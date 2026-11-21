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Азербайджан завоевал вторую "бронзу" молодежного ЧМ по дзюдо - ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист Давуд Намазлы завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке за третье место в весовой категории до 100 кг Намазлы одержал победу над представителем Грузии Николозом Заалишвили и поднялся на пьедестал почета.