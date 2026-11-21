https://news.day.az/world/1876120.html Бейсбольный матч в Мексике прервали из-за стрельбы - ВИДЕО Перестрелка привела к приостановке бейсбольного матча в городе Гуасаве, Мексика. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вчера по всему городу произошли масштабные перестрелки, последовавшие за задержанием известного наркобарона Эль Чапо Исидро, одного из десяти самых разыскиваемых преступников по версии ФБР.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Бейсбольный матч в Мексике прервали из-за стрельбы - ВИДЕО
Перестрелка привела к приостановке бейсбольного матча в городе Гуасаве, Мексика.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вчера по всему городу произошли масштабные перестрелки, последовавшие за задержанием известного наркобарона Эль Чапо Исидро, одного из десяти самых разыскиваемых преступников по версии ФБР.
Вооруженные члены картеля вступили в столкновения с мексиканскими силами, подожгли автомобили и перекрыли автомагистрали, в то время как военные вертолеты обстреливали их с воздуха.
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