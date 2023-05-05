Армения на перепутье, но не оставляет старые привычки

Автор: Эмин Севдималиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова высказался по поводу закрытия Турцией воздушного пространства. Глава правительства подчеркнул: "Если Армении закрывают дороги, то это - больше проблема Армении, чем тех, кто закрывает, и необходима социально-психологическая рефлексия на тему патриотизма, истории и т.д".

Также он отметил, что Армения оказалась на распутье, и куда она двинется дальше, зависит от нее самой, а от направления в свою очередь зависит ее государственность.

Действительно, решения Армении являются единственной движущей силой ее будущей судьбы. До сих пор Армения предпочитала выступать с ригидной позиции, которая не предусматривала каких-либо переговоров и ставила во главу угла дешевый популизм, который должен был усилить позиции политиков дома. К слову, в этом вопросе не без греха и нынешний премьер. Выступая на открытии памятника группе армянских террористов, Пашинян признал, что памятник был создан по одной причине. "Эта инициатива началась в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. И когда она передавалась из инстанции в инстанцию, то все думали так: в общей логике "предательства", если мы не дадим согласия, то нам скажут, что мы предатели", - отметил глава правительства.

Данные коментарии указывают на два важных события. Во-первых, насколько сильно ухудшилось положение Армении за последние годы. Если в 2020 году, и раньше, политики не озвучивали позицию о том, что Армения находится на распутье, то в 2023 году эта тема покинула категорию табуированных. Это объяснимо, если вспомнить как быстро потерпела крах агрессивная внешняя политика Армении. В Ереван приходит понимание того, что нельзя говорить с позиции силы с соседями, особенно, если мощь и потенциал Армении значительно ниже в сравнении с ними.

Второй момент, на котором хотелось бы заострить внимание, более интересен с точки зрения внутренний политики. Комментарии Пашиняна указывают на высокий уровень политической фрагментации внутри страны. Это явление прослеживается как среди обычного населения, так и среди политических деятелей. Мы уже говорили о реваншистах, как и о том, что они выступают без какой-либо программы, эксплуатируя популярные нарративы.

В случае политиков, которые пытаются вернуть былые позиции и власть все понятно и ожидаемо. Но как быть с населением, большая часть которого все еще чрезмерно агрессивно настроена и к Азербайджану и Турции, что было наглядно продемонстрировано во время чемпионата Европы по тяжелой атлетике? Вот в этом и заключается дилемма для Пашиняна, который вынужден, с одной стороны, ублажать иррациональные и деструктивные силы, а с другой пытаться выстраивать правильные отношения с соседями. Сегодняшняя беда Армении заключается в том, что популисты тормозят принятие решений, которые дадут возможность Еревану разорвать порочной круг саморазрушительной внешней политики, основанной на агрессивном и псевдо-империалистическом дискурсе. Взгляд политиков и агрессивно настроенных обывателей на переговоры Армении с одной стороны, и Азербайджана и Турции с другой, как на игру с нулевым исходом, подрывает возможности Еревана вести созидательную внутреннюю политику.

Очевидно, что Армению, в лице политиков и ее общества, беспокоит вопрос безопасности. Это логично, так как для любой страны вопрос безопасности является первостепенной задачей, без достижения которой не возможно достигать других целей. Однако, безопасность Армении надо искать не в форме гарантий у других стран и не выдвигая иррациональные требования. У сегодняшней Армении нет рычагов, которые позволят ей выступать с позиции силы.

Открытие памятника, как и последующая реакция Турции, является симптомом. Суть и первопричину проблемы стоит искать в самой Армении, несмотря на то, что это сложный и не самый приятный процесс.