21 ноября в Нью-Дели министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры, туризма и гражданской авиации Непала Хадаком Раджем Пауделем. Встреча состоялась в рамках Форума межцивилизационного диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом Day.A сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития культурных связей между Азербайджаном и Непалом.

Стороны рассмотрели возможности создания правовой базы для сотрудничества в сфере культуры и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.