23 ноября в Баку стартует Кубок Азербайджана по настольному теннису среди подростков и молодежи. Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе "Шуа".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, турнир организован совместно с Министерством молодежи и спорта. Помимо столичных теннисистов, в нем примут участие представители других городов и районов страны.

Победителей определят в возрастных категориях U14 и U18. Участники поборются за награды в командных, одиночных, парных и смешанных парных соревнованиях.

Кубок Азербайджана завершится 26 ноября. Призеры получат медали и дипломы Министерства молодежи и спорта, а также награды федерации.