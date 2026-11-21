Фотография бывшего капитана сборной Азербайджана по футболу Эмина Махмудова появилась на большом рекламном экране знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке (США).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующие кадры опубликовало в Instagram международное PR-агентство PR to SKY, занимающееся размещением рекламы на цифровых площадках.

Публикация посвящена завершению карьеры Махмудова в сборной Азербайджана. В ней подчеркивается, что 33-летний полузащитник является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, за которую провел 66 матчей и забил 16 голов.

Отметим, что PR to SKY - коммуникационное агентство, базирующееся в Нью-Йорке. Компания предоставляет услуги размещения изображений и видеоматериалов на международных цифровых рекламных экранах, в том числе на Таймс-сквер.