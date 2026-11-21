https://news.day.az/azerinews/1876153.html Məleykə Abbaszadə ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirildi Bakı Dövlət Universiteti (BDU) rektor Məleykə Abbaszadənin əmri ilə universitet əməkdaşının işdən azad edilməsi barədə yayılan məlumatı təkzib edib. Bu barədə BDU-nun İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya şöbəsindən məlumat verilib.
Məleykə Abbaszadə ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirildi
Bakı Dövlət Universiteti (BDU) rektor Məleykə Abbaszadənin əmri ilə universitet əməkdaşının işdən azad edilməsi barədə yayılan məlumatı təkzib edib.
Bu barədə BDU-nun İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya şöbəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Məleykə Abbaszadə noyabrın 19-da universitetin kollektivinə təqdim edilib və rektor vəzifəsinin icrasına başlayandan sonra heç bir əməkdaşın işdən azad olunması və ya təyinatı ilə bağlı əmr imzalamayıb.
Qeyd edək ki, bir sıra KİV-lərdə Məleykə Abbaszadənin müvafiq əmri ilə rektorun köməkçisi Nərmin Heydərlinin vəzifəsindən azad edildiyi barədə məlumat yayılıb.
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