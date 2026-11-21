В Билясуварском районе прошел 6-й кулинарный "Фестиваль индейки". Помимо блюд из мяса индейки, на фестивале были представлены местные сельскохозяйственные продукты, национальные ремесла, проведены различные культурные мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано совместно Исполнительной властью Билясуварского района, министерствами сельского хозяйства, культуры, молодежи и спорта, Государственным агентством по туризму и Центром аграрных инноваций.

Главной целью фестиваля была поддержка развития птицеводства, популяризация национальной кулинарии и ознакомление с туристическим потенциалом региона. В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, фермеры, предприниматели, известные повара, представители медиа, местные жители и иностранные гости.

На церемонии открытия о важности фестиваля рассказали глава Исполнительной власти Билясуварского района Фаиг Гурбатов, депутаты Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов и Гюнай Агамалы. Было отмечено, что подобные мероприятия способствуют развитию туризма, популяризации национальных традиций и культурного наследия, развитию птицеводства, а также расширению экономических возможностей региона.

В рамках фестиваля были представлены различные национальные блюда из мяса индейки. Участники, отличившиеся в кулинарном конкурсе, были награждены специальными призами. Гостям были представлены образцы китайской и узбекской кухни, а также лявянги из индейки по-американски.

В рамках фестиваля также была представлена ярмарка местной сельскохозяйственной продукции, создан специальный уголок, отражающий сельскую жизнь. В программу фестиваля также вошли свадебные церемонии, сохраняющие национальные традиции.

Кроме того, были организованы соревнования по дартсу, нардам, стрельбе из лука и перетягиванию каната. Были представлены различные изделия ручной работы, картины, сладости из Басгала и кялагаи.

Посетителям также были представлены фотовыставка, отражающая возможности региона в сфере экотуризма, изделия народных мастеров и образцы традиционного плетеных изделий из камыша. Фестиваль продолжился исполнением образцов национальной и зарубежной музыки и выступлениями танцевальных коллективов.