспечить свою безопасность. В данном контексте нет необходимости напоминать читателю о значительных потерях, как человеческих, так и технике во время Второй Карабахской войны.

Второй элемент, который подчеркивает уровень мощи страны, - совокупность экономического потенциала и населения. С этой точки зрения, Армения не может претендовать на лидерство, так как экономика страны весьма отсталая. Что касается демографической ситуации, она плачевна. Армения страдает от стремительного сокращения населения, и эта тенденция не меняется уже долгое время.

Последний пункт, но не менее важный, это дипломатия. Данная тема особенно интересна, так как дипломатия Армении основывается на одном инстинкте - гарантии своей безопасности. Мы уже писали о том, что Ереван не справился с построением многовекторной дипломатии, смоделированной по образу и подобию азербайджанской.

Если развивать тему о трансформации армянской дипломатии, то одной из последних попыток Армении является сближение с Индией и Ираном. Почему именно эти страны и какие цели преследует данное партнерство?

Баланс сил в регионе

Развитие отношений между Ереваном, Дели и Тегераном легче всего объяснить, если рассматривать данное партнерство как попытку создать силу, которая поможет Армении создать противовес отношениям Азербайджана, Турции и Пакистана.

"Треугольник", в котором участвует Армения, было легко создать по двум причинам. Первая причина - антагонизм. Отношения между Азербайджаном и Турцией, с одной стороны, и Ираном, с другой, переживают не лучшие времена. Также уровень отношений между Индией и Пакистаном известен всем. С этой точки зрения, Иран и Индия получили возможность продвигать свои интересы в регионе с помощью Еревана, который дал им такую возможность.

Проблема для Армении заключается в том, что ни Индия, ни Иран не станут воевать вместо Армении, и правящие элиты в Ереване должны это четко осознавать. Для своего же блага. Дели и Тегеран рассматривают данное партнерство строго как отношения с "младшим по званию", ни о каком равноправии идти речь не может. Иран не в состоянии позволить себе очередную авантюру, так как Тегеран нажил себе слишком много врагов в регионе. Во-вторых, Иран страдает от фрагментации общества также сильно, как и Ереван. Достаточно вспомнить масштабные акции протеста, которые сотрясли Иран, а также празднование поражения национальной сборной во время чемпионата мира от США.

Что касается Индии, то эта динамично развивающаяся страна не поставит на карту свой имидж ради сомнительной выгоды от участия в схемах, планируемых Ереваном.

Временное партнерство, а не долгосрочный альянс

Данное сближение на самом деле является ситуационным, где Тегеран и Дели больше заинтересованы в продвижении личных интересов, в то время как партнерство с Арменией является побочным продуктом. Ключ к разгадке и пониманию ситуации лежит в транспортном коридоре Север-Юг, который снова стал актуальным благодаря политическим изменениям, которые произошли в течение последнего года.

Дели и Тегеран имеют общий интерес в данном начинании. Дели пытается получить выход на новые рынки для товаров и услуг. Для этого Индии необходим транспортный маршрут, который пройдет через Иран. Это позволит Индии значительно улучшить торговый баланс и укрепить торговые отношения со своими партнерами.

В свою очередь, Тегеран пытается наладить транспортный маршрут через Армению. Потенциальное налаживание данного маршрута является более важной причиной создания данного союза. Единственная проблема состоит в том, что железнодорожный путь из Ирана в Армению существует только на бумаге, а организовывать движения такого объема товаров с помощью дорожного транспорта экономически невыгодно. Плюс до сих пор нет ясности о механизме финансирования железной дороги, о том, кто станет ее оператором и как будет выглядить "готовый продукт".

Что подводит нас к цифрам. Стоимость прокладки железной дороги, в зависимости от совокупности факторов, таких как территория, материалы и технология, может изменяться от 1 до 3 миллионов долларов США на километр. Согласно официальным данным, сторонам необходимо проложить 382 километра железнодорожного сообщения. Это значит, что сумма проекта может варьироваться от 382 миллионов до 1.1 миллиарда. И это только расходы на строительство железнодорожного полотна из Ирана в Армению. Далее необходимо будет обеспечить передвижение грузов в Грузию, а потом в Россию. Таким образом, упадет эффективность, так как необходимо будет пересекать еще одну границу, что увеличит время в пути, расходы и объем бумажной работы. Еще один вопрос - когда все это будет готово? Имплементация настолько масштабных проектов занимает долгое время, а Дели не станет ждать вечно.

С этой точки зрения, продвигаемый союз не кажется реалистичным по двум причинам. Во-первых, он создан из-за эмоциональных, а не рациональных порывов. Рано или поздно кто-либо из участников потеряет интерес к проекту, и весьма вероятно, что это будет Индия. Также на иррациональность проекта указывает то, что страны, участвующие в проекте, могут добиться более выгодного транспортного сотрудничества в рамках коридора Север-Юг, благодаря более выгодному расположению Азербайджана.

Что касается вопросов безопасности, Армения может получить какие-либо гарантии на бумаге, но реальную поддержку Еревану не предоставит ни Тегеран, ни тем более, Дели. Слишком сомнителен выигрыш при риске, который они возьмут на себя. А если дойдет до этого, то обе столицы, с огромной долей вероятности, минимизируют свои потери и откажутся от прямой поддержки.

Данный "альянс" является временным и ситуационным и не даст Армении укрепить свой суверенитет. По простой причине - Армения не решает вопрос, который является корнем ее бед. А корнем бед является то, что Ереван не соблюдает международное право. Пока Армения не изменит существующую модель поведения, ей придется продолжать тщетно искать защитников среди более весомых государств. Но каждая из этих стран, в той или иной степени, связана и с Азербайджаном, что не даст им возможность открыто идти на агрессию против Баку.

В конце концов, если Франция, которая всегда клялась в вечной любви Армении, не поддержала ее действием, а только словом, почему какая-либо другая страна станет это делать?