Община Западного Азербайджана обратилась к Красному кресту

Община Западного Азербайджана адресовала Международному Комитету Красного Креста (МККК) заявление о просьбе обеспечить безопасное передвижение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, передает Day.Az.

"Нам, Общине Западного Азербайджана, представляющей изгнанных из Армении азербайджанцев, хотелось бы еще раз обратить внимание международного сообщества на тяжелые последствия, вызванные радикальной идеологической политикой Армении, основанной на моноэтничности и территориальной экспансии. Одним из наиболее тяжелых проявлений этой презренной политики, включающей изгнание всех азербайджанцев из Армении в 1987-91 годах, оккупацию 20 процентов территории Азербайджана в 1991-94 годах, изгнание азербайджанцев с оккупированных земель, разрушение всех оккупированных азербайджанских населенных пунктов и приведение этих земель в непригодное для проживания состояние в результате минирования, является продолжающаяся блокада Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В 1991 году Армения перекрыла автомобильные, железные дороги, газопроводы и линии электропередачи, ведущие из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Все еще продолжающаяся бесчеловечная блокада причиняет населению автономной республики, численность которого составляет около полумиллиона человек, неизмеримые трудности и страдания.

Применяя данную блокаду, Армения преследовала цель захватить автономную республику. Поняв, что благодаря решительной политике общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного преемника Президента Ильхама Алиева, мужественному сопротивлению жителей Нахчывана оккупировать автономную республику военным путем не удастся, Армения применила эту ненавистную блокаду и подвергла население лишениям с тем, чтобы вынудить его покинуть Нахчыван.

До 2005 года, когда Азербайджан завершил организацию альтернативных транзитных маршрутов через Турцию и Иран, население Нахчывана, обладающего суровым климатом, страдало от сильных холодов, столкнулось с нехваткой питания и медицинских средств. Хотя были задействованы упомянутые транзитные альтернативы, тем не менее, маршрут, проходящий через Армению, по географическим и другим причинам остается наиболее коротким, эффективным и выгодным вариантом.

Армения уклоняется от выполнения отраженного в международном праве, в том числе в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года, конкретного обязательства по обеспечению беспрепятственного транзита между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Настойчиво сохраняя эту бесчеловечную блокаду, Армения демонстрирует открытую безучастность к страданиям населения, фактически продолжает территориальные притязания, еще большее обостряя ситуацию в регионе.

Вызывает разочарование тот факт, что некоторые международные круги, закрывающие в течение тридцати лет глаза на страдания, с которыми из-за блокады со стороны Армении столкнулись жители Нахчывана, сегодня вдруг выражают обеспокоенность в связи с по сути не существующей "гуманитарной ситуацией" в Карабахском регионе Азербайджана. Подобная дискриминация и предвзятость подрывают доверие к тем, кто позиционирует себя как защитник прав человека, и свидетельствуют об их двуличии.

Мы требуем от Армении в соответствии с международным правом и обязательством, отраженным в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года, обеспечить начало функционирования Зангезурского коридора и прекратить продолжающуюся бесчеловечную блокаду Нахчыванской Автономной Республики.

Кроме того, мы призываем Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении", - говорится в заявлении.