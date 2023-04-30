Реваншисты подталкивают Армению к краю пропасти

Автор: Эмин Севдималиев

Политическая ситуация в Армении продолжает оставаться весьма волатильной, как и последние два с половиной года. В этот раз всему "виной" стала законная, с точки зрения международного права, установка КПП на суверенной территории Азербайджана. Как и ожидалось, политические круги в Армении увидели в этом угрозу геноцида, этнических чисток и прочих страшных слов, в попытке присвоить власть.

Высокий уровень политической фрагментации не является новым феноменом в истории Армении. В силу этого, зачастую, в народе нет консенсуса касательно того, как страна должна развиваться в будущем.

Ярчайший пример, выступление армянского депутата от блока "Армения" Андраника Теваняна, суть которого сводилась к тому, что сегодняшнее высшее политическое руководство Армении виновно во всех бедах нации, включая политические поражения в Карабахе. Каковы рекомендации депутата? Сформировать народное движение для осуществления "мирной передачи власти", т.е. революцию. И тут самое время напомнить, что руководит блоком еще один военный преступник, второй президент Армении Роберт Кочарян.

Данная инициатива во имя спасения Армении носит весьма банальный и разочаровывающий смысл - вернуть власть в руки людей, которые нажились на войне и разворовывали страну. И они снова хотят вернуться для продолжения политики разворовывания страны.

Попытка реваншистов вернуться к власти несет в себе огромную опасность. И опасность эта угрожает Армении, а не Азербайджану. В первую очередь, потому, что превосходство Азербайджана в экономической, политической, военной и прочих сферах не оспоримо.

Вторая причина заключается в том, что оппозиционные армянские политики предлагают лишь смену власти, не рассказывая о том, как будут достигаться поставленные внешнеполитические цели. Это указывает на отсутствие четкого плана действий, и на то, что основным аргументом реваншистов является популизм.

Отсутствие конкретной политики и плана действий не является новостью, в контексте разговора о Кочаряне. Оглядываясь назад, можно сказать, что единственной переговорной стратегией экс-президента являлось затягивание времени и имитация бурной переговорной деятельности. Сегодня такая стратегия больше не актуальна, так как время действует против Армении и затягивание процесса может обернуться куда более высокими рисками.

Но что еще может предложить военный преступник Армении? Очередную войну и антагонистические отношения с Азербайджаном во имя личного обогащения членов будущего правительства? Весьма сомнительная перспектива для обычных среднестатистических армян, которым придется снова терпеть все прелести режима, который и подвел Армению к сегодняшнему состоянию. Политика действующего руководства Армении контрпродуктивна, однако "мирные передачи власти" реваншистскому блоку Армении подтолкнут страну еще ближе к критическому рубежу, после перехода которого будет невозможно вернуться к нормальному состоянию.