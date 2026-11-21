В связи с ветреной погодой, ожидаемой 22 ноября в некоторых регионах Азербайджана, объявлено желтое предупреждение.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в соответствии с жёлтым предупреждением, в Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гёйчае, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Гобустане, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Гёйгёле, Дашкесане, Гядабее, Кяльбаджаре, Лачине, Агдаме, Агджабеди, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Хызы, Лерике и Ярдымлы западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az