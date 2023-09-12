Армяне в истерике: дорога Агдам-Ханкенди заработала

Автор: Лейла Таривердиева

Груз, собранный Российским обществом Красного Креста в рамках сотрудничества с Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для армянского меньшинства Карабахского региона, доставлен в Ханкенди. Груз простоял несколько дней в Барде в связи с тем, что дорога в районе Аскерана была заблокирована сепаратистами. Кроме того, на РОКК оказывали давление из штаба МККК, так как кому-то показалось, что проезд российской фуры должен сопровождаться открытием и Лачинской дороги. Азербайджан на официальном уровне разъяснил непонятливым, что это не так.

Какая работа была проделана на дипломатическом уровне, мы в подробностях не знаем, но результат был достигнут - дорога Барда-Агдам-Ханкенди пробита. Если судить по армянским Телеграм-каналам, то блокировавшую дорогу варданяновскую банду разогнали сами сепаратисты, то есть "новые власти". Вероятно, дело в последних изменениях региональных трендов. Впрочем, это неважно. Главное, что дорога открылась. Да, пока что проехал российский, а не азербайджанский грузовик, но прецедент уже создан. И давайте не забывать, что российская сторона тоже первоначально упиралась руками и ногами, не желая пользоваться для обеспечения РМК и сепаратистов дорогой через Агдам. После того, как из-за безобразного инцидента с азербайджанским флагом с участием миротворцев проезд для транспорта РМК через ППП "Лачин" был закрыт, российская сторона долго ждала чуда, отказываясь от предложения Баку воспользоваться агдамским направлением. Так что появление в Барде фуры, прибывшей из России через погранпункт "Самур", это большой шаг вперед. Можно даже сказать - победа Баку на российском "фронте".

Прецедент создан. Это плюс. Не будем забывать, что груз доставлен в сотрудничестве с Красным Полумесяцем, а не бакинским офисом МККК. Последний все еще пребывает в ступоре, занимаясь лишь трансляцией заявлений женевской штаб-квартиры. Но благодаря этому сотрудничеству Красный Крест может отнести эту победу и на свой счет. Как-никак дорога открыта под его флагом и замутнившийся имидж международной гуманитарной организации в нашем регионе несколько прояснился.

В сепаратистском логове и на армянском медиа-пространстве, между тем, паника и истерика. "Российский троянский конь!", "Россия ведет армян к интеграции с убийцами и армянофилами!", "Предательская Россия!" и все такое прочее заполнило соцсети. Армяне не верили, что дорога все же откроется. В крайнем случае, если и откроется, то только в обмен на свободный проезд по Лачинской дороге, как бы в качестве жеста доброй воли от сепаратистов. Еще большую растерянность вызывает у них то, что первым в Ханкенди проехал российский, а не французский груз. Им кажется, что в этом есть что-то символическое, говорящее не в пользу западных планов на регион. Еще армян очень пугает, что Баку медленно, но верно, пробивает дорогу к достижению своей "страшной" цели - реинтеграции армянского меньшинства. Зона РМК, по представлениям армянской стороны, должна была оставаться изолированной, чтобы весь мир еще долго рыдал над "умирающими" или даже "не родившимися" от голода армянскими младенцами. Отвратительные по своей глупости истории, рассказываемые армянами, заметно побледнели на фоне сегодняшнего события. Дорога Агдам-Ханкенди заработала, и вскоре армянскому меньшинству придется лицезреть на своих улицах грузовики уже с азербайджанскими номерами. Неизбежность этого процесса армянская сторона очень правильно узрела в доставке грузов российской фурой. "Надо было стоять до конца!" - требуют в соцсетях армяне, проживающие очень далеко от региона.

Паникеры и демагоги есть и на азербайджанской стороне. Им следует успокоиться, потому что проезд российской фуры по дороге Агдам-Ханкенди не означает свободного проезда и по Лачинской дороге. Лачинская дорога работает в прежнем режиме. Как уже было разъяснено, акция РОКК не имеет никакого отношения к той договоренности, которая была достигнута ранее, когда азербайджанская сторона согласилась в качестве жеста доброй воли открыть проезд грузам МККК через ППП "Лачин" параллельно разблокировке сепаратистами агдамского направления. Армяне отказались от этой договоренности, а в одну и ту же реку, как известно, нельзя войти дважды. Эта договоренность сдана в архив, а нынешняя гуманитарная акция РОКК имеет совсем другую договорную основу. Доставка груза осуществлена по инициативе правительства России и в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста.

Азербайджан не намерен морить голодом своих граждан армянского происхождения. Но все должно делаться в рамках национального законодательства, которое выше хотелок армян и планов внешних акторов. Россия уже это поняла. Мы совсем не против, если та же Франция вместо показухи в Зангезуре пригонит свои фуры в Агдам. Разумеется, с прохождением всех таможенных и пограничных процедур на грузино-азербайджанской границе. Этим она и другие ревнители докажут, что преследуют действительно гуманные цели, а не используют армян для того, чтобы сделать ситуацию полностью неразрешимой.