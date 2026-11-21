В Сети появились патентные изображения обновленного кроссовера Duster, который должен дебютировать в 2027 году. Судя по документам, которое опубликовало издание L'Argus, автомобиль получит заметно переработанную внешность и впервые обзаведется панорамной крышей со сдвижным люком, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изображения были зарегистрированы в рамках патентной заявки, опубликованной Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 11 сентября 2026 года, уточняет издание. Ожидается, что рестайлинговая версия поступит на рынок в 2027 году.

Судя по иллюстрациям, передняя часть кроссовера претерпит наиболее заметные изменения. Автомобиль получит новую световой рисунок ходовых огней, напоминающую перевернутую запятую, а решетка радиатора обретет менее строгий рисунок. Передний бампер будет полностью перерисован: появятся вертикальные воздухозаборники по бокам и три горизонтальных прорези над центральным воздухозаборником, а нижняя часть получит серебристую окантовку.

В профиле автомобиля исчезнет вертикальная пластиковая накладка на передних дверях - вместо нее появится элемент, визуально близкий к старшей модели Bigster. Сзади появятся новые фонари с внутренней графикой в виде буквы "E".

Главной неожиданностью стала крыша: патентные изображения указывают на двухсекционную панорамную крышу со сдвижным люком, которой у Duster ранее не было. Также ожидается появление опциональной двухцветной окраски кузова с черными крышей и стойками.

Нынешнее (третье) поколение модели выпускается было представлено в конце 2023 года, продажи стартовали весной-летом 2024 года. На российском рынке такие автомобили официально не продавались.