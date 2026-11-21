https://news.day.az/officialchronicle/1876102.html Президент Ильхам Алиев: Вьетнам – дружественная для нас страна и стратегический партнер Вьетнам - дружественная для нас страна и стратегический партнер. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на официальном приеме в Ханое.
Президент Ильхам Алиев: Вьетнам – дружественная для нас страна и стратегический партнер
Вьетнам - дружественная для нас страна и стратегический партнер.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на официальном приеме в Ханое.
Глава нашего государства подчеркнул, что "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам", принятая во время государственного визита Президента То Лама в нашу страну в прошлом году, вывела двусторонние отношения на качественно новый уровень.
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