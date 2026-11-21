полдня с Трампом, полдня с Тегераном

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о дипломатии Никола Пашиняна.

Day.Az представляет публикацию:

Днём Пашинян торжественно объявляет: завтра запускаем "Маршрут Трампа". К вечеру армянский министр по ИИ Тадевосян уже сидит с иранским министром связи Хашеми. Договорились создать рабочую группу по передовым технологиям.

Обсуждали, если коротко, всё - от космических технологий (да-да!) и ВПН, до ... новых транзитных маршрутов через территорию Армении!

Как раз накануне запуска маршрута, который Тегеран терпеть не может.

На закуску - совместная конференция и бизнес-форум. Куда же без форума.

Кажется, Ереван наконец понял, что такое многовекторность: утром строим дорогу с американцами, вечером объясняем иранцам, что для них тоже найдётся маршрут.

Например, через ту же Армению. Главное - не перепутать, кому какую карту показывать.

