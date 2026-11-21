В Баку пройдет Кубок Азербайджана по настольному теннису
23 ноября в Баку стартует Кубок Азербайджана по настольному теннису среди подростков и молодежи. Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе "Шуа".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, турнир организован совместно с Министерством молодежи и спорта. Помимо столичных теннисистов, в нем примут участие представители других городов и районов страны.
Победителей определят в возрастных категориях U14 и U18. Участники поборются за награды в командных, одиночных, парных и смешанных парных соревнованиях.
Кубок Азербайджана завершится 26 ноября. Призеры получат медали и дипломы Министерства молодежи и спорта, а также награды федерации.
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