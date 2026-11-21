Официально о запуске проекта TRIPP будет объявлено 22 ноября.

Как передает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме DigiTec 2026 в Ереване.

Пашинян назвал транзит электроэнергии одним из основных направлений проекта. По его словам, Армения планирует объединить свою электросеть с электросетями Турции и Азербайджана.

Ранее, 18 ноября, в ходе правительственного часа в парламенте он объявил, что Армения перешла к этапу практической реализации проекта. По его словам, одним из важных этапов станет проведение работ по делимитации и демаркации в южной части армяно-азербайджанской границы на участке, необходимом для строительства транспортных коммуникаций.

Отметим, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в присутствии Президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию. Документ предусматривает ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа") в рамках восстановления региональных связей. Наряду с этим, министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.