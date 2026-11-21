Не менее четырех человек погибли, еще 35 были ранены при пожаре на электростанции "Аль-Харта" на юге Ирака. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителей служб безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По меньшей мере четыре человека погибли и 35 получили ранения в результате пожара на электростанции на юге Ирака в субботу", - указывается в публикации.

По мнению представителей служб безопасности, число жертв может возрасти. В пресс-центре сил безопасности Ирака уточнили, что большинство пострадавших являются жителями близлежащих домов. Они получили ожоги или отравились продуктами горения.

Иракское государственное информационное агентство INA сообщило, что пожарные расчеты взяли под контроль возгорание на электростанции. Представители служб безопасности рассказали, что огонь перекинулся на соседние жилые дома, а работу электростанции остановили.

В Министерстве электроэнергетики Ирака считают, что инцидент связан с газопроводом, по которому топливо подавалось на электростанцию. Премьер-министр Ирака Али аз-Зайди распорядился провести срочное расследование взрыва на станции, чтобы установить его причины и определить виновных.