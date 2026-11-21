В рамках 37-х Берлинских дней сказок (Berliner Märchentage) в Азербайджанском культурном центре в Берлине немецким школьникам была представлена азербайджанская сказка "Волшебная флейта".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "Берлинские дни сказок", проходящие под девизом "Сказки преодолевают границы", считаются крупнейшим фестивалем сказок не только в Европе, но и в мире. Фестиваль, впервые проведенный в 1989 году, с тех пор организуется традиционно каждый год. В рамках фестиваля этого года, который проходил с 5 по 22 ноября, было проведено более 500 мероприятий на 350 площадках. В фестивале принимают участие посольства, культурные центры, школы, библиотеки и театры из разных стран. Азербайджан участвует в "Берлинских днях сказок" уже в четвертый раз. В этом году в мероприятии, проходившем в Азербайджанском культурном центре, приняли участие около 100 учащихся.

Директор Азербайджанского культурного центра Эльгюн Нифтали приветствовал маленьких гостей и сказал, что сказки - это волшебный мир, который объединяет людей и переносит их в мир грез. Он пригласил их отправиться в увлекательное путешествие вместе с героями азербайджанских сказок.

В рамках мероприятия школьникам был показан короткий видеоролик о природе, исторических памятниках и культуре Азербайджана. Сказку, подготовленную сотрудницей Культурного центра Айгюн Мамедовой, озвучила наша соотечественница Нигяр Фогл, проживающая в Германии. Была организована викторина для детей по содержанию сказки.

Программа продолжилась презентацией азербайджанских национальных танцев. Наибольший интерес у юных зрителей вызвали национальные танцы в исполнении проживающих в Берлине Азизы и Саида Ибрагимли, в особенности "Яллы" - один из древнейших коллективных народных танцев азербайджанцев. Затем дети вместе с танцорами сами исполнили "Яллы".

В завершение школьникам были вручены символические подарки с азербайджанскими национальными орнаментами.

Руководитель проекта фестиваля Филип Промсри рассказал о важности "Берлинских дней сказок" и поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации этого мероприятия.

Мероприятие имело важное значение для ознакомления немецких детей с азербайджанским культурным наследием и способствовало развитию азербайджано-германских культурных связей.