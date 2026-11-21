Азербайджан укрепляет культурные отношения с Индией - ФОТО
21 ноября министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился в Нью-Дели с министром культуры и туризма Индии Гаджендрой Сингхом Шекхаватом.
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство культуры Азербайджана, встреча состоялась в рамках Форума межцивилизационного диалога Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Адиль Керимли выразил признательность за организацию форума и гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации.
В ходе встречи обсуждались текущее состояние азербайджано-индийских культурных связей и перспективы их развития.
Стороны рассмотрели возможности организации дней культуры, совместных выставок и фестивалей, а также сотрудничества в музейной, библиотечной и других сферах.
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