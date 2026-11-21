21 ноября министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился в Нью-Дели с министром культуры и туризма Индии Гаджендрой Сингхом Шекхаватом.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство культуры Азербайджана, встреча состоялась в рамках Форума межцивилизационного диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Адиль Керимли выразил признательность за организацию форума и гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние азербайджано-индийских культурных связей и перспективы их развития.

Стороны рассмотрели возможности организации дней культуры, совместных выставок и фестивалей, а также сотрудничества в музейной, библиотечной и других сферах.