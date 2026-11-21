Перестрелка привела к приостановке бейсбольного матча в городе Гуасаве, Мексика.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.



Вчера по всему городу произошли масштабные перестрелки, последовавшие за задержанием известного наркобарона Эль Чапо Исидро, одного из десяти самых разыскиваемых преступников по версии ФБР.



Вооруженные члены картеля вступили в столкновения с мексиканскими силами, подожгли автомобили и перекрыли автомагистрали, в то время как военные вертолеты обстреливали их с воздуха.