https://news.day.az/sport/1876146.html Азербайджан завоевал вторую "бронзу" молодежного ЧМ по дзюдо - ВИДЕО Азербайджанский дзюдоист Давуд Намазлы завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке за третье место в весовой категории до 100 кг Намазлы одержал победу над представителем Грузии Николозом Заалишвили и поднялся на пьедестал почета.
Азербайджан завоевал вторую "бронзу" молодежного ЧМ по дзюдо - ВИДЕО
Азербайджанский дзюдоист Давуд Намазлы завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке за третье место в весовой категории до 100 кг Намазлы одержал победу над представителем Грузии Николозом Заалишвили и поднялся на пьедестал почета.
Таким образом, сборная Азербайджана завоевала вторую медаль на чемпионате мира.
Ранее первую "бронзу" команде принес Магомед Мусаев, выступающий в весовой категории до 66 кг.
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