Пример провальной многовекторной политики

Автор: Эмин Севдималиев

"Армения находится в очень сложной ситуации, механизмы безопасности, которые должны были нас защитить, сейчас не работают". Таков был основной месседж секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в интервью общественному телевидению Армении.

Секретарь совбеза отметил, что Армению обвиняют в прозападной ориентации, однако страна интенсивно сотрудничает и с Индией, в контексте решения проблем безопасности Армении. В заключение он добавил, что Россия на политическом уровне не заявляет о том, что не может решить проблемы безопасности Армении.

В этих емких ответах можно увидеть отражение внешнеполитического курса, философии и интересов Армении. Понятное дело, что Армения обеспокоена своей безопасностью. Молниеносное поражение, несмотря на почти тридцатилетнюю подготовку, оголило все проблемы армянской армии. Технологическое отставание, морально устаревшие методы войны, основанные на гибридных методах, и отсутствие четкого плана стало сюрпризом для Армении. Несмотря на то, что Армения всеми силами пытается задержать постконфликтное урегулирование отношений с Азербайджаном, есть четкое понимание того, что Баку и Ереван выступают в "разных лигах", с точки зрения военной и политической мощи.

С военной мощью и потенциалом все очевидно. Более интересным является политическая составляющая. И тут на поверхность выходит элемент, который абсолютное большинство специалистов обходило стороной. Попытка Армении установить функционирующие отношения с большим количеством стран является попыткой имплементации модели азербайджанской модели многовекторной дипломатии, которая стала одним из факторов, способствовашей развитию страны. И если Баку удалось достичь успеха с этим подходом, то и Еревану удастся применить данную модель, как считали в Армении. Но, как оказалось, многовекторная дипломатия, сама по себе, не является стопроцентно работающим механизмом.

Почему же Армении не удается использовать азербайджанскую модель эффективно? Тут можно привести несколько аргументов.

Первый аргумент отталкивается от прагматичности. Армения мало, что может предложить другим странам в обмен на гарантии безопасности. Международная политика транзакционна по сути, и это не секрет. Армении, не обладающей природными богатствами, финансовыми возможностями и не интегрированной в региональные проекты и процессы, нечего предложить кроме своего суверенитета по каким-либо вопросам. Ереван полагает, что то, что может предложить страна, является чем-либо ценным, но это не так. Выражаясь экономическими терминами, Армения является "токсичным активом", который будет постоянно выдвигать требования и просить об услуге.

Как пример, отношения между Индией и Арменией являются отражением доверительных отношений между Азербайджаном и Пакистаном. Сближение с Дели отбирает у Армении возможность в будущем строить какие-либо отношения с Исламабадом, так как это поставит под угрозу армяно-индийский союз.

Если рассмотреть Азербайджан в контексте данного аргумента, то можно отметить, что Баку удавалось выстроить честные и доверительные отношения со странами, без каких-либо жертв. Баку сделал сам себя важным, благодаря энергетическим проектам, а также поставив себя в центр появляющейся транспортной инфраструктуры. И благодаря этому весьма сомнительно, что "союзники" Армении в лице Ирана и Индии снизят уровень отношений с Азербайджаном, так как Баку является важной остановкой маршрута Север-Юг, в котором Ереван не участвует.

Вторая причина, из-за которой Армении не удается выстроить эффективную модель многовекторной дипломатии, заключается в открытом неуважении международного права. Другим участникам системы международных отношений сложно доверять стране, которая в течение почти 30 лет открыто игнорировала основополагающие принципы международного права. Тут можно использовать контраргумент, о транзакицонной сути международной политики. Однако, его применение в данном контексте будет неуместным. Суть международного права не в том, чтобы ограничить суверенитет или возможности какой-либо страны. Основной причиной возникновения и существования международного права является логичное и справедливое стремление к предсказуемости, которая способствует предотвращению конфлкитных ситуаций. Учитывая то, что Армения десятилетиями вела незаконную оккупацию, занималась этническими чистками и уничтожала памятники культуры, другим странам сложно считать Ереван "предсказуемым партнером". Ведь где гарантия того, что это не повторится снова?

Причина номер три и наиболее важная. Армения использует данный подход как тактику, а не как стратегию. Ереван вспомнил о важности многовекторной дипломатии только после того, как потерпел сокрушительное поражение и потерял веру в своего основного союзника. Как считали в Армении, Россия должна была придти на помощь Армении и единолично спасти армянскую идею. После того как в Москве отказались идти на поводу у Армении, ссылаясь на то, что Карабах не является территорией Армении, Ереван начал искать помощи у запада, потом у Ирана, а теперь и у Индии. Международным партнерам сложно оценить по достоинству такой подход, что приводит к низкому уровню взаимодействия между странами.

Реальность заключается в том, что попытки изменить баланс сил в регионе, и в контексте двусторонних отношений между Баку и Ереваном, неминуемо приводили к ухудшению позиций Армении. С каждым месяцем, а также с каждым действием, направленным против Азербайджана, Армения загоняет себя в более проигрышную ситуацию. Главный вопрос, который возник после выступления секретара совбеза Григоряна, заключается в том, что он подразумевает под механизмами безопасности? Возникает мысль, что Ереван все еще ожидает какой-либо интервенции, которая приведет к тому, что силы третьей страны будут вести боевые действия против Азербайджана. Если так, то это абсолютно нереальный сценарий.

Международная политика, по сути, является риск-менеджментом, и ни одна страна не станет брать на себя настолько высокие риски во имя благодарности армян. Главы государств, политики и аналитики являются реальными людьми, которые четко рассчитывают риски.