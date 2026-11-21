https://news.day.az/culture/1876149.html Азербайджан и Непал намерены развивать сотрудничество в сфере культуры - ФОТО 21 ноября в Нью-Дели министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры, туризма и гражданской авиации Непала Хадаком Раджем Пауделем. Встреча состоялась в рамках Форума межцивилизационного диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом Day.A сообщили в министерстве культуры Азербайджана.
Азербайджан и Непал намерены развивать сотрудничество в сфере культуры - ФОТО
21 ноября в Нью-Дели министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры, туризма и гражданской авиации Непала Хадаком Раджем Пауделем. Встреча состоялась в рамках Форума межцивилизационного диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом Day.A сообщили в министерстве культуры Азербайджана.
В ходе беседы были обсуждены перспективы развития культурных связей между Азербайджаном и Непалом.
Стороны рассмотрели возможности создания правовой базы для сотрудничества в сфере культуры и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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