В Баку обнаружено тело мужчины в собственном доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие зарегистрировано в Гарадагском районе, на территории, известной как Сальянское шоссе.

Тело 75-летнего Николая Ивановича Коробочкина было обнаружено в доме, где он проживал. На теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Проводится расследование.