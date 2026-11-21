В Швейцарии обсуждают вопрос сохранения своего нейтралитета на фоне конфликта России и Украины. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание пишет, что недавно в стране разгорелись споры вокруг изменения Закона о военных материалах, которое должно ослабить ограничения на экспорт швейцарского оружия и военной техники.

А именно в конце 2026 года парламент внес поправки в закон, согласно которым предполагается исключить из правовых норм пункт о том, что разные страны должны получать одобрение Швейцарии на передачу местной военной продукции иным государствам.

Кроме того, закон перечисляет "государства-партнеры", которые могут закупать швейцарское оружие даже во время военного конфликта. Эти поправки были оспорены, после чего был назначен референдум. Он состоится 29 ноября и обещает быть "напряженным".

"Это противопоставляет один из ключевых принципов национальной идентичности призывам к укреплению отечественной оружейной промышленности и усилению поддержки Украины", - отметило СМИ.

По информации издания, оборонная промышленность и правительство выступают за поправки. Противники поправок утверждают, что эта мера приведет к потере контроля страны над конечным пунктом назначения оружия, из-за чего швейцарские вооружения могут оказаться в том числе в руках террористических группировок.