https://news.day.az/society/1876158.html В Баку в доме нашли тело мужчины В Баку обнаружено тело мужчины в собственном доме. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие зарегистрировано в Гарадагском районе, на территории, известной как Сальянское шоссе. Тело 75-летнего Николая Ивановича Коробочкина было обнаружено в доме, где он проживал. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.
В Баку в доме нашли тело мужчины
В Баку обнаружено тело мужчины в собственном доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие зарегистрировано в Гарадагском районе, на территории, известной как Сальянское шоссе.
Тело 75-летнего Николая Ивановича Коробочкина было обнаружено в доме, где он проживал. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Проводится расследование.
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